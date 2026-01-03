జాతీయ రహదారుల ప్రగతి తీరుపై సమీక్ష - పీఎన్బీఎస్- బెంజ్సర్కిల్ వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు!
బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి గోశాల వరకు మరో పైవంతెన అవసరం- ఎన్హెచ్65, 216 అభివృద్ధికి త్వరలో రూ.400 కోట్లు మంజూరు - బందరులో ఉమ్మడి జిల్లా ఎన్హెచ్ సమీక్షలో ప్రజాప్రతినిధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 11:33 AM IST
Construction of Elevated Corridor From PNBS to Benz Circle : విజయవాడ బస్టాండ్ - బెంజ్ సర్కిల్, బెంజ్ సర్కిల్ - గోశాల వరకు రెండు ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు నిర్మించాలని లేదంటే ఎన్టీఆర్ సర్కిల్, ఆటోనగర్, కానూరు, తాడిగడప, పోరంకి, పెనమలూరు, గంగూరు, గోశాల వరకు వెహికల్ అండర్ పాస్ (వీయూపీ) నిర్మించాలని మచిలీపట్నం, విజయవాడ ఎంపీలు బాలశౌరి, కేశినేని శివనాథ్ అధికారులకు సూచించారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో జాతీయ రహదారుల ప్రగతి తీరుపై శుక్రవారం మచిలీపట్నంలోని ఎంపీ కార్యాలయంలో సమీక్షించారు. జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలో భూసేకరణ, డీపీఆర్లో అభ్యంతరాలు, తదితర అంశాల్లో సమస్యలపై చర్చించారు. రహదారుల అభివృద్ధికి అధికారులు చేపడుతున్న కార్యాచరణను ప్రజాప్రతినిధులకు వివరించారు.
పోర్టు అనుసంధానానికి భారీగా నిధులు : మచిలీపట్నం పోర్టు నుంచి ఎన్హెచ్ 216, 65 అనుసంధాన రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.400 కోట్లు మంజూరవనున్న నేపథ్యంలో తదుపరి చేపట్టాల్సిన భూసేకరణ ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని ప్రజాప్రతినిధులు సూచించారు. ఎన్హెచ్65ని ఎన్హెచ్16కి అనుసంధానిస్తూ తాడిగడప-ఎనికేపాడు వరకు 4 కిమీ, పోరంకి-నిడమానూరు 6 కిమీ, కంకిపాడు-కేసరపల్లి 10 కిమీ అనుసంధాన దారులు కావాలి. దీంతో ట్రాఫిక్ భారం తగ్గి విమానాశ్రయానికి ప్రయాణం సునాయాసం అవుతుందన్నారు. బందరు పోర్టు నుంచి ఎన్హెచ్65, ఎన్హెచ్216 వరకు నిర్మించే రహదారిలో పోర్టు నుంచి మాచవరం రైస్మిల్ సెంటర్ వరకు 3.7 కిమీ వరకు 4 వరసల గ్రీన్ ఫీల్డ్ రహదారి, మాచవరం రైస్ మిల్ నుంచి ఎన్హెచ్-65 దగ్గర అండర్ పాస్ వరకు 4 కిమీ వరకు ప్రస్తుతం ఉన్న రెండు వరసలను 4 వరసలుగా విస్తరించాలి.
మంగినపూడి తీరం నుంచి మచిలీపట్నం వరకు 8 కిమీ రోడ్డును 4 వరసల రహదారిగా అభివృద్ధి చేయడానికి నివేదికలు సిద్ధం చేయాలి. రెండు రహదారుల్లో అవసరమైనచోట్ల ఆర్వోబీల నిర్మాణానికి నిధుల కోసం ప్రతిపాదనలు రూపొందించాలి. గుడివాడలో ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ఆర్వోబీ నుంచి 3.2 కిమీ మేర 4 వరుసల దారిని ఎన్హెచ్-216తో అనుసంధానం కోసం డివైడర్లు, విద్యుదీకరణ, డ్రెయినేజీ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించారు.
