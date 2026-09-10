టెక్నాలజీతో టాలెంట్కు పదును - కేబీఎన్ కళాశాల విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణలు
విజయవాడకు చెందిన కేబీఎన్ కళాశాల విద్యార్థులు తమ స్కిల్స్తో సరికొత్త అవకాశాలు సృష్టించుకుంటున్నారు. చదువుకుంటూనే తమలోని నైపుణ్యాలకు సాంకేతికతను జోడించి నూతన ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 10:45 PM IST
KBN College Students Innovations Vijayawada : ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసే రోజులు పోయాయి. నేటి యువత తమ స్కిల్స్తో సరికొత్త అవకాశాలు సృష్టించుకుంటున్నారు. ఇదే తరహాలో ముందడుగు వేస్తున్నారు ఆ విద్యార్థులు. చదువుకుంటూనే తమలోని నైపుణ్యాలకు సాంకేతికతను జోడించి ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారు. సంగీత అభ్యాసానికి యాప్ రూపొందించడం, వాయిస్ కమాండ్తో వీడియో ఎడిటింగ్ చేయడం వంటి వినూత్న ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. చదువు, ఉపాధి అవకాశాలు ఒకేచోట పొందుతూ భవిష్యత్కు బలమైన పునాది వేసుకుంటున్న విజయవాడకు చెందిన విద్యార్థులపై కథనం.
చదువంటే పుస్తకాలు, పరీక్షలే కాదు. కొత్తగా ఆలోచించడం ఆ ఆలోచనలకు ఆచరణ రూపం ఇవ్వడమూ అందులో భాగమే. ఇలాంటి ఆలోచనలతోనే ముందుకు సాగుతున్నారు విజయవాడకు చెందిన కేబీఎన్ కళాశాల విద్యార్థులు. తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న పాఠాలను ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తూ రియల్ టైమ్ సమస్యలకు సాంకేతిక పరిష్కారాలు చూపిస్తున్నారు. ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శనకే పరిమితం చేయకుండా వాటిని భవిష్యత్లో ఉపయోగపడేలా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు సంగీతం, నృత్యం నేర్చుకోవాలంటే ప్రత్యేకంగా గురువు దగ్గరకు వెళ్లి శిక్షణ తీసుకునేవారు. కాలం మారింది. అందుకు తగ్గట్టుగానే టెక్నాలజీతో సంగీత అభ్యాసాన్ని సులభతరం చేసే ప్రయత్నం చేశారీ విద్యార్థినులు. నాద బ్రహ్మ ఏఐ పేరుతో సరికొత్త ప్రాజెక్టు రూపొందించారు. ఈ యాప్ ద్వారా రాగం, తాళం, గమకం, కృతులను సులభంగా నేర్చుకునేలా తయారు చేశారు.
KBN College in Vijayawada : ప్రస్తుతం కంటెంట్ క్రియేటర్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతోంది. విద్యార్థులు సైతం ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఎడిటింగ్పై ఆసక్తి ఉన్నా చదువు, అభిరుచి రెండింటికీ సమప్రాధాన్యం ఇచ్చేందుకు సమయం లభించక వెనకడుగు వేస్తున్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా ఎడిటింగ్ త్రూ వాయిస్ కమాండ్స్ అనే వెబ్సైట్ రూపొందించారు. ఎడిటింగ్ కోసం ప్రతిసారీ మౌస్, కీబోర్డ్ వాడాల్సిన పని లేకుండా వాయిస్ కమాండ్తో వీడియో ఎడిటింగ్ చేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
ఓవైపు చదువుకుంటూనే తనలోని నైపుణ్యాన్ని ఉపాధి అవకాశంగా మలచుకుంటున్నాడీ యువకుడు. మధ్యాహ్నం కాలేజీ అవ్వగానే క్యాంపస్లోనే తోటి విద్యార్థులకు మొబైల్ రిపేర్ సేవలు అందిస్తున్నాడు. మొబైల్లో ఏ సమస్య వచ్చినా బయటి షాపులకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా క్యాంపస్లోనే సరి చేసి ఇస్తున్నాడు. విద్యార్థి దశలోనే ఖాళీ సమయాన్ని తన నైపుణ్యానికి కేటాయిస్తూ ఉపాధి అవకాశం కల్పించుకుంటున్నాడు.
మహిళా వ్యాపారవేత్తలను ప్రోత్సహించాలనే ఆలోచనతో షీ ప్రెన్యూర్ అనే ఏఐ ఆధారిత యాప్ డిజైన్ చేశారు మరో విద్యార్థుల బృందం. కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే వ్యాపారం చేయాలని ఆలోచించే మహిళల వృద్ధికి తోడ్పడేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. భవిష్యత్లో ఈ యాప్ను మరింత అభివృద్ధి చేసి ఎక్కువ మంది అతివలకు చేరువ చేయాలన్నదే లక్ష్యం అంటున్నారు.
కేబీఎన్ కాలేజ్లో "కేబీఎన్ ఐ హబ్"అనే ఫ్యూచర్ ఫౌండేషన్ సెక్షన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఎంట్రప్రెన్యూర్గా ఎదగాలనుకునే వారికి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్తో పాటు, వారు చేస్తున్న పరిశోధనలో సహయం అందిస్తాం. - డా.కృష్ణవేణి, ప్రిన్సిపల్
విద్యార్థుల ఆలోచనలకు ఆచరణ రూపం దాల్చాలంటే సరైన మార్గదర్శకత్వం ఎంతో అవసరం. అలాంటి మార్గనిర్దేశమే చేస్తున్నారు కేబీఎన్ కళాశాల యాజమాన్యం. విద్యార్థుల్లోని ప్రతిభ తొలి దశలోనే గుర్తించి, వారికి అవసరమైన సాంకేతిక, ఆర్థిక మద్దతును అందిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. సృజనాత్మకతకు సరైన మార్గదర్శకత్వం తోడైతే విద్యార్థులు అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారీ విద్యార్థులు.
చదువు కేవలం ఉద్యోగం కోసమే కాదు సరికొత్త అవకాశాలను సృష్టించడం కోసం! ఈ మాటను అక్షరాలా నిజం చేస్తున్నారు ఆ విద్యార్థులు. డిగ్రీ పట్టాలకోసం పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా, తమలోని సృజనాత్మకతకు పదునుపెడుతూ సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. చదువుకుంటూనే తమ నైపుణ్యంతో క్యాంపస్లోనే స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు వెతుక్కుంటున్నారు.
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