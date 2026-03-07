విజయవాడలో సింథటిక్ డ్రగ్స్ - పోలీసులు అదుపులో నలుగురు యువకులు
విజయవాడ మాచవరంలో డ్రగ్స్ పట్టివేత - 16 గ్రాముల ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు - నలుగురు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

Published : March 7, 2026 at 4:32 PM IST
Vijayawada Police Seize Synthetic Drugs : ఉన్నత చదువులను అభ్యసించి దేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపించాల్సిన యువత మత్తుకోరల్లో చిక్కుకుపోతున్నారు. మత్తు విక్రయదారులు తెలివిగా యూత్ను ఈ ఊబిలోకి నెట్టేస్తున్నారు. పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ఈ దందా చాప కింద నీరులా పాకుతూనే ఉంది. రాష్ట్రంలోని పోలీసు వ్యవస్థ దీనికి చరమగీతం పాడాలని గట్టి నిఘానే పెట్టింది. పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టడంతో మత్తు వల విసురుతున్న వ్యక్తులు పట్టుబడుతున్నారు. ఎండీఎంఏ విక్రయ, కొనుగోళ్లకు సంబంధించి తాజాగా నలుగురు యువకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
విజయవాడ పోలీసులు సింథటిక్ డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మాచవరం పీఎస్ పరిధిలో టాస్క్ ఫోర్స్, పోలీసులు పక్కా సమాచారంతో దాడులు నిర్వహించారు. నలుగురు యువకుల నుంచి 16 గ్రాముల MDMA డ్రగ్స్ను సీజ్ చేశారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. బెంగళూరులో డ్రగ్స్ను కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించామని పోలీసులు తెలిపారు. విజయవాడలోని ఓ రెస్టారెంట్లో పని చేస్తున్న సమయంలో నలుగురు యువకులు స్నేహితులుగా మారారన్నారు. మత్తు పదార్ధాలు సేవించేందుకు బెంగళూరు వెళ్లి అక్కడ MDMA ను కొనుగోలు చేసినట్టు దర్యాప్తులో గుర్తించామన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్బంధ తనిఖీలు : ఆపరేషన్ వజ్రప్రహార్ కార్యక్రమంలో భాగంగా నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు చేస్తున్నారు. జిల్లా ఎస్పీల ఆదేశాలతో తెల్లవారుజాము నుంచే పలు జిల్లాల్లో వందకు పైగా బృందాలతో కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నారు. తనిఖీల్లో భాగంగా సరైన ధ్రువపత్రాలు లేని వాహనాలు సీజ్ చేయడంతో పాటు అనుమానిత వ్యక్తులు, గంజాయి విక్రయాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు.
గంజాయి రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధన ప్రధాన లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలో 100 చోట్ల ఆపరేషన్ వజ్రప్రహార్ కార్డెన్ సెర్చ్ నిర్వహించినట్లు ఈగల్ విభాగం ఐజీ ఆకే రవికృష్ణ తెలిపారు. గుంటూరు శివారులోని ఐద్వానగర్లో ఆపరేషన్ వజ్రప్రహార్లో ఆయన స్వయంగా పాల్గొన్నారు. గంజాయి సరఫరా జరిగే 849 హాట్ స్పాట్స్ గుర్తించి ఆ ప్రాంతాలలో కార్డెన్ సెర్చ్ ద్వారా గంజాయి అదుపులోకి తీసుకొచ్చామన్నారు.
250 మంది అరెస్టు : అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కార్డెన్ సెర్చ్ కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ మాట్లాడుతూ, గత నాలుగు నెలల్లో గంజాయి అమ్మేవారితోపాటు వినియోగించేవారు, సరఫరా చేసే 250మందిని అరెస్టు చేశామన్నారు. గంజాయి అమ్మకాలు చేస్తున్న 8మందిపై పీడీ యాక్ట్ పెట్టామని చెప్పారు. గంజాయి నియంత్రణలో సహకరిస్తామని స్థానికులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు.
మరోవైపు డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని తీర్చిదిద్దాలనే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనకు అనుగుణంగా ఈగల్ సెల్ నిర్విరామంగా పని చేస్తోంది. అందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో "డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో - సైకిల్ తొక్కు బ్రో" కార్యక్రమాన్ని సైతం నిర్వహించారు.
