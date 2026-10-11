బెజవాడ దుర్గమ్మకు తొలి సారె - సమర్పించిన వన్టౌన్ పోలీసులు
Indrakeeladri Dasara Celebrations: ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిగింది. కనకదుర్గమ్మకు పోలీసులు తొలి సారె సమర్పించారు. భవానీపురం నుంచి ఇంద్రకీలాద్రి వరకు ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:34 AM IST
Indrakeeladri Dasara Celebrations : ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిగింది. కనకదుర్గమ్మకు పోలీసులు తొలి సారె సమర్పించారు. భవానీపురం నుంచి ఇంద్రకీలాద్రి వరకు ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల ప్రారంభానికి ముందు రోజు విజయవాడ నగర పోలీసుశాఖ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి తొలి సారె సమర్పించారు. దుర్గమ్మను తమ ఇంట్లో ఆడపడుచుగా విజయవాడ వన్టౌన్ పోలీసులు భావించడం తరాలుగా వస్తోంది.
దసరా ఉత్సవాలకు ముందు రోజు వన్టౌన్ పోలీసు ప్రాంగణం వద్ద పవిత్రమైన రావిచెట్టుకు నగర పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు దంపతులు, ఇతర పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అక్కడి నుంచి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారి సారెతో ఇంద్రకీలాద్రికి చేరుకున్నారు. పోలీసు సిబ్బందికి దేవస్థానం ఈవో శీనానాయక్, అర్చకులు సాదర స్వాగతం పలికారు. అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం పండితులు పోలీసు కుటుంబాలకు వేద ఆశీర్వచనాలు అందజేశారు.
బాలాత్రిపుర సుందరీదేవిగా దుర్గమ్మ దర్శనం: నేటి నుంచి ఇంద్రకీలాద్రిపై అశేష భక్తజనసందోహం మధ్య దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా ఆరంభం అయ్యాయి. ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రోత్సవాలు ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. మొదటిరోజు దుర్గమ్మ బాలాత్రిపురసుందరీదేవి రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తొలిరోజు తెల్లవారుజామున అమ్మవారికి స్నపనాభిషేకం, అలంకార పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులను ఉదయం 8 గంటల నుంచి దర్శనాలకు అనుమతిస్తున్నారు. సోమవారం ఉదయం 4 గంటల నుంచే దుర్గమ్మ దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. ప్రతిరోజూ రాత్రి 11 గంటల వరకూ దర్శనాలు కొనసాగుతాయి.
"దుర్గమ్మకు తొలి సారె సమర్పించాం. దసరా ఉత్సవాలకు ముందు రోజు వన్టౌన్ పోలీసులు అమ్మవారికి తొలి సారె సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అద్భుతంగా జరగాలని, భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యాలు లేకుండా జరగాలని అమ్మవారిని కోరుకున్నా. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసు కుటుంబ సభ్యులు అందరూ పాల్గొన్నారు" - రాజశేఖర్బాబు, విజయవాడ సీపీ
25 లక్షల మంది వస్తారని అంచనా: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవిదేశాల నుంచి ఈ 10 రోజుల దసరా వేడుకలకు భక్తులు భారీగా తరలి రానున్నారు. ఈ ఏడాది 25 లక్షల మంది వరకూ రావొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. టీటీడీ బ్రేక్ దర్శనాల మాదిరిగా ఈసారి దసరా ఉత్సవాల్లో దుర్గమ్మ దర్శనాలకు వచ్చే వీఐపీ, ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు ప్రత్యేక సమయాలను కేటాయించారు. ఉదయం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు, రాత్రి 7.45 నుంచి 9.45 గంటల వరకు ప్రొటోకాల్ దర్శనాలను కల్పించనున్నారు.
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