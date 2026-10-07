పక్కా ప్రణాళికతోనే పోలీసులను ఏమార్చిన అంకుశం - రూ.4 కోట్లను వివిధ ఖాతాల్లోకి బదిలీ
Masha Allah Case Updates : మాషా అల్లా కేసులో కీలక కోణాలు వెలుగుచూశాయి. పక్కా ప్రణాళికతోనే ఇతర అకౌంట్లకు అంకుశం సొమ్మును బదిలీ చేశాడు. వివిధ ఖాతాలకు రూ.4కోట్లు బదిలీ చేశాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 11:51 AM IST
Masha Allah Case Updates : విజయవాడలోని సంచలనాత్మక 'మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్' మోసాల కేసులో పోలీసులు గణనీయమైన పురోగతి సాధించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో 'స్క్రబ్బర్' వ్యాపారం పేరుతో భారీగా డిపాజిట్లు సేకరించి, ఆ తర్వాత అకస్మాత్తుగా కార్యకలాపాలు నిలిపివేసిన ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బాధితుల నుంచి కాజేసిన నిధులను ప్రధాన నిందితుడు నగదుగా మార్చుకుని, ఆపై వివిధ 'బినామీ' పేర్లతో ఆస్తులను కొనుగోలు చేశాడు.
అయితే దర్యాప్తు అధికారులు ఇప్పటివరకు కేవలం ఒక భవనానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని మాత్రమే సేకరించగలిగారు. మిగిలిన వివరాలపై విచారణ కొనసాగుతోంది. ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం ఈ మోసం ద్వారా సమకూరిన మొత్తం సొమ్మును నగదుగా మార్చి, ఆస్తుల రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. కడప నగరంలో రూ.65 లక్షలకు కొనుగోలు చేసిన ఒక ఇంటిని అంకుశం రాజా తన సోదరి పుష్పలత పేరుతో రిజిస్టర్ చేయించాడు. పోలీసులు ఆ ఆస్తిని ఇప్పుడు జప్తు చేశారు.
3శాతం కమీషన్ ఇచ్చి : అంకుశం ఇప్పటివరకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సుమారు రూ.24 కోట్ల డిపాజిట్లను సేకరించాడు. ఇందులో సుమారు రూ.8 కోట్లను అతను డిపాజిటర్ల నుంచి పూర్తిగా నగదు రూపంలోనే స్వీకరించాడు. కార్యకలాపాలను నిలిపివేసే ముందు, అతను రూ.4 కోట్లను వివిధ ఖాతాలకు బదిలీ చేసి, ఆ నిధులను నగదుగా మార్చుకోవడానికి 3% వరకు కమిషన్ చెల్లించాడు. ఈ బదిలీలు, డిపాజిట్ల సేకరణ కోసం, అంకుశం సత్యనారాయణపురంలోని ఐసీఐసీఐ (ICICI) బ్యాంకులో ఒక ఖాతాను తెరిచాడు.
అదే బ్యాంకు మేనేజర్ అయిన అశోక్ సహాయంతో, అతను నిధులను నిర్దిష్ట ఖాతాలకు మళ్లించి, ఆ తర్వాత ఆ డబ్బును నగదు రూపంలో తిరిగి పొందాడు. ఈ ప్రక్రియలో అంకుశంకు చెందాల్సిన రూ.18 లక్షల మొత్తాన్ని పోలీసులు ఆ మేనేజర్ నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా అంకుశం రాజా ఖాతా నుంచి ఇతర ఖాతాలకు కూడా నిధులు బదిలీ చేశారు. అతను నందిని ఫుడ్స్, ప్రియాంక కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్, ఒక పెట్రోల్ బంక్, మద్యం దుకాణాల వంటి సంస్థలకు కోట్ల రూపాయలను బదిలీ చేశాడు. జూలై నెలలో ఈ నిధులన్నీ నగదుగా మార్చినట్లు వెల్లడైంది.
పోలీసులకు దొరకకుండా ఏమార్చుతూ : ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన అంకుశం రాజా (A1)తో పాటు, అతని భార్య సుమ (A5) పవన్ కుమార్ రెడ్డి (A3)లను అరెస్టు చేశారు. మరో ఇద్దరు నిందితులు రమేష్ రెడ్డి (A2) జయరాం రెడ్డి (A4) ఇంకా పరారీలో ఉన్నారు. రమేష్ రెడ్డి సోషల్ మీడియాలో వ్యాపారానికి సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేసేవారు. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల ద్వారా విస్తృత ప్రచారాన్ని నిర్వహించేవారు. పరారీలో ఉన్న వ్యక్తులు బెంగళూరు, తమిళనాడులోని వివిధ ప్రాంతాల మధ్య తిరుగుతున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసుల కళ్లుగప్పేందుకు వారు తరచుగా తమ సిమ్ కార్డులను మారుస్తున్నారు.
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