విస్తరణ మరిచారు 'కష్టాలు' మిగిల్చారు - విజయవాడ వాసులను వేధిస్తున్న ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు

నగరంలో పెరిగిన వాహనాల రద్దీతో తప్పని తిప్పలు - నిలిచిన బెంజిసర్కిల్, కానూరు విస్తరణ పనులు - సమస్యగా ఒక్కొచోట ఒక్కోలా రహదారి విస్తీర్ణం -విస్తరణ పూర్తయితే తీరనున్న ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు

Vijayawada People Facing Difficulties to Traffic
Vijayawada People Facing Difficulties to Traffic (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 7:36 AM IST

Vijayawada People Facing Difficulties to Traffic : బెజవాడ వాసులు పద్మవ్యూహం నుంచైనా భయటపడగలరేమోగాని ట్రాఫిక్‌ కష్టాల నుంచి బయటపడలేకపోతున్నారు. పెరిగిన జనాభా, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నిత్యం నగరానికి వచ్చే వాహనాలతో భారీగా ట్రాఫిక్‌ సమస్య తలెత్తుతోంది. బెంజిసర్కిల్ నుంచి కానూరు వరకు 3 కిలోమీటర్లు మేర NH-65 జాతీయ రహదారి విస్తరణ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కి 9 ఏళ్లయినా అతిగతీ లేదు. ఈ విస్తరణ పూర్తయితే ట్రాఫిక్‌ సమస్య కొంత తీరుతుంది. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, VMC అధికారుల నిర్లక్ష్యం, సమన్వయ లోపంతో ప్రజలకు కష్టాలు తప్పడం లేదు.

నిత్యం రద్దీగా వాణిజ్య ప్రాంతం : విజయవాడ వాసులు ట్రాఫిక్‌ సమస్యతో నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. బెంజి సర్కిల్ నుంచి ఆటోనగర్ బస్టాండ్ వరకు రహదారిని 120 అడుగులకు విస్తరించాలని మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించారు. వాణిజ్య ప్రాంతం నిత్యం రద్దీగా ఉండటంతో భూసేకరణ కష్టమైంది. దీంతో 100 అడుగులకు విస్తరించాలని నిర్ణయించారు. అనుకున్నట్లే బెంజి సర్కిల్ నుంచి ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ వరకు 8ఏళ్ల కిందటే రహదారి విస్తరణ జరిగింది. కానీ ఆటోనగర్ నుంచి బస్టాండ్ వరకు విస్తరణ పనులు ముందకు సాగలేదు. ఈ రహదారిని కానూరు వరకు విస్తరించాల్సి ఉండగా, రహదారి విస్తీర్ణం ఒక్కోచోట ఒక్కోలా ఉంది. ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ దగ్గర 90అడుగులు ఉంటే పటమట సెంటర్ వద్ద 50అడుగులు, హైస్కూల్ చౌరస్తా వద్ద 60 అడుగులు, ఆటోనగర్ వద్ద 70 అడుగులు ఇలా ఓ తీరుతెన్ను లేకుండా ఉంది.

ఎప్పటికి పట్టాలెక్కాలి? : గత టీడీపీ హయాంలో ఈ విస్తరణ పనులు ప్రారంభించగా తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ పనులను గాలికొదిలేసింది. మళ్లీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక 4 నెలలు హడావుడి చేసి వదిలేసింది. ప్రస్తుతం ఈ విస్తరణతో పనేముంది, నేరుగా గంగూరు వరకు పైవంతెన వేస్తామని నాయకులు చెబుతున్నారు. అయితే ఆ ప్రాజెక్టు ఎప్పటికి పట్టాలెక్కాలి? ఎప్పుడు పూర్తవ్వాలి? అప్పటి వరకూ ఈ నరకం అనుభవించాల్సేందేనా అని నగరవాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు ఇప్పటిదాకా విస్తరణ కోసం చేసిందంతా వృథాయేనా అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.

1:4 విధానంలో పరిహారం : విస్తరణ రహదారికి ఇరువైపులా 226 భవనాలు ఉన్నాయి. 132 మంది స్థలాలిస్తామని తొలుత అంగీకరించారు. వీరందరికీ VMC ఆధ్వర్యంలో TDR బాండ్లను 1:4 విధానంలో పరిహారంగా అందజేశారు. 24మంది కోర్టుకెళ్లగా వారిలో చాలా మంది ఉపసంహరించుకున్నారు. ప్రస్తుతం వారిలోనూ 90శాతం మంది స్థలాలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ వారిని సమన్వయ పరిచి ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లే నాథుడే కరవయ్యాడు. రహదారిని విస్తరించి, ఇరువైపులా డ్రెయిన్లు, ఇతర పనులు చేపట్టేందుకు NHAI గతంలోనే అంగీకరించింది. అయితే VMC భూసేకరణ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉండగా, ఆర్‌ అండ్‌ బీ ఆ భవనాలకు విలువను నిర్ణయించాల్సి ఉంది.

