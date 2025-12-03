నిఘా నేత్రాల మరమ్మతులకు విజయవాడ పోలీసు కమిషనరేట్ కొత్త ప్రయోగం
సాంకేతికతతో చెక్ - ప్రత్యేక డ్యాష్ బోర్డు ఏర్పాటు - ప్రతి నెలా రూ.10లక్షలు ఖర్చు - త్వరలో సీఎం చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ
Published : December 3, 2025 at 12:14 PM IST
Technological Solution To The Problem Of CCTV Cameras: మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడానికి సీసీ కెమెరాలు ఎంతో మేలుచేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇవి ప్రతి పల్లెలో, పట్టణాలలో ఉన్నాయి. వీటి సహాయంతో ఏ మూలన ఏం జరిగిందో ఇట్టే పసిగట్టేయ్యేచ్చు. అందుకే విజయవాడ పోలీసు కమిషనరేట్ పరిధిలో విస్తృతంగా సీసీ కెమెరాలను బిగించారు. కానీ ఇవి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక సమస్య ఏర్పడి పనిచేయటం లేదు. మొరాయిస్తున్న నిఘా నేత్రాలను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించి మరమ్మతులు చేయడమే సమస్యగా మారింది. దీనికి విజయవాడ పోలీసులు సాంకేతికతతో చెక్ పెట్టబోతున్నారు.
ప్రత్యేక డ్యాష్ బోర్డు ఏర్పాటు: దీనికోసం ప్రత్యేక డ్యాష్ బోర్డును రూపొందించారు. దీనికి అన్ని నిఘా నేత్రాలను అనుసంధానం చేశారు. వాటి పనితీరుపై మొదట కొన్ని పరీక్షలు చేశారు. పరీక్షలు సత్ఫలితాలు ఇవ్వడంతో పూర్తి స్థాయిలో వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో సీపీ రాజశేఖరబాబు ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని త్వరలో సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించనున్నారు.
కేసుల దర్యాప్తులో అసలు విషయం: ఇటీవలి కాలంలో కమిషనరేట్లో ప్రజలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల భాగస్వామ్యంతో దాదాపు 10వేల సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. బహిరంగ ప్రదేశాలు, విద్యా సంస్థలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, కాలనీల్లో ఇవి ఏర్పాటయ్యాయి. వీటిని బిగించిన కొన్ని రోజులకే విద్యుత్తు సరఫరా సమస్యతో కొన్ని ఆగిపోతుంటే మరికొన్ని ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సరిగా లేక మొరాయించేవి ఉంటున్నాయి. కేసుల దర్యాప్తులో భాగంగా సీసీ కెమెరా దృశ్యాల కోసం వెళ్తే అసలు విషయం వెలుగుచూస్తోంది.
ఆర్టీఎంపీ సహాయంతో: పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు జబ్బిక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో డీహెచ్ఎంఎస్ (డివైజ్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం) పేరుతో డ్యాష్ బోర్డు రూపొందించారు. ఈ డ్యాష్ బోర్డు ద్వారా కెమెరా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. ప్రతి కెమెరాకు ఉండే నంబరు, అక్షాంశ, రేఖాంశాలను అందులో నమోదు చేస్తున్నారు. ఆర్టీఎంపీ (రియల్ టైమ్ మెసేజ్ ప్రొటోకాల్) ద్వారా నిర్దేశిత సమయం ప్రకారం దానంతట అదే ప్రతి సీసీ కెమెరా పనితీరును సాఫ్ట్వేర్ విశ్లేషిస్తుంది.
వాటి ఫలితాలను పోలీసు అధికారులకు అందిస్తుంది. ప్రైవేటు వ్యక్తులకు సంబంధించినవైతే వారికే అలర్ట్ మెసేజ్ వెళ్తుంది. సాంకేతిక ఇబ్బందులను సరిచేసేందుకు ప్రతి సబ్డివిజన్కు టెక్నీషియన్ను నియమించనున్నారు.
నిర్వహణకు ప్రతి నెలా రూ.10లక్షలు: విజయవాడ నగరంలో ఓ ప్రైవేటు సంస్థకు చెందిన ఫైబర్ నెట్ ద్వారా సీసీ కెమెరాలను అనుసంధానించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అనుసంధానత కోసం ప్రతి సీసీ కెమెరాలో సిమ్లు వేశారు. ఇందుకోసం దాదాపు 6వేల కొత్త సిమ్లు తీసుకుని యాక్టివేట్ చేశారు.ప్రతి కెమెరాలో రికార్డింగ్ కోసం మెమొరీ కార్డు వేయనున్నారు. పెట్రోలింగ్లో వాడే ట్యాబ్లు, డ్రోన్లనూ డ్యాష్ బోర్డుకు అనుసంధానించారు. వీటి నిర్వహణకు ప్రతి నెలా రూ.10లక్షలు ఖర్చవుతుందని అంచనా.ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కావడంతో ప్రత్యేక నిధులకు ప్రయత్నించడం, లేదంటే స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో నిర్వహించాలని యోచిస్తున్నారు.
