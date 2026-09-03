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ఇంద్రకీలాద్రిపై అక్టోబర్​ 11-20 వరకు శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - 16న సరస్వతీ దేవి అలంకరణ

అక్టోబరు 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు - వివిధ అలంకారాల్లో భక్తులకు జగన్మాత దర్శనం - అక్టోబరు 16న మూలానక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవిగా అమ్మవారు

Indrakeeladri Dussehra Navaratri
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ముహూర్తం ఖరారు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 5:22 PM IST

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Indrakeeladri Dussehra Navaratri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన కనకదుర్గాదేవి దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. అక్టోబరు 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు పది రోజుల పాటు ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుకలను నిర్వహించనున్నారు. శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై అధికారులు ముమ్మర కసరత్తు ప్రారంభించారు.

ఉత్సవాల సమయంలో రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీగా ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివస్తారు. జగన్మాత ఆశీస్సులు పొందేందుకు వచ్చే భక్తకోటికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీనిపై దుర్గామల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానం పాలకమండలి ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది. ఛైర్మన్‌ బొర్రా రాధాకృష్ణ అధ్యక్షతన ఈ భేటీ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా దసరా ఉత్సవాలకు సంబంధించిన ప్రచార సామగ్రిని లాంఛనంగా ఆవిష్కరించారు. వైదిక కమిటీ సభ్యుల వేద మంత్రోచ్ఛరణల మధ్య ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.

ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ముహూర్తం ఖరారు (ETV Bharat)

పది రోజులు - పది అలంకారాలు : ఈ ఏడాది శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారు పది రోజుల పాటు పది విభిన్న అలంకారాల్లో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. రోజుకో రూపంలో అలంకృతురాలయ్యే జగన్మాతను దర్శించుకుని భక్తులు తరించనున్నారు. ఉత్సవాల్లో అమ్మవారి అలంకారాల వివరాలను ఆలయ స్థానాచార్యులు విష్ణుభొట్ల శివప్రసాదశర్మ వెల్లడించారు. ఆయా రోజుల్లో అమ్మవారి అలంకారాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • అక్టోబరు 11 - తొలిరోజు : శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ దేవి
  • అక్టోబరు 12 - రెండో రోజు : శ్రీ గాయత్రీ దేవి
  • అక్టోబరు 13 - మూడో రోజు : శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి
  • అక్టోబరు 14 - నాలుగో రోజు : శ్రీ మహాచండీ దేవి
  • అక్టోబరు 15 - ఐదో రోజు : శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీ దేవి
  • అక్టోబరు 16 - ఆరో రోజు (మూలానక్షత్రం) : శ్రీ సరస్వతీ దేవి
  • అక్టోబరు 17 - ఏడో రోజు : శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి
  • అక్టోబరు 18 - ఎనిమిదోవ రోజు : శ్రీ దుర్గాదేవి
  • అక్టోబరు 19 - తొమ్మిదో రోజు : శ్రీ మహిషాసురమర్ధిని దేవి
  • అక్టోబరు 20 - చివరిరోజు : శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి

కృష్ణమ్మ ఒడిలో తెప్పోత్సవం : దసరా ఉత్సవాల ముగింపు రోజున తెప్పోత్సవం వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. అక్టోబరు 20వ తేదీ సాయంత్రం కృష్ణమ్మ ఒడిలో అమ్మవారికి హంసవాహన తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు పాలకమండలి ప్రకటించింది. కృష్ణా నదిలో విహరించే హంస వాహనంపై దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరానున్నారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని శాఖల సమన్వయంతో ఉత్సవాలను విజయవంతం చేస్తామని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

"ఇంద్రకీలాద్రిపై అక్టోబరు 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు కన్నులపండువగా జరగనున్నాయి. పది రోజుల పాటు అమ్మవారు రోజుకో అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అక్టోబర్ 11న తొలిరోజు శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ దేవిగా ప్రారంభమై, 20వ తేదీన శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకరణతో ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. ముఖ్యంగా అక్టోబరు 16న మూలానక్షత్రం రోజున విశేషమైన శ్రీ సరస్వతీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు. ఉత్సవాల ముగింపు రోజు అయిన అక్టోబరు 20వ తేదీ సాయంత్రం కృష్ణా నదిలో అమ్మవారి హంసవాహన తెప్పోత్సవం వైభవంగా నిర్వహిస్తాం. భక్తులందరూ విచ్చేసి కనకదుర్గమ్మ కృపాకటాక్షాలు పొందాలని కోరుతున్నాం." -విష్ణుభొట్ల శివప్రసాదశర్మ, ఆలయ స్థానాచార్యులు

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VIJAYAWADA DUSSEHRA DATES
శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల తేదీలు
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