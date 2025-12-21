'బలగం' సరోజిని మాయ, పసికందుల బేరసారం - అమ్మ పిలుపు కోసం తపించిన దంపతులకు శోకం
విజయవాడలో శిశు విక్రయ ముఠా అకృత్యాలు - దిల్లీ, ముంబై నుంచి దిగుమతి - ఆశా కార్యకర్త ఇంటి నుంచే దందా - బట్టబయలైన సరోజిని గ్యాంగ్ గుట్టు
Vijayawada Child Trafficking Racket Busted: అమ్మ పిలుపు కోసం ఆరాటం, ఆ దంపతుల ఆవేదననే ఆయుధంగా మార్చుకుంది ఓ ముఠా. ఏళ్లుగా పిల్లలు లేక తల్లడిల్లిపోతున్న కుటుంబాలను టార్గెట్ చేసింది. పసిగుడ్డులను పొత్తిళ్లలో పెట్టి, లక్షల రూపాయలను జేబులో వేసుకుంది. ముక్కుపచ్చలారని పసికందులను సరుకులా మార్చేసింది. రూ.లక్షలు పోసి పిల్లలను తెచ్చుకున్న ఆ దంపతుల ఆనందం ఎంతోసేపు నిలవలేదు. పోలీసుల ఎంట్రీతో కథ అడ్డం తిరిగింది. డబ్బు పోయింది, అప్పుడే అతుక్కున్న పేగు బంధం దూరమైంది. గుండెలు పగిలేలా రోదిస్తున్న బాధితుల దీనగాథ ఇది. విజయవాడలో కలకలం రేపిన 'బలగం సరోజిని' ముఠా సాగించిన అమానుష దందా చిట్టా ఇది.
రెండు గంటల్లోనే ఆవిరైన ఆనందం: ఎన్టీఆర్ జిల్లా నున్న పరిధిలోని ఓ దంపతుల కథ గుండెలు పిండేస్తుంది. వారికి పెళ్లయి ఏళ్లు గడుస్తున్నా పిల్లలు పుట్టలేదు. దీంతో విసిగిపోయిన అత్త, తన కొడుకుకు మళ్లీ పెళ్లి చేస్తానని భీష్మించుకు కూర్చుంది. ఆ కోడలి బాధను గమనించిన ఓ బంధువు ద్వారా విషయం బయటకు పొక్కింది. ఆటోడ్రైవర్ వంశీ కిరణ్కుమార్ ఈ విషయాన్ని క్యాష్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు. వెంటనే బ్రోకర్ మణికి సమాచారం ఇచ్చాడు.
ఈ ముఠా దిల్లీ నుంచి కిరణ్ శర్మ, భారతి అనే ఏజెంట్ల ద్వారా బుధవారం తెల్లవారుజామున శిశువులను తీసుకొచ్చింది. ముఠా సూత్రధారి సరోజిని, ఆ శిశువుల్లో ఒకరిని మణి ఇంట్లో ఉంచింది. ఆటోడ్రైవర్ ద్వారా ఆ దంపతులతో బేరం ఆడారు. చివరకు రూ. 3.70 లక్షలకు ఒప్పందం కుదిరింది. డబ్బు చేతులు మారింది. శిశువును దంపతులకు అప్పగించారు. ఇంటికి లేకలేక వచ్చిన చిన్నారిని చూసి ఆ దంపతులు మురిసిపోయారు. కానీ ఆ సంతోషం రెండు గంటలు కూడా నిలవలేదు. పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చి, ఆ శిశువును స్వాధీనం చేసుకుని సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు.
12 ఏళ్ల నిరీక్షణ, కన్నీటి పర్యంతం: విజయవాడ కొత్తపేట ప్రాంతానికి చెందిన దంపతులదీ మరో విషాద గాథ. పెళ్లయి 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా వారికి సంతాన ప్రాప్తి కలగలేదు. వీరి అవసరాన్ని ప్రభుత్వాసుపత్రిలో పనిచేసే యేహాను అనే వ్యక్తి పసిగట్టాడు. నెల రోజుల కిందట ముంబయి నుంచి కవిత అనే మహిళ, నూరి, సతీష్ల ద్వారా విజయవాడకు ఒక చిన్నారిని పంపింది. ఈ పాపను తీసుకున్న సరోజిని, సత్తెనపల్లిలో వలి అనే వ్యక్తి ఇంట్లో దాచింది.
యేహాను మధ్యవర్తిత్వంతో పతి శ్రీనివాసరావు ద్వారా సరోజినితో బేరం కుదిరింది. రూ. 3.50 లక్షలు ఇస్తే బిడ్డను ఇస్తామన్నారు. ఆశపడ్డ దంపతులు అప్పుచేసి మరీ డబ్బు ముట్టజెప్పారు. బిడ్డను ఇంటికి తెచ్చుకున్నారు. కానీ పోలీసుల దాడిలో విషయం బయటపడటంతో ఆ శిశువును కూడా పోలీసులు తీసుకెళ్లారు. అటు డబ్బు పోగొట్టుకుని, ఇటు బిడ్డను కోల్పోయి ఆ దంపతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
బ్లెస్సీ ఇంటి వద్ద 'రెక్కీ': ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో బ్లెస్సీ అనే మహిళ పాత్ర కీలకం. నిందితురాలు బ్లెస్సీ గతంలో ఆశ కార్యకర్తగా పనిచేసేది. ఓ వైద్యుడి సంతకం ఫోర్జరీ చేసి, నకిలీ జనన ధ్రువీకరణ పత్రం ఇచ్చిన కేసులో సస్పెండ్ అయ్యింది. అప్పటి నుంచి ఖాళీగా ఉంటూ సరోజిని ముఠాతో చేతులు కలిపింది. నెల రోజులుగా బ్లెస్సీ ఇంటికి రకరకాల పసిపిల్లలు వస్తుండటం, కొత్త వ్యక్తులు రాకపోకలు సాగిస్తుండటంతో ఇరుగుపొరుగు వారికి అనుమానం వచ్చింది.
సరోజిని వారానికో శిశువును తెచ్చి బ్లెస్సీ ఇంట్లో దాచేది. ఇందుకు గాను బ్లెస్సీకి ఒక్కో బిడ్డకు రూ. 5 వేల నుంచి 10 వేల వరకు కమీషన్ ఇచ్చేవారు. ఈ విషయాన్ని గమనించిన స్థానికులు నాలుగు రోజుల కిందట పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు బ్లెస్సీ ఇంటి వద్ద మఫ్టీలో ఉండి రోజంతా 'రెక్కీ' నిర్వహించారు. పక్కాగా ఇది పిల్లల విక్రయ ముఠా అని నిర్ధారణకు వచ్చారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున ప్రత్యేక బృందాలతో దాడి చేసి ముఠాను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.
