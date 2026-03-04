12 ఏళ్లకోసారి వచ్చే మహా ఘట్టం - ఇంద్రకీలాద్రిపై 'మహా కుంభాభిషేకం'
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో అద్భుత ఆధ్యాత్మిక ఘట్టం - మార్చి 6 నుంచి 8 వరకు వేడుకలు - విచ్చేయనున్న కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి - ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులకు ప్రత్యేక ఆహ్వానాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 4, 2026 at 6:33 PM IST
Indrakeeladri Maha Kumbhabhishekam in Vijayawada : బెజవాడ దుర్గమ్మ ఆలయం ఒక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక ఘట్టానికి వేదిక కాబోతోంది. అదే 'మహా కుంభాభిషేకం'. ఇది ప్రతి ఏటా వచ్చే పండుగ కాదు. పన్నెండేళ్లకు (పుష్కర కాలం) ఒకసారి మాత్రమే వచ్చే అత్యంత అరుదైన, పవిత్రమైన క్రతువు. ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా ఈ నెల 6 నుంచి 8వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు ఇంద్రకీలాద్రిపై ఈ మహా యజ్ఞం కన్నుల పండువగా జరగనుంది. ఈ ఉత్సవం కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు, కనకదుర్గమ్మ ఆలయానికి ఒక 'పునర్జన్మ' లాంటిది. దైవిక శక్తిని తిరిగి మేల్కొలిపి, ఆలయానికి పునర్జీవం పోసే ఈ మహా కుంభాభిషేక వేడుకల కోసం ఇంద్రకీలాద్రి సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైంది.
12 ఏళ్లకు ఒకసారే ఎందుకు? : మహా కుంభాభిషేకానికి హిందూ ధర్మంలో, ఆగమ శాస్త్రాల్లో ఎంతో విశిష్ఠత ఉంది. దేవాలయాల్లో ప్రతిష్ఠించిన మూలవిరాట్ (విగ్రహాలు) ఎంతో శక్తివంతమైనవి. అయితే నిత్యం జరిగే పూజలు, అభిషేకాలు, లక్షలాది మంది భక్తుల తాకిడి వల్ల కాలక్రమేణా ఆ విగ్రహాలు తమ దైవిక శక్తిని కొంతమేర కోల్పోతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. సరిగ్గా 12 ఏళ్లకు ఒకసారి ఆ దైవిక శక్తిని, చైతన్యాన్ని తిరిగి విగ్రహాల్లోకి నింపే పవిత్ర ప్రక్రియే ఈ 'కుంభాభిషేకం'. మన శరీరానికి ధ్యానం ఎంత అవసరమో, ప్రాణశక్తిని నిలపడానికి ఆలయానికి ఈ క్రతువు అంతే ప్రాణాధారం అని వేద పండితులు వివరిస్తున్నారు.
ప్రకృతిని శుద్ధి చేసే మహా యజ్ఞం : ఈ మూడు రోజుల పాటు ఇంద్రకీలాద్రిపై ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. యజ్ఞం చేయడం ద్వారా గాలిని శుద్ధి చేస్తారు. హోమం ద్వారా అగ్నిని పవిత్రం చేస్తారు. మంత్రోచ్ఛారణల ద్వారా ఆకాశాన్ని (శూన్యాన్ని) శుద్ధి చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆలయ పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రతికూల శక్తులన్నీ తొలగిపోయి, సానుకూల శక్తి వెల్లివిరుస్తుంది. ఈ ఘట్టం ఈనెల 6వ తేదీ ఉదయం నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభమవుతుంది. తొలిరోజు విఘ్నేశ్వరుడికి విశేష పూజలు చేస్తారు. అనంతరం పుణ్యాహవచనం, దీక్షాధారణ చేపడతారు. అంకురార్పణ, అగ్ని ప్రతిష్ఠాపనతో యజ్ఞశాల కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా మొదలవుతాయి. దేశంలోని పుణ్య నదుల నుంచి, సప్త సముద్రాల నుంచి సేకరించిన పవిత్ర జలాలతో అమ్మవారికి మంత్రమయ తర్పణాలు అర్పిస్తారు.
"రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాలు, సూచనల మేరకు 12 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చే ఈ మహా కుంభాభిషేకం కార్యక్రమాన్ని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నాం. సీనియర్ అర్చక స్వాములు, ప్రముఖ పీఠాధిపతులు, వేద పండితుల సమక్షంలో ఈ పవిత్ర కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ మూడు రోజుల్లో సుమారు లక్ష నుంచి లక్షన్నర మంది భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రికి వస్తారని అంచనా వేస్తున్నాం. ఆ రద్దీకి తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు చేశాం. భక్తులు కుంభాభిషేక కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడినుంచైనా సౌకర్యవంతంగా వీక్షించడానికి వీలుగా కొండపై, కింద భారీ ఎల్ఈడీ తెరలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎవరికీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం." - బొర్రా రాధాకృష్ణ గాంధీ, దుర్గగుడి పాలకమండలి ఛైర్మన్
మార్చి 8న ప్రధాన ఘట్టం : ఈ కుంభాభిషేక మహోత్సవంలో ప్రధానమైన ఘట్టం మార్చి 8వ తేదీన జరగనుంది. ఆ రోజు ఉదయం 9:34 గంటలకు దివ్యమైన మేష లగ్నంలో ఈ మహా క్రతువు జరుగుతుంది. ఆలయ విమాన గోపురంపై ఉన్న 'బంగారు కలశానికి' పండితులు మహా కుంభాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. కుంభాభిషేక సమయంలో గర్భాలయంలోని అమ్మవారి దైవ శక్తిని పండితులు తాత్కాలికంగా ఆ కలశాల్లోకి ఆవాహన చేస్తారు. అందుకే ఆ కలశానికి చేసే అభిషేకాన్ని కళ్లారా వీక్షించడం ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలంగా భక్తులు భావిస్తారు.
కుంభాభిషేకం నేపథ్యంలో దుర్గగుడి పాలకమండలి భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తులకు ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా సర్వ సన్నద్ధం అయ్యారు. ఈ వేడుకకు కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి విచ్చేస్తున్నారు. ఆయన చేతుల మీదుగా భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం జరగనుంది. అలాగే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ఇతర ప్రముఖులకు ఆలయ అధికారులు స్వయంగా వెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికలు అందజేశారు.
"కంచి పీఠాధిపతి శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా జరగబోతోంది. ఇది 'మినీ దసరా' ఉత్సవాల్లాగే ఉండబోతోంది. భక్తులకు ఏ చిన్న ఇబ్బంది కలగకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. కనకదుర్గా నగర్ నుంచి, అలాగే ఘాట్ రోడ్డు వైపు నుంచి భక్తుల కోసం ప్రత్యేక క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశాం. వృద్ధులకు, విభిన్న ప్రతిభావంతులకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. రద్దీని నియంత్రించేందుకు దాదాపు 1000 నుంచి 1500 మంది పోలీసు సిబ్బందితో పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాం. భక్తులకు లడ్డూ ప్రసాదం కొరత రాకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నాం."- వీకే శీనానాయక్, దుర్గగుడి కార్యనిర్వహణ అధికారి
