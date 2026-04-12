వేసవి తాపం నుంచి సామాన్యుడికి ఊరట - వీఎంసీ ఆధ్వర్యంలో 89 ప్రాంతాల్లో వాటర్ కియోస్క్లు
వేసవి తాపం నుంచి సామాన్యుడికి ఊరట కల్పిస్తున్న విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ - వాటర్ కియోస్క్ పేరిట 89 చోట్ల చలివేంద్రాలు - చలివేంద్రాల్లో దాహార్తి తీర్చుకుంటున్న ప్రజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 8:19 AM IST
Vijayawada Municipal Corporation Sets Up 89 Water Kiosks To Quench Thirst: ఏప్రిల్ నెలలోనే సూర్యుడి భగభగలు, దంచికొడుతున్న ఎండలు, అల్లాడిపోతున్న ప్రజలు పని మీద బయటకు వచ్చిన వారికి వేసవి తాపం నుంచి ఊరట ఎలా అంటారా? మీ దాహార్తిని తీర్చే బాధ్యత తమది అంటోంది విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ. అది ఎలాగో తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భానుడు నిప్పుల కొలిమిలా మారుతున్నాడు. అగ్నిధారలు కురిపిస్తున్న ఎండలతో బెజవాడ నగరం అల్లాడిపోతోంది. ఈ వేసవి తాపం నుంచి సామాన్యుడికి ఊరటనిచ్చేందుకు విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ నగరవ్యాప్తంగా వాటర్ కియోస్క్లు ఏర్పాటు చేసి బాటసారుల దాహార్తిని తీరుస్తోంది. వేసవి సెగలు, మండుతున్న ఎండలు, ఉదయం పది దాటిందంటే చాలు విజయవాడ వీధులు నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తున్నాయి.
దాంతో వేడి గాలులతో జనం బయటకు రావాలంటేనే బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. మున్ముందు పరిస్థితి ఇంకెంత క్లిష్టంగా మారుతుందోనని వణికిపోతున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని బాటసారుల గొంతు తడిపేందుకు విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. నగరంలోని నలుమూలలా చల్లని నీటిని అందిస్తోంది. గతేడాది కంటే ఈసారి వేసవి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందన్న అంచనాలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
వాటర్ కియోస్క్లతో అందుబాటులోకి: అందుకే గతేడాది కంటే అదనంగా మరికొన్ని కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి మొత్తం 89 చోట్ల చలివేంద్రాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. కేవలం నీటిని అందించడమే కాదు. నాణ్యతలోనూ ఎక్కడా రాజీ పడటం లేదు. శుద్ధి చేసిన సురక్షిత మంచినీటిని హెడ్ వాటర్ వర్క్స్లో 5 వేలు, మెయిన్ ఆఫీసులో 4 వేల లీటర్ల సామర్థ్యం గల ఆర్వో ప్లాంట్లు నుంచి నీటి క్యాన్ల తరలింపునకు 3 ప్రత్యేక వాహనాలు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ చలివేంద్రాలకు ఆధునికతను జోడించి వాటర్ కియోస్క్లు పేరిట అందుబాటులో ఉంచింది.
సామాన్యుడికి పెద్ద ఊరట: నగర నడిబొడ్డునే కాకుండా, కొండ ప్రాంతాలు, శివారు కాలనీల్లోనూ నీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా వీఎంసీ ప్రత్యేక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. సుమారు 13 ట్యాంకర్ల ద్వారా ప్రతిరోజూ శివారు ప్రాంతాలకు నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. నగరంలో ఎండవేడికి ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న తమకు ఈ వాటర్ కియోస్క్లు కొండంత అండగా నిలుస్తున్నాయని వాహనదారులు, బాటసారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కార్పొరేషన్ తీసుకున్న ఈ ముందస్తు చర్యలు సామాన్యుడికి పెద్ద ఊరటనిస్తున్నాయి.
"మండుతున్న ఎండలు నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తున్న సమయంలో ఎండ తీవ్రతను పరిగణలోకి తీసుకుని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ప్రజలందరి కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వాటర్ కియోస్క్ పేరిట నగరంలో చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం హర్షణీయం. ఈ చలివేంద్రాల్లో శుద్ధి చేసిన సురక్షిత మంచినీటిని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఆర్వో ప్లాంట్లు నుంచి ఈ నీటిని తీసుకొచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎండ తాకిడికి ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న మాకు మంచినీటి చలివేంద్రాలు కొండంత అండగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసిన వీఎంసీ అధికారులకు, ప్రభుత్వానికి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలను తెలియజేసుకుంటున్నాం"-వాహనదారులు, బాటసారులు
మొబైల్ అలెర్ట్స్ ద్వారా ఎండ తీవ్రత సమాచారం - ఆ ప్రాంతాల్లో మజ్జిగ కేంద్రాలు, చలివేంద్రాలు