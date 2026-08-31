'అమ్మకు బంగారు జడ" కానుక - త్వరలో వజ్రాలు పొదిగిన స్వర్ణ కిరీటం!
ఇంద్రకీలాద్రి కనకదుర్గమ్మకు భక్తుల కానుకలు - ఇప్పటికే స్వర్ణ లక్ష్మీ కాసులహారాలు ఎన్నో!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 10:42 AM IST
Golden Braid : ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరి, భక్తుల కొంగబంగారమై విరాజిల్లుతున్న దుర్గాదేవికి భక్తులు సమర్పించిన కానుకలు అనేకం. తాజాగా గుడి చైర్మన్ రూ.11లక్షల విలువైన బంగారు జడ ఆభరణాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. ఇంతకు ముందు అమ్మవారికి బంగారు కిరీటం, హారాలు అనేకం కానుకగా అందాయి. త్వరలో మరో భక్తుడు వజ్రాలు పొదిగిన బంగారు కిరీటం సమర్పించేందుకు రెడీగా ఉన్నట్లు తెలిసింది.
ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన జగన్మాత దుర్గాదేవి అలంకరణకు రూ.11లక్షల విలువైన బంగారు జడను గుడి పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ(గాంధీ) కుటుంబం విరాళంగా సమర్పించింది. ఈ బంగారు జడలో లక్ష్మీదేవి, ఇతర దైవిక రూపాలతో పాటు ఆకుపచ్చ రంగు విలువైన రాళ్లు, ముత్యాలు పొదిగి ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా రాధాకృష్ణ మాట్లాడుతూ 20 ఏళ్ల కిందట తాము దుర్గగుడికి వచ్చినప్పుడు అమ్మవారికి బంగారు జడ చేయించాలన్న ఆలోచన వచ్చిందని, నాటి సంకల్పం ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత నెరవేరిందన్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల సహకారంతో అమ్మవారి మొక్కును విజయవంతంగా నెరవేర్చానన్న సంతృప్తి కలిగిందన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
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తన మిత్రుల సహకారంతో శివాలయం అభివృద్ధి, అన్నదానం, ఉచిత ప్రసాదం, బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, గోసంరక్షణ పథకాలకు రూ.1.16 కోట్ల విరాళాలు ఆలయానికి అందజేశారని వెల్లడించారు. మరో 15 రోజుల్లో రూ.75లక్షల విలువైన వజ్రాలు పొదిగిన బంగారు కిరీటం అమ్మవారికి విరాళంగా ఇచ్చేందుకు తన మిత్రుడు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పారు.
విజయవాడ నగరంలోని లబ్బీ పేటకు చెందిన దొండేటి ఐశ్వర్య జ్యోతి కుటుంబం ఆగస్టు 3న అమ్మవారికి రూ.17లక్షల విలువైన స్వర్ణలక్ష్మి కాసుల హారాన్ని సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రత్యేక దర్శనంతో పాటు వేద ఆశీర్వచనం అందించారు.
ఏప్రిల్లో నిజామాబాద్లోని ద్వారకానగర్కు చెందిన తోడుపునూరి శ్రీనివాస్ కనకదుర్గమ్మ వారికి 107.5 గ్రాముల బంగారు లక్ష్మీకాసుల హారాన్ని విరాళంగా అందజేశారు. ఈ హారం పచ్చలు, కెంపులతో అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. మార్కెట్ ధరల ప్రకారం సుమారు రూ.16.70 లక్షల వరకు ఉంటుందని ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు.
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