ఇంద్రకీలాద్రి దసరా సేవలకు నకిలీ టికెట్లు - 24 గంటల్లో సైబర్ నేరస్థుడి అరెస్ట్
దసరా ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ప్రత్యక్ష సేవా టికెట్లకున్న భారీ డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని భక్తుల నుంచి సొమ్ము దండుకోవాలని చూసిన నిందితుడిని ఎన్టీఆర్ జిల్లా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు 24 గంటల్లోనే వలపన్ని పట్టుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 9:50 PM IST
Indrakeeladri Durga Temple Fake Tickets Scam : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గగుడిలో దసరా శరన్నవరాత్రుల సేవ, దర్శన టికెట్ల పేరిట భక్తులను బురిడీ కొట్టించేందుకు యత్నించిన ఓ సైబర్ నేరస్థుడి ఆటకట్టించారు పోలీసులు. దసరా ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ప్రత్యక్ష సేవా టికెట్లకున్న భారీ డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని భక్తుల నుంచి సొమ్ము దండుకోవాలని చూసిన నిందితుడిని ఎన్టీఆర్ జిల్లా సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు 24 గంటల్లోనే వలపన్ని పట్టుకున్నారు.
కావలికి చెందిన ఒక భక్తురాలి అప్రమత్తతతో ఈ భారీ సైబర్ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ భక్తురాలికి వాట్సాప్ ద్వారా ఓ సేవా టికెట్ అందింది. అయితే, ఆ టికెట్ను నిశితంగా పరిశీలించిన ఆమెకు అందులో క్యూఆర్ కోడ్ గానీ, జారీ చేసిన అధికారి సంతకం గానీ లేకపోవడం అనుమానం రేకెత్తించింది. వెంటనే ఆమె దేవస్థానం హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేసి సమాచారం అందించారు. అప్రమత్తమైన ఆలయ అధికారులు ఆ టికెట్ను పరిశీలించి, అది నకిలీదని నిర్ధారించారు. వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో రంగంలోకి దిగిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
ఎడిటింగ్ యాప్తో మాయాజాలం : పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు పాత గుంటూరుకు చెందిన వాడిగా తేలింది. ఇతడు ఆన్లైన్లో అసలైన టికెట్ను ముందుగా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాడు. అనంతరం ఓ ఫొటో ఎడిటింగ్ యాప్ ద్వారా ఆ టికెట్లోని వివరాలను పూర్తిగా మార్చేసి, అచ్చు గుద్దినట్లు నకిలీ టికెట్ను సృష్టించాడు. ఈ నిందితుడికి పాత నేర చరిత్ర కూడా ఉందని పోలీసులు గుర్తించారు. గతంలో కూడా ఇతను నకిలీ పత్రాలు సృష్టించడంతో పాటు, హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాల పేరుతో నిరుద్యోగులకు గాలం వేసి మోసాలకు పాల్పడిన కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
అధికారిక వెబ్సైట్లోనే కొనుగోలు చేయాలి : దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తులు ఆన్లైన్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాట్సాప్ ద్వారా వచ్చే లింకులు, వ్యక్తులు పంపే మెసేజ్లు, అనధికారిక మూలాల నుంచి సేవ, దర్శన టికెట్లను కొనుగోలు చేసి మోసపోవద్దని హెచ్చరించారు. కేవలం దుర్గగుడి అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా ఆలయ కౌంటర్ల ద్వారా మాత్రమే టికెట్లను కొనుగోలు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
"దసరా శరన్నవరాత్రుల ప్రత్యక్ష సేవా టికెట్లకు ఉన్న డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని భక్తులను మోసగించాలని చూసిన సైబర్ నేరస్థుడ్ని 24 గంటల్లోనే అరెస్టు చేశాం. వాట్సాప్ ద్వారా అందిన టికెట్లో క్యూఆర్ కోడ్, అధికారి సంతకం లేకపోవడాన్ని కావలికి చెందిన ఓ భక్తురాలు గుర్తించి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ మోసం బయటపడింది. పాత గుంటూరుకు చెందిన నిందితుడు ఎడిటింగ్ యాప్ ద్వారా ఈ నకిలీ టికెట్ సృష్టించాడు. భక్తులు ఎవరూ వాట్సాప్, అనధికారిక సైట్ల ద్వారా టికెట్లు కొనుగోలు చేయవద్దు. కేవలం దేవస్థానం అధికారిక వెబ్సైట్, కౌంటర్ల ద్వారానే టికెట్లు తీసుకోవాలి." - కృష్ణ ప్రసన్న, సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ, ఎన్టీఆర్ జిల్లా
17 ఏళ్ల కుర్రాడు - సైబర్ నేరగాళ్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించే ఆవిష్కరణలు
సైబర్ నేరగాళ్ల భరతం పట్టేందుకు 'సైబర్ గార్డ్' - విజయవాడలో తొలి సీ4 కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన డీజీపీ