క్లాస్రూంలో పాఠాలు విని - పొలాల్లో పంటలు పండిస్తున్న విద్యార్థినులు
HARVEST DAY in Vijayawada : విజయవాడ మారిస్ స్టెల్లా కళాశాల విద్యార్థినులు గత ఆరేళ్లుగా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భాగస్వాములవుతూ ప్రజలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. పొలం పనుల్లో భాగస్వాములవడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 4:06 PM IST
వ్యవసాయం అంటేనే గుర్తుకు వచ్చేవి కష్టాలు, సవాళ్లు, నష్టాలు, అప్పులు. అందుకే తమ పిల్లలు ఈ సాగు కష్టాల్లో పడకూడదని అన్నదాతలు ఉన్నత చదువులు చదివించి వారు మంచి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడటం చూడాలని కలలు కంటారు. కానీ ఆ రైతు బిడ్డలు మాత్రం కన్నవారి కష్టాలకు పరిష్కారం చూపాలనే లక్ష్యంతో అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతను సాగుకు జోడించి వ్యవసాయాన్ని, పాడి పరిశ్రమను లాభసాటిగా మార్చాలనుకుంటున్నారు.
గత ఆరేళ్లుగా : వ్యవసాయం అంటే కేవలం లాభాల కోసం పంటలు పండించడం మాత్రమే కాదు. అంతరించిపోతున్న దేశీయ విత్తన సంపదను కాపాడుతూ భవిష్యత్తు తరాలకు ఆహార భద్రతను కల్పించడం. ఇదే ఉన్నత లక్ష్యంతో విజయవాడలోని మారిస్ స్టెల్లా కళాశాల విద్యార్థినులు గత ఆరేళ్లుగా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భాగస్వాములవుతూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
కేవలం పరీక్షలకే పరిమితం కాదు : విజయవాడ మారిస్ స్టెల్లా కళాశాల విద్యార్థినులు అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న పాఠాలను కేవలం పరీక్షలకే పరిమితం చేయకుండా నేరుగా పొలాల్లో ఆచరణలో పెడుతున్నారు. రసాయన ఎరువులకు దూరంగా పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పంటలను సాగు చేస్తూ ప్రకృతి వ్యవసాయ మెళకువలను ఆకళింపు చేసుకుంటున్నారు.
'ప్యాడీ హార్వెస్టింగ్ డే' : ఏపుగా పెరిగి కోతకు వచ్చిన పంటను విద్యార్థినులు ఎంతో ఉత్సాహంగా కోస్తూ కళాశాల ప్రాంగణంలో 'ప్యాడీ హార్వెస్టింగ్ డే' (వరి కోత పండుగ) నిర్వహించారు. ఈ ఏడాది ప్రత్యేకంగా అరుదైన 'ఇంద్రాణి', 'మైసూర్ మల్లి' వంటి దేశీయ వరి వంగడాలతో పాటు అత్యంత పోషక విలువలు కలిగిన నల్ల బియ్యం (బ్లాక్ రైస్) రకాన్ని సైతం విద్యార్థినులు సాగు చేశారు. ఇటీవల సంభవించిన తుపాను సవాళ్లను సైతం ఈ దేశీయ వంగడాలు సమర్థవంతంగా తట్టుకుని నిలబడటం విశేషం.
"ప్రతి సంవత్సరం ఖరీఫ్ సీజన్లో మా స్టూడెంట్సే పండిస్తారు. వాళ్లే పూర్తిగా దాన్ని పండించి దగ్గరలోని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం (KVK)లకు ఇచ్చేస్తారు." - గౌతమి, అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రొఫెసర్
"నాలుగు సంవత్సరాల ఈ కోర్సైన అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్లో రైతులను ఎంకరేజ్ చేయటనికి దేశీయ రకాలను మాత్రమే సాగు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ధాన్యాన్ని మర ఆడించి కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల రైతులను ప్రోత్సహించటానికి ఉపయోగిస్తాం." - లక్ష్మణ్ స్వామి, అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ హెచ్ఓడీ
"క్లాస్ రూమ్కే పరిమితం చేయకుండా ఫీల్డ్ వర్క్లో పాల్గొని ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేలాగా, బయటకు వెళ్లిన తర్వాత మెుక్కలను గుర్తించేలాగా వాళ్లను ప్రోత్సహిస్తున్నాం." - లావణ్య, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అండ్ జెనెటిక్స్ ప్రొఫెసర్
"ఒక్కొక్క పంట వెరైటీ ఒక్కో సైజులో ఉంది. బ్రీడింగ్ కోణంలో చూస్తే మనం పొట్టి సాగు రకాలను తీసుకుంటే హార్వెస్టింగ్ చాలా సులభం అవుతుంది. అప్పుడు వాళ్లకు బ్రీడింగ్ ఇలా నేర్చుకుంటామని అర్థమౌతుంది." - లావణ్య, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అండ్ జెనెటిక్స్ ప్రొఫెసర్
విద్యతో పాటు సామాజిక బాధ్యత : పొలం పనుల్లో భాగస్వాములవడం వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు రైతుల కష్టసుఖాలు, సేంద్రియ సాగు ప్రాముఖ్యత తమకు అర్థమవుతున్నాయని విద్యార్థినులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విత్తనాలు వేసిన దగ్గర నుంచి నాట్లు వేసే వరకు మేమే జగ్రత్తగా చూసుకుంటామని, పంటకు కీటక హాని కలగకుండా వేపాకును, నీమస్త్రాను కాలేజీలోనే తయారుచేసి వాడుతామని, మెుక్కజొన్న, చిక్కుడ్లు కూడా పండిస్తామని స్టూడెంట్స్ చెబుతున్నారు.
మరోవైపు విద్యార్థినులు పండించిన ఈ పంటను కళాశాల అధ్యాపకులు శాస్త్రీయంగా పరీక్షించారు. అనంతరం ఈ నాణ్యమైన విత్తనాలను ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా రైతులకు అందిస్తామని అధ్యాపకులు వెల్లడించారు. చదువుతో పాటు సామాజిక బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్న విద్యార్థినులను పలువురు అభినందిస్తున్నారు.
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