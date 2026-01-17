సంక్రాంతి రిటర్న్ జర్నీ ఎఫెక్ట్ - గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలు దారి మళ్లింపు
రాష్ట్రం నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలతో నిండిన రహదారులు - సంక్రాంతి ముగియడంతో మళ్లీ మొదలైన తిరుగు ప్రయాణాలు - సాయంత్రం నుంచి రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం
Sankranti Return Journey Effect in Vijayawada Bus Station: సంక్రాంతి పండగ ముగియడంతో మళ్లీ తిరుగు ప్రయాణాలు ప్రారంభమయ్యాయి. పండగకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి స్వస్థలాలకు వచ్చిన ప్రజలు మళ్లీ తిరుగుముఖం పడుతున్నారు. ప్రయాణికుల తిరుగు ప్రయాణం రద్దీ మూలంగా విజయవాడ పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్ కిటకిటలాడుతుంది.
సాయంత్రం నుంచి రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. విజయవాడ బస్ స్టేషన్లో సరిపడా బస్సులు లేక ప్రయాణికులు పడిగాపులు పడుతున్నారు. రైల్వే రిజర్వేషన్లు ఎప్పుడో నిండిపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయంగా బస్సుల వైపు చూస్తున్నారు. బస్సుల్లో కూడా అదే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాలకు సరిపోయే బస్సులు లేక ప్యాసింజర్ సర్వీసులనే బోర్డులు మార్చి హైదరాబాద్కు పంపుతున్నారు. తిరుగు ప్రయాణికులతో గొల్లపూడి బైపాస్ వద్ద కూడా పరిస్థితి రద్దీగా మారింది. వేలాది వాహనాలు హైదరబాద్ బాట పట్టాయి. రేపటికి వాహనాల తాకిడి ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
పెరిగిన వాహనాల తాకిడి: పండగ సెలవుల అనంతరం హైదరాబాద్ వెళ్లేవారితో హైదరాబాద్-విజయవాడ రహదారి రద్దీగా మారింది. ఉదయం నుంచి వాహనాల తాకిడి ప్రారంభం కాగా, మధ్యాహ్నానికి వాహనాల సంఖ్య మరింత ఎక్కువగా పెరిగింది. సాయంత్రానికి కార్లతో వెళ్లే వారి సంఖ్య పెరగనుంది. విజయవాడ శివారు గొల్లపూడి బైపాస్ రోడ్డు వద్ద కూడా వాహనాల రద్దీ పెరిగింది.
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ కొనసాగుతోంది. పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద నెమ్మదిగా వాహనాలు కదులుతున్నాయి. అదే విధంగా చౌటుప్పల్, పెద్దకాపర్తి, చిట్యాల వద్ద సైతం వాహనాల తాకిడికి నెమ్మదిగానే కదులుతున్నాయి. చిట్యాల, పెద్దకాపర్తి వద్ద కిలోమీటరు మేర వాహనాలన్నీ బారులు తీరాయి.
దారి మళ్లింపు: గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలను పోలీసులు దారి మళ్లిస్తున్నారు. గుంటూరు-మిర్యాలగూడ-హాలియా-చింతపల్లిమాల్ మీదుగా, మాచర్ల-సాగర్-పెద్దవూర-చింతపల్లి-మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్కు మళ్లిస్తున్నారు. నల్గొండ-మర్రిగూడ బైపాస్-మునుగోడు-నారాయణపూర్- చౌటుప్పల్ మీదుగా, కోదాడ-హుజూర్నగర్-మిర్యాలగూడ-హాలియా-చింతపల్లి మాల్ మీదుగా, హైవేపై పరిస్థితి మేరకు చిట్యాల నుంచి భువనగిరి మీదుగా మళ్లింపు చేస్తుండటం గమనార్హం. టోల్గేట్లు, ఇతరచోట్ల వాహనాల రద్దీని పోలీసులు క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ పరిస్థితిపై సైతం డ్రోన్, సీసీ కెమెరాలతో అధికారులు నిరంతర పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
విజయవాడ నుంచి వచ్చే భారీ వాహనాలు కోదాడ-మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్కు మళ్లిస్తున్నారు. ఎన్హెచ్-65పై ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడితే చిట్యాల నుంచి భువనగిరి మీదుగా వాహనాలను దారి మళ్లించనున్నారు. డ్రోన్ కెమెరాలు, సీసీ టీవీలతో ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
"ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగను సొంతూళ్లో ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకున్నాం. మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను చాటి చెప్పే విధంగా ఈ పండుగలనేవి మన జీవితంలో అంతర్భాగమయ్యాయి. బస్సులకు కొద్దిమేర కొరత ఏర్పడినప్పటికీ ప్రయాణం కాస్త సౌకర్యంగానే ఉంది. అంతేకాకుండా మౌలిక సౌకర్యాలు సైతం అందుబాటులో ఉన్నాయి" -ప్రయాణికులు
మరికొన్ని: సంక్రాంతికి సొంతూళ్లకు వెళ్లిన వారికి తిరుగు ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు లేకుండా అదనపు బస్సులు నడిపేందుకు ఆర్టీసీ సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్ నుంచి కోదాడ, సూర్యాపేట, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, దేవరకొండ, మహబూబ్నగర్, అచ్చంపేట, నారాయణపేట, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి, కాకినాడ, ఏలూరు మొదలైన ప్రాంతాలకు 1200 బస్సులు నడిపింది.
ఏపీలోని విశాఖపట్టణం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, భీమవరం, విజయవాడ, నెల్లూరు నుంచి 18న వచ్చే సాధారణ బస్సుల్లో దాదాపు సీట్లు లేవు. ఆయా జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్కు నడుపుతున్న బస్సుల్లో ‘ప్రత్యేక’ ఛార్జీల మోత తప్పడం లేదు. రంగారెడ్డి రీజియన్ నుంచి విజయవాడ, అమలాపురం, రాజమండ్రి, కాకినాడ, ఒంగోలు, కందుకూరు, కనిగిరి, కర్నూలు ప్రాంతాలకు సాధారణ రోజుల్లో 300 బస్సులు నడుపుతుండగా సంక్రాంతి నేపథ్యంలో 200 అదనంగా నడిపినట్టు రంగారెడ్డి ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.
