ఇంద్రకీలాద్రిపై భద్రతకు ఏఐ - భక్తుల రద్దీ నియంత్రణకు పోలీసుల హైటెక్ నిఘా
దసరా ఉత్సవాల్లో భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు పోలీసు శాఖ ఏఐ టెక్నాలజీ, డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తోందని డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 2:12 PM IST
Vijayawada Dasara AI security : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తున్నారు. ఈ భారీ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీసు శాఖ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసింది. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, భక్తుల భద్రత కోసం ఈ ఏడాది ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) సహా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తోంది.
రాష్ట్ర డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా కుటుంబ సమేతంగా కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. అనంతరం నగర పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖరబాబుతో కలిసి భద్రతా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ఈ సందర్భంగా డీజీపీ మాట్లాడుతూ, సంప్రదాయ బందోబస్తుతో పాటు ఈసారి సాంకేతిక నిఘాకు పెద్దపీట వేశామన్నారు. ఏఐ ఆధారిత రద్దీ విశ్లేషణ ద్వారా క్యూలైన్లలో భక్తుల రాకపోకలను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నారు. ఎక్కడ రద్దీ పెరుగుతుందో ముందే పసిగట్టి, అక్కడి సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
డ్రోన్లు, ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాల నిఘా : ఇంద్రకీలాద్రిపై క్యూలైన్లు, ఘాట్ రోడ్డు, పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో నిరంతర నిఘా కొనసాగుతోంది. సీసీ కెమెరాలతో పాటు డ్రోన్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల కదలికలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. డ్రోన్ల నుంచి వచ్చే దృశ్యాలను నేరుగా కేంద్రీకృత పర్యవేక్షణ వ్యవస్థకు అనుసంధానం చేశారు. దీంతో రద్దీ పెరిగిన వెంటనే అధికారులు వేగంగా స్పందించేందుకు వీలవుతోంది. ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ కోసం ఏఎన్పీఆర్ (ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్) కెమెరాలు, బూమ్ బ్యారియర్లను వినియోగిస్తున్నారు. కేవలం అనుమతి ఉన్న వాహనాలను మాత్రమే కొండపైకి వదులుతూ ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గిస్తున్నారు.
కమాండ్ కంట్రోల్ సమన్వయం : పోలీసు కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం ద్వారా అన్ని ప్రాంతాల పరిస్థితులను అధికారులు ఒకేచోట నుంచి సమన్వయంతో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సాంకేతిక సమాచారంతో క్షేత్రస్థాయిలోని సిబ్బంది వెంటనే రంగంలోకి దిగేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులు పోలీసులకు తప్పక సహకరించాలని డీజీపీ కోరారు. క్యూలైన్లలో క్రమశిక్షణ పాటించాలని, అనుమతి లేని మార్గాల్లోకి వెళ్లరాదని సూచించారు. పిల్లలు, వృద్ధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే వెంటనే స్థానిక పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురావాలని భక్తులకు సూచించారు.
"దసరా ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తుల భద్రతే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యం. ఈ ఏడాది బందోబస్తులో ఏఐ టెక్నాలజీని విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నాం. క్యూలైన్లు, రద్దీ ప్రాంతాలను డ్రోన్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించి, అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలు వాడుతున్నాం. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి భక్తులకు సురక్షితమైన, ప్రశాంతమైన దర్శనం కల్పించడమే పోలీసు శాఖ ప్రధాన లక్ష్యం." -హరీశ్ కుమార్ గుప్తా, డీజీపీ
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