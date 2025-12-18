రూ.లక్షకు కొని రూ.5 లక్షలకు అమ్మకం - పిల్లలను విక్రయిస్తున్న ముఠా అరెస్టు
బలగం సరోజినీ సహా మరో నలుగురిని అరెస్టు - బలగం సరోజినీ, ఫరీనాపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేయనున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 3:53 PM IST
Children Kidnap Gang Arrest in Vijayawada: పిల్లలను విక్రయిస్తున్న ముఠాలో ప్రధాన నిందితురాలు బలగం సరోజినీతో సహా మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశామని విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి ఆరుగురు పిల్లలను రక్షించామన్నారు. పిల్లలను దిల్లీ నుంచి రూ.లక్ష రూపాయలకు కొని రూ.5 లక్షలకు విక్రయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మార్చి 1న విజయవాడలో ఈ ముఠాను అరెస్టు చేయగా ఇప్పటివరకు పిల్లల విక్రయం కేసులో 10 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు సీపీ వెల్లడించారు. సరోజినీతో పాటు షేక్ ఫరీనా అనే వ్యక్తి ముఠాలో ఉన్నట్లు ఇద్దరిపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేయనున్నట్లు సీపీ తెలిపారు.
ముంబై నుంచి ముగ్గురు వ్యక్తుల ద్వారా లక్ష రూపాయలకు సరోజిని కొని ఇక్కడ అమ్ముతోందని తెలిపారు. ఆరుగురు శిశువులను విక్రయించిన క్రమంలో పోలీసులు చాకచక్యంగా ముఠాలోని సభ్యులను పట్టుకున్నారు. పిల్లలను అమ్మేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వచ్చిన పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు తనిఖీలు జరిపారు. ఆరుగురు చిన్నారులను అక్రమార్కుల చేతుల్లో నుంచి క్షేమంగా కాపాడారు. ఈ ముఠాపై మొత్తం 3 కేసులు నమోదు చేసినట్లు సీపీ వెల్లడించారు.
'చిన్నపిల్లలను విక్రయిస్తున్న ముఠాను గతంలో అరెస్టు చేశాం. మళ్లీ ఇదే పని చేస్తున్నారు. ఈ కేసును సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం. బలగం సరోజినీ సహా మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశాం. వీరి నుంచి ఆరుగురు చిన్నారులను కాపాడాం. వీరు దిల్లీ, ముంబై నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అక్కడ రూ.లక్షకు కొని ఇక్కడ రూ.5 లక్షలకు అమ్ముతున్నారు. గతంలో కూడా వీరిపై కేసులు ఉన్నాయి.' - రాజశేఖర్ బాబు, సీపీ
పసిపిల్లల్ని అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్న ఘరానా లేడీ ముఠాను గతంలో విజయవాడ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఏడుగురు శిశువులను విక్రయించిన క్రమంలో పోలీసులు చాకచక్యంగా ముఠాలోని కొంతమంది సభ్యులను పట్టుకున్నారు. ముగ్గురు శిశువులను అమ్మేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వచ్చిన పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టగా ఈ ముఠా గుట్టురట్టు అయింది. ఆ ముగ్గురి చిన్నారులను అక్రమార్కుల చేతుల్లో నుంచి క్షేమంగా కాపాడారు.
గతంలో: ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి శిశువులను తీసుకొచ్చి రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో విక్రయిస్తున్నట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తించారు. మాతృశోకాన్ని మిగులుస్తోన్న ఈ ముఠా మూలాలను వెలికితీసేందుకు విజయవాడ పోలీసు కమిషనర్ ఎస్.వి రాజశేఖర్బాబు ప్రత్యేక బృందాలతో ఏర్పాటు చేశారు. విక్రయించిన నలుగురు శిశువులను కూడా త్వరిగతిన కాపాడేందుకు బృందాలు అప్పట్లో విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి.
దిల్లీ, అహ్మదాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి పిల్లలను తీసుకు వచ్చి విక్రయిస్తూ ఈ ముఠా కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. ఇప్పటికే సరోజిని 19 మందిని విక్రయించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. రాచకొండ పోలీసు కమిషనరేట్, ముంబైలలో ఆమెపై పలు పోలీసు కేసులు ఉన్నాయి. ఈమెకు 17 మంది వరకు సహాయం చేస్తున్నట్లు సమాచారం ఉందని విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర్బాబు పేర్కొన్నారు. ఈ ముఠాలోని కీలక వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు, ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసుల సహకారం కూడా తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. సరోజినిపై పీడీ యాక్ట్ కింద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. శిశువులను విక్రయించిన వారే కాకుండా కొనుగోలు చేసిన వారి పైనా కేసులు తప్పవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
బలగం సరోజిని వయసు 31 ఏళ్లు. 7వ తరగతి వరకు చదువుకుంది. ఇప్పటికే శిశు విక్రయ కేసులో అరెస్టు అయి జైలుకెళ్లి వచ్చింది. అయినా ఆమె తన నేరప్రవృత్తిని మార్చుకోలేదు. తనకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ శిశు విక్రయాల ద్వారా వారి మాతృమూర్తులకు గర్భశోకం కలిగించడం తీవ్రమైన నేరంగా భావిస్తున్నట్లు విజయవాడ పోలీసులు తెలిపారు.
