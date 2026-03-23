బంగారం ఎరగా వేసి ప్లాన్​ వేశారు- ఎత్తుకు పైఎత్తు వేసి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు

బంగారాన్ని తక్కువ ధరకు అమ్ముతానని ఎరేసి బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన వ్యక్తిని బెదరగొట్టి అతని నుంచి డబ్బులు తీసుకుని అందరూ పంచుకోవాలని ప్లాన్​- ముఠా ఆటకట్టించిన పోలీసులు

Vijayawada Police Arrested Thief Gang of Four
Published : March 23, 2026 at 12:11 PM IST

Vijayawada Police Arrested Thief Gang of Four: తక్కువ ధరకు బంగారం ఇస్తామని వల వేస్తారు. మాయమాటలు చెప్పి నమ్మిస్తారు. డబ్బు తీసుకుని పలానా చోటుకు వస్తే ఈ చేతిలో బంగారం పెడ్తామని మాటిస్తారు. తీరా డబ్బులతో అక్కడికి వెళ్తే హఠాత్తుగా పోలీసుల వేషశాలతే రంగ ప్రవేశం చేస్తారు. ఇలా బంగారం కొనడమేంటని బెదరగొడుతారు. ఆపై ఆ వ్యక్తి చేతిలోంచి సొమ్ము తీసుకుంటారు. ముఠా మొత్తం కలిసి వాాటాలేసుకుంటారు. ఇదీ ఆ ముఠా సభ్యుల ప్లాన్​. కానీ పోలీసులు వారి ఆగడాన్ని ముందుగానే తెలుసుకుని ఆటకట్టించారు.

విజయవాడ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు డెకాయ్ ఆపరేషన్ ముఠాను పక్కా సమాచారంతో పట్టుకున్నారు. నలుగురు సభ్యులుగా ఉన్న ఈ ముఠాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ముఠాలో ఒకరు గతంలో విధుల నుంచి తొలగించిన హోంగార్డు కూడా ఉండటం గమనార్హం. ముఠా సభ్యులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు గుణదల స్టేషన్లో వారిపై సంబంధిచ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

నిందితుల ఆగడాలు ఇలా: ఏలూరు జిల్లా కైకలూరుకు చెందిన నాగరాజు కుమార వర్మ హైదరాబాద్​లోని రామాంతపూర్​లో స్థిరపడ్డాడు. తాను బ్యాంకులకు కన్సెల్టెంట్​గా పని చేస్తున్నానని మాయ మాటలతో ఎర వేస్తాడు. పెద్ద పెద్ద అధికారులను, అమాయకులను ఆసరాగా చేసుకుని నల్లధనాన్ని తెలుపుగా మార్చి ఖాతాల్లో జమ చేస్తానని చెప్తూ మోసాలు చేస్తూంటాడు.

హైదరాబాద్​లో వర్మ మీద పూర్వం నకిలీ కరెన్సీ కేసు ఉన్నట్లు తెలిసింది. విజయవాడలో ఇతనికి ఇటీవల కొండేటి హరికృష్ణతో పరిచయం ఏర్పడింది. 2007 నుంచి హోంగార్డుగా పని చేస్తున్న హరికృష్ణ ప్రవర్తన సరిగ్గా లేకపోవడంతో, మోసాలు చెయ్యడం పరిపాటిగా చేసుకోవడం వల్ల 2023లో అతడిపై చర్యలు తీసుకున్న అధికారులు హరికృష్ణను విధుల నుంచి తొలగించారు.

దుర్గగుడిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఏ. కొండూరులో ఓ పేకాట శిబిరం వద్దకు వెళ్లి డబ్బులు వసూలు చేశాడు. దీనిపై అక్కడ కేసు నమోదైంది. ఆ సమయంలో తొలగించారు. తిరిగి ఆ తర్వాత భవానీపురం స్టేషన్ పరిధిలో మీడియా అని చెప్పి డబ్బు వసూలు చేస్తున్న వ్యవహారం వెలుగు చూడడంతో కేసు నమోదైంది. వర్మతో పరిచయం అయిన తర్వాత అతని స్నేహితులు సురేష్, కిరణ్​లతో కలసి ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. విజయవాడకు చెందిన శ్రీనివాస్​కు నల్లధనాన్ని సాధారణంగా మారుస్తానని చెప్పి డబ్బు తీసుకుని తిరిగి ఇవ్వలేదు.

దీనిపై పలు సార్లు అడిగినా అదిగో ఇదితో అంటూ కాలయాపన చేశాడు. ఇటీవల గట్టిగా అడిగే సరికి తన వద్ద 2 కిలోల బంగారం ఉందని, తక్కువకే ఇస్తానని, కొనుగోలుదారు ఉంటే చెప్పమన్నాడు. తన వద్ద రూ.2 కోట్లు డబ్బు ఉందని, తానే తీసుకుంటానని ప్రసాద్ చెప్పాడు. దీనికి ఇద్దరూ ఒప్పుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రసాద్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో వర్మ హైదరాబాద్​ నుంచి బయలుదేరి ఆదివారం మధ్యాహ్నం విజయవాడ చేరుకున్నాడు.

ప్రసాద్​ను కలసి వర్మ మాట్లాడుతున్నాడు. తాను బ్యాగులో రూ.2 కోట్లు తెచ్చానని చెప్పాడు. ముందే వేసుకున్న ప్రణాళిక మేరకు హరికృష్ణ ఎస్సై వేషంలో, సురేష్, కిరణ్​లు కానిస్టేబుళ్లుగా డ్రెస్ వేసుకుని అక్కడకు వచ్చారు. తాము పోలీసులమని హడావుడి చేశారు. ఇంతలో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