ఎన్హెచ్65 డీపీఆర్లో మార్పులు : ఎన్హెచ్ 65 డీపీఆర్లో ప్రజాప్రతినిధులు అడిగిన మార్పుల గురించి ఉన్నతస్థాయిలో చర్చించి మళ్లీ సిద్ధం చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు. గుడివాడ నుంచి కంకిపాడు వరకు 27 కిమీ పొడవున మూడు జాతీయ రహదారులను కలిపేలా రహదారి నిర్మాణం. గన్నవరం మండలం మర్లపాలెం ఆర్వోబీ దగ్గర అప్రోచ్ రహదారుల నిర్మాణం, విజయవాడ-బందరు రహదారిలో పూర్తిస్థాయిలో లైట్లు ఏర్పాటు. ఒంగోలు- కత్తిపూడి జాతీయ రహదారి పెడన పరిధిలో లోసరి వంతెన నుంచి మచిలీపట్నం సమీపంలోని తాళ్లపాలెం, గిలకలదిండి మీదుగా కోడూరులోని ఉల్లిపాలెం వంతెన వరకు అనుసంధానం.
ఎన్హెచ్-216పై పెడన వద్ద నిర్మిస్తున్న ఆర్వోబీ నిర్మాణం మార్చికల్లా పూర్తి. కంకిపాడు-గుడివాడ రోడ్డు దుస్థితితో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నందున నిర్మాణం పూర్తి చేయాలి. గతిశక్తి పథకం ద్వారా పామర్రు, చల్లపల్లి ప్రాంతాలను జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానించాలి. గుడివాడ నుంచి పామర్రు మీదుగా నిర్మించిన జాతీయ రహదారి-165 చల్లపల్లి వరకు ఎన్హెచ్216కు అనుసంధానించాలి. సమీక్షలో ఎమ్మెల్యేలు బుద్ధప్రసాద్, బోడే ప్రసాద్, ఎన్హెచ్ ఆర్వో ఆర్కే సింగ్, మోర్త్ ఆర్వో హరికృష్ణ, మోర్త్ పీడీ సాయిశ్రీనివాస్, అమరావతి ఎన్హెచ్ పీడీ పార్వతీశం, ఎన్హెచ్, ఆర్అండ్బీ ఎస్సీ శంకర్రెడ్డి, ఈఈ శ్రీనివాస్, డీఆర్వో చంద్రశేఖర్, ఆర్డీవోలు పాల్గొన్నారు.
కృష్ణలంక వద్ద ప్రమాదాలు నివారణ : లక్షకుపైగా జనాభా ఉన్న కృష్ణలంక ప్రాంతంలో తరచూ రహదారి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ అన్నారు. అక్కడ దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని, బస్టాండ్ నుంచి నిర్మించే కారిడార్లో కనకదుర్గ వారధి వద్ద హైదరాబాద్, చెన్నై, కోల్కతా నుంచి వచ్చే వాళ్లకు ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ ఇవ్వాలని సూచించారు.
రూ.450 కోట్లతో పోర్టు అనుసంధాన దారులు : రూ.450 కోట్లతో పోర్టు అనుసంధాన రోడ్లు, రూ.2 వేల కోట్లతో విజయవాడ-మచిలీపట్నం రహదారి విస్తరణ చేపడుతున్నట్లు మచిలీపట్నం ఎంపీ బాలశౌరి వివరిస్తున్నారు. రూ.25 కోట్లతో గుడివాడలో జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కత్తిపూడి-ఒంగోలు రహదారిని నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
భూసేకరణ తగ్గుతుంది : లోసరి నుంచి కోడూరులోని ఉల్లిపాలెం వరకు 70 కిమీ తీర ప్రాంతాన్ని కలుపుతూ 216 అభివృద్ధి చేస్తే తీర ప్రాంతంలో కరకట్టగా అభివృద్ధి చెందుతుందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. రహదారితో పోర్టు అనుసంధానానికి మొదటగా లీఫ్ ఫ్లైఓవర్ నమూనా ప్రతిపాదించామన్నారు. రైతుల కోరిక మేరకు మార్చామని, భూసేకరణ తగ్గుతుంది కొల్లు రవీంద్ర వివరించారు.
విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవేపై ఎలివేటెడ్ కారిడార్ సాధ్యమయ్యేనా?
రూ.700 కోట్ల ఎలివేటెడ్ వంతెన రద్దు - విజయవాడ వాసులకు NHAI షాక్