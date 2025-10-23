జగన్మాతకు గాజుల అలంకారం - భక్తులకు కన్నులపండుగ
నాలుగు లక్షల గాజులతో దుర్గమ్మ అలంకరణ - సౌభాగ్యవతిగా వెలిగిపోతున్న అమ్మవారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 5:28 PM IST
Vijayawada kanakaDurga Adorned with Bangles : అమ్మలగన్న అమ్మ దుర్గమ్మ గాజుల అలంకారంతో ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. కార్తికమాసం రెండో రోజున జగన్మాతకు గాజుల అలంకారం చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈసారి కూడా భారీ ఎత్తున గాజులతో అమ్మవారి మందిరాన్ని అలంకరించారు. వివిధ రంగుల గాజుల అలంకరణతో సౌభాగ్యవతిగా వెలిగిపోతున్న దుర్గమ్మను భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే దర్శించుకుంటున్నారు.
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకి అమృతమయి బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ గాజుల అలంకరణలో భక్తులు దర్శనమిస్తున్నారు. కార్తీకమాసం విదియ రోజున ఏటా గాజుల అలంకరణోత్సవం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. దసరా నవరాత్రుల తర్వాత రెండు సమయాల్లో దుర్గమ్మకు విశేష అలంకారాలు ఉంటాయి. దీపావళి తర్వాత కార్తికమాసంలో గాజులతో, విదియ రోజున వివిధ రంగుల మట్టి గాజులతో మూల విరాట్టుతోపాటు అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణం, ఉత్సవ మూర్తులను అలంకరిస్తారు. గాజుల ఉత్సవంలో భాగంగా ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి అమ్మవారి సర్వ దర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు.
ప్రత్యేకంగా దుర్గమ్మ అలంకరణ : ఈ ఏడాది అమ్మవారి అలంకరణ కోసం నాలుగు లక్షల 31 వేల 932 గాజులు భక్తుల నుంచి విరాళంగా వచ్చాయి. వాటిని దండలుగా తయారు చేసి తోరణాలుగా కట్టి అమ్మవారి మూలవిరాట్ను అలంకరించారు. వివిధ రంగులు, సైజులలోని ప్రత్యేకమైన గాజులతో అమ్మవారి మూలవిరాట్ను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. నుదుట రూపాయి కాసంత కుంకమ దిద్దుకొని, ఆరు గజాల చీరకట్టి, రెండు చేతులకు గాజులు వేసుకొన్న నిండు ముత్తైదువను చూస్తే మన సంప్రదాయమే నడిచివచ్చినట్టుగా ఉందని భక్తులు హర్హం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తెలుగువారి ఇలవేల్పు కనకదుర్గమ్మను గాజుల మహోత్సవాన చూడడానికి రెండు కళ్లు సరిపోవడం లేదనే భావనతో భక్తులు తన్మయత్వంతో మురిసిపోతున్నారు. మహామండపం ఆరో అంతస్థులోని అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని గాజుల దండలతో అలంకరించారు. ఈ గాజుల అలంకరణలో వినియోగించిన వాటిని ఆ తర్వాత భక్తులకు అమ్మవారి ప్రసాదంగా అందిస్తారు. అలాగే అన్నా చెల్లెళ్లకు సంబంధించి కార్తీకమాసం విదియ విశిష్టమైందిగా కూడా పండితులు పేర్కొంటున్నారు.
దాతలు, సేవదార్ల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం కన్నులపండువగా నిర్వహించినట్లు ఆలయ ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ , ఈవో శీనానాయక్, ఇతర పాలక మండలి సభ్యులు తెలిపారు. 300 మందికి పైగా సేవదారులు 24 గంటలు నిస్వార్థంగా పని చేశారంటూ వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గాజుల అలంకరణతో ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయం ఇంద్రధనుస్సును తలపించేలా ఉందని భక్తులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
దసరాలో ఇదే ఆల్టైం రికార్డు - 14 రోజుల్లో 20 లక్షల మంది భక్తులు
'ప్రతీ సంవత్సరం ఇలాగే యమద్వితి రోజు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, అలంకరణ నిర్వహిస్తాం. భక్తులు ఎంతో సంతోషంగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని, మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. అంతేకాకుండా కార్తీక మాసం కావడంతో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణం అంతా దుర్గామాత నామస్మరణతో మారుమోగింది.' -ఆలయ అర్చకులు
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా వేడుకలు - అమ్మవారిని దర్శించుకున్న లక్ష మంది భక్తులు