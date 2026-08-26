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ప్రజలకు సులభంగా అర్ధమయ్యేలా - సైబర్ నేరాలపై 'ఖాకీ స్టూడియో' యానిమేటెడ్ వీడియోలు

ప్రజలను సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా హెచ్చరిస్తున్న విజయవాడ పోలీసులు - ఇంటర్నెట్ మోసాలపై అవగాహన పెంచేందుకు ఏఐ వీడియోలు - వివిధ అంశాల గురించి క్లుప్తంగా అవగాహన కల్పించేలా యానిమేటెడ్ వీడియోలు

Cyber Crime Alert For People By Animated Apps
యానిమేటెడ్ యాప్‌ల ద్వారా ప్రజలకు సైబర్ నేరాల పట్ల హెచ్చరిక (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 1:43 PM IST

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Cyber Crime Alert For People By Animated Apps : విజయవాడ నగర పోలీసులు సైబర్ నేరాల గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు యానిమేటెడ్ వీడియోలు, డిజిటల్ రీల్స్‌ను ఉపయోగించి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ఆధునిక పోలీసింగ్ విధానం ఇంటర్నెట్ మోసాలను నివారించడానికి, భద్రతా చిట్కాలను సామాన్య పౌరులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా చేయడానికి ఉపయోగపడే యానిమేటెడ్ పాత్రలను ఆకట్టుకునే దృశ్య కథనాల ద్వారా వ్యక్తపరుస్తోంది.

ప్రజలను సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా రక్షించేందుకు యానిమేషన్ వీడియోలు, డిజిటల్ రీల్స్ రూపంలో ఒక సరికొత్త అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. సాంకేతికతను ఉపయోగించి మోసగాళ్లు చేస్తున్న కుతంత్రాలను, రోజువారీ జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనే డిజిటల్ ముప్పులను ప్రజలకు సులభంగా వివరించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.

సైబర్ ముప్పులపై దృష్టి: తరచుగా మనం వాడే యాప్‌ల గురించి, అలాగే పిల్లలు ఆడే గేమ్‌లు, లోన్ యాప్‌ల వంటి ఫోన్‌లో ఉండే అనేక అంశాల గురించి హెచ్చరిస్తూ, వాటిలో వచ్చే ఫ్రాడ్ మెసేజ్‌లను పసిగట్టే విధంగా వీటిని రూపొందించారు. వీటిని ప్రజలకు, చిన్న పిల్లలకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా, రోజువారీ భాషతో చాలా చక్కగా రూపొందించారు.

ఏఐ డీప్‌ఫేక్ మోసం: "కనిపించేదంతా నిజం కాదు" అని వీడియోలు ప్రజలను హెచ్చరిస్తాయి. తక్షణమే డబ్బు డిమాండ్ చేయడానికి, మోసగాళ్లు వీడియో కాల్స్‌లో బంధువుల గొంతులు, ముఖాలను అనుకరించడానికి ఏఐని ఎలా ఉపయోగిస్తారో ఇవి ప్రదర్శిస్తాయి.

ఆన్‌లైన్ టాస్క్ & గేమింగ్ స్కామ్‌లు: ఈ యానిమేషన్లు "పార్ట్-టైమ్ జాబ్/గేమింగ్ టాస్క్" ఉచ్చుల చక్రాన్ని వివరిస్తాయి. ఇందులో బాధితులను రెట్టింపు డబ్బు రాబడితో ఆకర్షించి, విత్‌డ్రాయల్ లేదా ప్రాసెసింగ్ ఫీజుల ద్వారా దోచుకుంటారు.

బహుమతి - పార్శిల్ స్కామ్‌లు: ఖరీదైన విదేశీ బహుమతులు లేదా క్లియరెన్స్ ఫీజులు అవసరమయ్యే పార్శిళ్లను పంపినట్లు చెప్పుకునే ఆన్‌లైన్‌లోని అపరిచితులను గుడ్డిగా నమ్మవద్దని ఈ చిన్న క్లిప్‌లు పౌరులను హెచ్చరిస్తాయి.

తక్షణ ఫిర్యాదుల పరిష్కారం: ప్రతి వీడియో జాతీయ సైబర్ హెల్ప్‌లైన్ 1930, జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్‌ను విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తుంది. దొంగిలించిన నిధులను బ్లాక్ చేయడానికి, బాధితులు స్కామ్‌లను తక్షణమే రిపోర్ట్ చేయాలని పోలీసులు ఇలాంటి వీడియోల ద్వారా ప్రజలను కోరుతున్నారు.

రోజువారీ యాప్‌లపై అవగాహన: ఫేస్‌బుక్, వాట్సప్, టెలిగ్రామ్, ఎక్స్ వంటి యాప్‌లు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోయాయి. అయితే నేడు ఇవే యాప్‌లు సైబర్ నేరగాళ్లకు ఆయుధాలుగా మారాయి. వారు అమాయక ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, మోసపూరిత సందేశాలు, లింక్‌లను పంపి వారి డబ్బును కాజేస్తున్నారు. సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు గతంలో 'ఖాకీ బాబు', 'సైబర్ చిట్టి' వంటి పాత్రలతో వినూత్న వీడియోలను రూపొందించిన పోలీసులు, ఇప్పుడు ఈ యాప్‌ల ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడే నిర్దిష్ట పద్ధతుల గురించి వివరిస్తున్నారు. ఈ వేదికల ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్లు పంపే సందేశాల విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారు సూచిస్తున్నారు.

టెలిగ్రామ్: నా పేరుతో నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించి "డబ్బు వచ్చింది, మీరు కూడా పెట్టుబడి పెట్టండి" అని వారు చెబుతుంటారు. అటువంటి మాటలను నమ్మకండి.

వాట్సప్: నా పేరును ఉపయోగించి తప్పుదోవ పట్టించే సందేశాలను పంపి, మోసాలకు పాల్పడుతుంటారు. సైబర్ నేరగాళ్ల పథకాలకు ఆకర్షితులు కావద్దు.

ఎక్స్: ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను చూపిస్తూ, లింక్‌లపై క్లిక్ చేసేలా మిమ్మల్ని మభ్యపెట్టి, చివరికి మీ డబ్బును కాజేస్తుంటారు.

ఫేస్‌బుక్: రోజుకు రూ.3,000 లేదా రూ.5,000 సంపాదించవచ్చని ఆశ చూపిస్తుంటారు. పెట్టుబడి పెట్టమని అడిగితే పెట్టకండి, ఇది ఒక సైబర్ మోసం.

ఏపీకే ఫైల్స్: వీటిలో వైరస్‌లను దాచి ఉంచి, వాటిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకునేలా మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారు. ఒకవేళ డౌన్‌లోడ్ చేస్తే, మీ డబ్బు శాశ్వతంగా పోతుంది.

వాలెట్: వాలెట్‌లో కనిపించే లాభాల గణాంకాలు నకిలీవి. వాటిని చూసి మోసపోకండి.

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TAGGED:

CYBER CRIME ANIMATED VIDEOS
VIJAYAWADA POLICE ANIMATED VIDEOS
సైబర్ నేరాలపై యానిమేటెడ్​ వీడియోలు
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