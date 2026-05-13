ETV Bharat / state

ఏసీపీ ఇంట్లో పేలుడు ఘటన - పలువురికి తీవ్ర గాయాలు

విజయవాడ అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఏసీ, గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు - ఎగిరిపడ్డ అపార్ట్‌మెంట్ గోడ - ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో తప్పిన ముప్పు

Vijayawada PatamataLanka Pratyusha Apartment Gas Cylinder Blast 2026
Vijayawada PatamataLanka Pratyusha Apartment Gas Cylinder Blast 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada PatamataLanka Pratyusha Apartment Gas Cylinder Blast 2026: విజయవాడ పటమట లంకలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు కలకలం సృష్టించింది. స్థానిక ప్రత్యూష అపార్ట్​మెంట్ మూడో అంతస్తులోని ఫ్లాట్​లో 1991 బ్యాచ్​కు చెందిన డీఎస్పీ సత్యానందం నివసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీఆర్​లో ఉన్న ఆయన ఈ నెల 7న కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విదేశాలకు వెళ్లారు. సోమవారం సత్యానందం డ్రైవర్​ ఫ్లాట్​కు వచ్చి శుభ్రం చేయించారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2గంటల సమయంలో ప్లాట్ బాల్కనీలోని ఏసీ అవుట్​డోర్ యూనిట్​​లో మంటలు రేగాయి. అవి పక్కన తీగపై ఉన్న దుస్తులకు అంటుకుని విస్తరించాయి. బాల్కనీలో పెట్టిన రెండు వంట గ్యాస్ సిలిండర్లకు అంటుకున్నాయి. వాటిలో నిండు సిలిండర్ పేలింది. ఆ ధాటికి ఖాళీ సిలిండర్ ఎగిరి పక్క అపార్ట్ మెంట్లో పడింది.

ఏసీపీ ఇంట్లో పేలుడు ఘటన - కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మృతి (ETV Bharat)

పలువురికి గాయాలు: బాల్కనీ గోడ బద్దలైంది. ఇనుప గ్రిల్, గోడ శిథి లాలు 70 మీటర్ల దూరంలోని అపార్ట్​మెంట్లలో పడ్డాయి. పక్కనే ఉన్న కాంచనగంగ అపార్ట్​మెంట్ సెల్లార్​లో ఉండి మంటలను చూస్తున్న వారిలో ముగ్గురికి శిథిలాలు తగిలి గాయాలయ్యాయి. వారిలో నగరంలోని ఓ స్కూలులో మేనేజర్​గా పని చేస్తున్న గొట్టిపాటి శ్రీనివాసరావు తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే కుప్పకూలారు. ఆయనను హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వెంటిలేటర్​పై చికిత్స అందిస్తున్నారు. పేలుడు ఘటనపై పటమట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ఫ్లాట్ నుంచి మంటలు రావడం గమనించిన అపార్ట్‌మెంట్ వాసులు వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అపార్ట్‌మెంట్ వాసులు కిందికి దిగి మంటలను గమనిస్తుండగానే ఒక్కసారిగా భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఏసీ కంప్రెషర్, గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిపోవడంతో బాల్కనీ గోడ, గ్రిల్స్ ఎగిరిపడ్డాయి. పేలుడు శబ్దానికి స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనలో సిద్ధార్థ కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌ శ్రీనివాసరావు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పలువురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఘటనాస్థలాన్ని పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది పరిశీలించారు.

'కిటికీలో నుంచి పొగలు వస్తుంటే అందరం ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చాం. అలా మేము గమనిస్తుండగానే ఒక్కసారిగా భారీ శబ్ధంతో గ్యాస్​ సిలిండర్​ సహా ఏసీ పేలిపోయాయి. గోడ కూలి కాళ్లన్ని ఎగిరి పడ్డాయి. దీంతో చాలా మందికి గాయాలయ్యాయి. మేమంతా అక్కడ నుంచి పరుగెత్తాం. శ్రీనివాసరావు పరుగెత్తలేకపోయారు. గట్టిగా దూసుకు వచ్చిన రాయి తగిలి ఆయనకు పడిపోయారు.' -స్థానికులు

ఇంట్లో భారీ శబ్దంతో పేలిన డిటోనేటర్లు - నలుగురు మృతి, 11 మంది పరిస్థితి విషమం

సత్యసాయి జిల్లాలో విషాదం - ఇంట్లో గ్యాస్‌ సిలిండర్లు పేలి నలుగురు మృతి - 21 మందికి గాయాలు

TAGGED:

PRATYUSHA APARTMENT EXPLOSION
AC COMPRESSOR GAS CYLINDER BLAST
SIDDHARTHA COLLEGE PRINCIPAL
ACP SATYANANDAM HOUSE BLAST
VIJAYAWADA APARTMENT BLAST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.