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స్క్రబ్బర్ స్కాం - ఒక్కొక్కటిగా బయటకొస్తున్న సంచలన విషయాలు

అధిక లబ్ధి పొందినవారిని నిందితులుగా చేర్చే అవకాశం ఉందని తెలిపిన సిట్​ అధికారులు - మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ మోసంలో కొత్త కోణాలు- మోసపోయామంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్న బాధితులు

Vijayawada Masha Allah Scammers
Vijayawada Masha Allah Scammers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 12:11 PM IST

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Vijayawada Masha Allah Scammers: విజయవాడలోని 'మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్' స్క్రబ్బర్ ప్యాకింగ్ మోసానికి సంబంధించి, ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) మరి కొంత మంది అనుమానితులను కేసులో చేర్చింది. నకిలీ 'వర్క్-ఫ్రమ్-హోమ్' పెట్టుబడి పథకాల ద్వారా వందలాది మందిని మోసం చేసి, సుమారు రూ.10 కోట్ల నుంచి రూ.100 కోట్ల వరకు వసూలు చేసిన ప్రధాన నిందితుడు అంకుశం రాజా, అతని భార్య సుమలను పోలీసులు ఇదివరకే అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసుకు సంబంధించిన కొత్త విషయాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

వ్యక్తిగత ఖాతాలకు డబ్బు మళ్లింపు : డిపాజిటర్ల నుంచి సేకరించిన నిధులను కంపెనీ ఖాతాకు కాకుండా వివిధ వ్యక్తిగత ఖాతాలకు మళ్లించారు. పలువురు పంపిణీదారుల (distributors) నుంచి కంపెనీకి రావాల్సిన డబ్బును కూడా దారి మళ్లించారు. తెలంగాణకు చెందిన ఒక పంపిణీదారు, ప్రధాన నిందితులలో ఒకరైన రమేశ్​ రెడ్డి (A2)తో కుమ్మక్కైనట్లు తేలింది. రమేశ్​ రెడ్డి సూచనల మేరకు, ఈ పంపిణీదారు తన ప్రాంతంలోని వినియోగదారుల చెల్లింపులను ఒక యువతికి చెందిన UPI ఖాతాకు బదిలీ చేయించేవారు. కేవలం ఈ పంపిణీదారు ద్వారానే ఆమె ఖాతాకు సుమారు రూ.20 లక్షలు బదిలీ అయ్యాయి. వినియోగదారులు కంపెనీ ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో కూడా డబ్బు జమ చేసేవారు, ఆ తర్వాత నిందితులు ఆ నిధులను తమ సొంత ఖాతాలకు మళ్లించేవారు. ఈ నిధుల బదిలీకి సంబంధించిన వివరాలను వెలికితీసే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు.

కంపెనీ, ప్రధాన నిందితుడు (అంకుశం), ఉద్యోగులకు సంబంధించిన మొత్తం 20 ఖాతాలను అధికారులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వాటికి సంబంధించిన లావాదేవీల వివరాలను (స్టేట్‌మెంట్‌లను) పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ అక్రమ నిధుల బదిలీ ద్వారా లబ్ధి పొందిన ఇద్దరు వ్యక్తులను ఈ కేసులో నిందితులుగా చేర్చనున్నారు. అయితే, వారు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. పోలీసులు వారి నివాసాలకు వెళ్లినప్పటికీ, వారు తమ మొబైల్ ఫోన్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయారు.

నాలుగు జిల్లాల్లో కేంద్రీకృతం: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని 1,939 మంది వ్యక్తుల నుంచి మొత్తం రూ.25 కోట్ల డిపాజిట్లు సేకరించారు. డిపాజిటర్లలో ఎక్కువ మంది నాలుగు నిర్దిష్ట జిల్లాలకు చెందినవారు. నెల్లూరు నుంచి 235 మంది, కడప నుంచి 212 మంది, కర్నూలు నుంచి 196 మంది, గుంటూరు నుంచి 108 మంది ఉన్నారు. వీరిలో చాలా మంది ఇతరుల పేర్లతో కూడా డిపాజిట్లు చేశారు. అంకుశం రాజా ఒక్కో డిపాజిట్‌కు ప్యాకేజింగ్ కోసం ఒకసారి మాత్రమే సరకును (స్టాక్) అందించేవారు. దీనివల్ల, ఎక్కువ ఆదాయం పొందాలనే ఉద్దేశంతో వ్యక్తులు తమ బంధువులు, స్నేహితులు, తెలిసిన వారి పేర్లతో డిపాజిట్లు చేశారు.

డ్రై ఫ్రూట్స్ పేరుతోనూ భారీ తోకరా: జూలైలో, డ్రై ఫ్రూట్స్, సుగంధ ద్రవ్యాల ప్యాకేజింగ్ పేరుతో భారీ మొత్తంలో డబ్బు సేకరించారు. ఈ పథకం కోసం 351 మంది నుంచి డిపాజిట్లు సేకరించగా, కేవలం 25 మందికి మాత్రమే ప్యాకేజింగ్ యంత్రాలు అందించారు. ప్యాకేజింగ్ యంత్రాలు అందకపోవడం, వాగ్దానం చేసిన నెలవారీ వేతనాలు చెల్లించకపోవడంతో వీరు భారీగా నష్టపోయారు.

21న అంకుశం కస్టడీ పిటిషన్‌పై విచారణ: ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన అంకుశం రాజా కస్టడీ పిటిషన్‌కు సంబంధించిన విచారణ వాయిదా పడింది. పది రోజుల కస్టడీ కోరుతూ సత్యనారాయణపురం పోలీసులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ బుధవారం నాడు రెండవ ఏడీజే (ADJ) కోర్టులో విచారణకు వచ్చింది. కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడానికి వీలుగా, న్యాయమూర్తి ఈ కేసు విచారణను ఈ నెల 21వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.

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