డ్రగ్స్​పై విజయవాడ పోలీసుల 'దండయాత్ర 2.0' - 5 నిమిషాల్లో పట్టేసే ఆన్-ది-స్పాట్ టెస్ట్‌లు!

Published : April 9, 2026 at 4:37 PM IST

Vijayawada Police Drug Tests : యువత భవిష్యత్తును చిదిమేస్తున్న మాదకద్రవ్యాల (డ్రగ్స్) మహమ్మారిపై విజయవాడ పోలీసులు సమరశంఖం పూరించారు. ఒకప్పుడు గంజాయి కొట్టినా, డ్రగ్స్ తీసుకున్నా, పోలీసుల కళ్లుగప్పి ఈజీగా తిరిగేవాళ్లు. కానీ ఇప్పుడు ఆ సీన్ లేదు. 'నేను ఏమీ తీసుకోలేదు సార్' అని బుకాయిస్తే కుదరదు. ఎందుకంటే పోలీసుల చేతికి అత్యాధునిక 'ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్స్' వచ్చేశాయి. అనుమానం వస్తే చాలు, నడిరోడ్డుపైనే ఆన్‌ ది స్పాట్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు. కేవలం ఐదే ఐదు నిమిషాల్లో గుట్టు రట్టవుతోంది. అడ్డంగా దొరికితే కటకటాల వెనక్కి నెడుతున్నారు. విజయవాడ నగరంలో డ్రగ్స్ నిర్మూలనే లక్ష్యంగా మొదలైన ఈ 'డ్రగ్స్‌పై దండయాత్ర 2.0' ఆపరేషన్ వివరాలు, ఈ కిట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.

ముమ్మరంగా దండయాత్ర 2.0 : విజయవాడ నగరం, ఎన్టీఆర్ జిల్లా పరిధిలో డ్రగ్స్‌ను పూర్తిగా అరికట్టడమే లక్ష్యంగా పోలీసులు కార్యాచరణను మరింత వేగవంతం చేశారు. తొలి విడతలో భాగంగా 'డ్రగ్స్‌పై దండయాత్ర' పేరుతో జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. కళాశాలలు, యువతకు డ్రగ్స్ అనర్థాలపై కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు రెండో దశ కింద యాక్షన్ ప్లాన్ మొదలుపెట్టారు. ఈ నెల 6వ తేదీన ప్రతిష్టాత్మక 'డ్రగ్స్‌పై దండయాత్ర 2.0' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. నగర వ్యాప్తంగా పోలీసులు ముమ్మర తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఎవరైనా గంజాయి లేదా ఇతర మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నారని అనుమానం వస్తే చాలు, వారిని పక్కకు పిలిచి అక్కడికక్కడే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.

డ్రగ్స్ పేరు చెబితేనే వణికిపోయేలా : యువత పెడదారిన పడకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు ఈ తనిఖీలను సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు. తనిఖీల్లో డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు నిర్ధారణ అయితే మాత్రం వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఎవరినీ ఉపేక్షించడం లేదు. నార్త్‌ డివిజన్‌ పరిధిలో ఈ తనిఖీలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఏడీసీపీ జి.రామకృష్ణ పర్యవేక్షణలో ఏసీపీ పి.సత్యానందం, సీఐలు బృందాలుగా ఏర్పడి విస్తృత తనిఖీలు చేస్తున్నారు. 'డ్రగ్స్‌ సేవించాలంటే, అమ్మో మనకెందుకులే' అని భయపడేలా, మత్తు పదార్థాల జోలికి వెళ్లాలంటేనే వణుకు పుట్టేలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.

మూడు రకాల టెస్టులు! : మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నారో లేదో పక్కాగా నిర్ధారించేందుకు పోలీసులు మూడు రకాల శాస్త్రీయ పరీక్షలు చేస్తున్నారు. ర్యాపిడ్ కిట్స్ ఉపయోగించి నోటిలోని లాలాజలంతో (సెలైవా) టెస్ట్ చేస్తారు. అనుమానితుల నుంచి రక్తాన్ని సేకరించి పరీక్షిస్తారు. మూత్రం ద్వారా డ్రగ్స్ ఆనవాళ్లను సులభంగా గుర్తిస్తారు. ఈ అత్యాధునిక ర్యాపిడ్ కిట్ల ద్వారా మొత్తం ఆరు రకాల ప్రమాదకరమైన డ్రగ్స్‌ను ఇట్టే గుర్తించవచ్చు. అవేంటంటే,

  • కొకైన్‌ (సీఓసీ)
  • ఓపీయం (ఓపీఐ)
  • యాంఫేటమిన్‌ (ఏఎమ్​పీ)
  • బార్బిట్యురేట్స్‌ (బీఏఆర్​)
  • బెంజోడియాజిఫైన్స్‌ (బీజెడ్​ఏ)
  • మారిజువానా / గంజాయి (టీహెచ్​సీ)

కిట్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే? : ఈ ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్ పనితీరు చాలా వేగంగా, కచ్చితత్వంతో ఉంటుంది. ల్యాబ్‌లకు పంపే పనిలేకుండా కేవలం 5 నిమిషాల్లో ఫలితం కళ్లముందు కనిపిస్తుంది. ముందుగా అనుమానిత వ్యక్తుల నుంచి మూత్రాన్ని సేకరించి ఈ కిట్‌లో వేస్తారు. ఈ కిట్‌లో పైన 'సి' (కంట్రోల్ రీజియన్) అనే ఒక మార్కింగ్ ఉంటుంది. ఆ 'సి' కింద పోలీసులు గుర్తించాల్సిన పై ఆరు రకాల డ్రగ్స్ పేర్లు వరుసగా రాసి ఉంటాయి. కిట్‌లో మూత్రం వేయగానే, పరీక్ష మొదలవుతుంది.

పరీక్ష పూర్తికాగానే ప్రతి డ్రగ్‌ పేరు ఎదురుగా ఎరుపు రంగు గీత వస్తుంది. అలా అన్ని డ్రగ్స్ పేర్ల పక్కనా ఎరుపు రంగు గీతలు వస్తే, ఆ వ్యక్తి ఎలాంటి డ్రగ్‌ తీసుకోలేదని, అతను క్లీన్ అని అర్థం. ఏదైనా ఒక డ్రగ్‌ పేరు ఎదురుగా ఎరుపు రంగు గీత రాకుండా ఖాళీగా ఉంటే మాత్రం, ఆ వ్యక్తి ఆ నిర్దిష్టమైన డ్రగ్‌ సేవించినట్లే పోలీసులు నిర్ధారిస్తారు. వెంటనే వారిని అదుపులోకి తీసుకుంటారు.

TAGGED:

​DRUGS PAI DANDAYATRA
​AP DRUG TESTING KITS
​MARIJUANA RAPID TEST AP
డ్రగ్స్​పై విజయవాడ పోలీసుల దండయాత్ర
VIJAYAWADA POLICE DRUG TESTS

