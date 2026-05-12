ETV Bharat / state

ఆమె చేయి పడితే ఏదైనా కళాఖండమే - అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న విజయవాడ గృహిణి

చెత్త నుంచి ఆకర్షణీయమైన కళాకృతులు - సృజనాత్మకతకు పెట్టింది పేరు రామవరప్పాడుకు చెందిన సౌందర్య - పెళ్లయ్యాక ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ తయారీ

​Art from Waste Vijayawada
​Art from Waste Vijayawada (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 6:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​Art from Waste Vijayawada : మనం వాడి పడేసిన వస్తువులను చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది? చెత్తబుట్టలో వేయాలనిపిస్తుంది. లేదా ఇల్లంతా చెత్తాచెదారంతో నిండిపోయిందని చిరాకు వస్తుంది. కానీ, ఆమె దృష్టిలో మాత్రం ఆ వస్తువులు కళాకృతులకు ముడిసరుకులు. ఎవరూ పనికిరావని పక్కన పడేసే వ్యర్థాలకు ఆమె ప్రాణం పోస్తారు. పారేసే వస్తువులకు సృజనాత్మకతను జోడించి కొత్త అందాన్ని తీసుకొస్తారు. వ్యర్థాలకు కొత్త అర్థం చెబుతూ, తన ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు విజయవాడకు చెందిన ఓ గృహిణి. ఆమె పేరు సౌందర్య. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ సమీపంలోని రామవరప్పాడు ఆమె స్వస్థలం.

చిన్నప్పటి నుంచే ఆసక్తి : సౌందర్య ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నారు. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ అంటే ఆమెకు చిన్నప్పటి నుంచే ప్రాణం. రకరకాల వస్తువులు తయారు చేయడం ఆమెకు చాలా ఇష్టం. ఆ ఇష్టాన్ని పెళ్లి తర్వాత కూడా ఆమె వదులుకోలేదు. ఇంటి బాధ్యతలు చూసుకుంటూనే, తనకు దొరికిన తీరిక సమయాల్లో తన కళాత్మక ఆలోచనలకు పదును పెట్టారు. ఆమె ఇంట్లో ఏ వస్తువూ వృథా కాదు. వాడి పడేసిన పుస్తకాల అట్టలు, ఖాళీ అయిపోయిన గమ్ బాటిళ్లు, గాజు సీసాలు, వాటి మూతలు అన్నీ ఆమె చేతుల్లో అద్భుతంగా మారతాయి. చిన్నపిల్లలు వాడి పారేసిన సిరప్ బాటిళ్లు, ఐస్ క్రీమ్ పుల్లలు, అగ్గిపెట్టెలు కూడా అందమైన కళాకృతులుగా రూపుదిద్దుకుంటాయి. తన కంటపడిన ప్రతీ వృథా వస్తువుకు ఒక సరికొత్త, అందమైన రూపాన్ని ఇస్తారు సౌందర్య.

చెత్త నుంచి 'కళా'ఖండాలు - వ్యర్థాలకు కొత్త అర్థం చెబుతున్న విజయవాడ గృహిణి! (​Art from Waste Vijayawada)

కాన్వాస్‌పై ప్రకృతి రమణీయత : కేవలం వ్యర్థాలతో బొమ్మలు చేయడమే కాదు. సౌందర్య గొప్ప చిత్రకారిణి కూడా. కాన్వాస్ బోర్డులపై ప్రకృతిని ఎంతో అందంగా చిత్రీకరిస్తారు. పల్లెటూరి జీవన చిత్రాలు, దేవుడి బొమ్మలు ఆమె కుంచె నుంచి జాలువారుతాయి. ఇలా ఒకటేమిటి తన దృష్టిని ఆకర్షించిన ప్రతి నేపథ్యాన్నీ, ప్రతి దృశ్యాన్నీ చిత్రంగానో, కళారూపంగానో తీర్చిదిద్దుతారు. మనలో ఎక్కువమంది ఎవరి పుట్టినరోజుకైనా వెళ్లాలంటే షాపులకు వెళ్తాం. వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి బహుమతులు కొంటాం. కానీ సౌందర్య అలా చేయరు. తను స్వయంగా తయారు చేసిన కళాకృతులనే కానుకలుగా ఇస్తుంటారు. ఇందులో డబ్బు ఆదా అవ్వడంతో పాటు, ఎదుటివారికి ఒక జ్ఞాపకం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. ఏకాగ్రత, కాస్త ఓపిక ఉంటే ఎవరైనా సరే ఇలా వ్యర్థాలతో అందమైన వస్తువులు తయారు చేయవచ్చని ఆమె చెబుతున్నారు.

చిన్నారులకు స్ఫూర్తి : సౌందర్య ప్రతిభ కేవలం తన ఇంటికే పరిమితం కాలేదు. తన కళాకృతులను ఆమె పలు ఎగ్జిబిషన్లలో ప్రదర్శించారు. ఆమె ప్రతిభను చూసి ఆశ్చర్యపోయిన ఎంతో మంది అధికారుల చేతుల మీదుగా బహుమతులు కూడా అందుకున్నారు. అంతేకాదు, వ్యర్థాలతో కళాకృతులు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఆమె చిన్నపిల్లలకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. నేటి తరానికి ఆమె ఒక స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

"పనికిరాని వస్తువులతో మనం ఆర్టికల్స్ చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో మనం ఫొటో పెట్టుకుని ఫొటో ఫ్రేమ్ లాగా, గిఫ్ట్ ఐటెమ్స్ లాగా వాడుకోవచ్చు. ఇంట్లో జార్స్ పగిలిపోయాయని వాటి మూతలను కింద పడేస్తూ ఉంటాం. కానీ అలా పారేసే బదులు దాన్ని ఒక ఆర్ట్ కింద మార్చుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి, డోనట్స్ ఉంటాయి, గమ్ బాటిల్స్ ఉంటాయి.. వీటితో అందమైన ఫ్లవర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం ఒక ఐటెమ్ చూసామంటే దానితో మనం ఏమేం చేసుకోవచ్చు అనే ఐడియా మనకి వెంటనే రావాలి. పెళ్లి అయ్యాక, పిల్లలు స్కూల్​కి వెళ్లాక ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకు అనిపించింది. ఆ సమయాన్ని వృథా చేయకూడదని చెప్పి ఇది స్టార్ట్ చేశాను. బయట పడేసిన వస్తువులను కూడా ఒక్కోసారి మా భర్త ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు. తను అలా తెచ్చి ఇస్తూ ఉంటాడు. నేను వాటితో క్రాఫ్ట్స్ చేస్తూ ఉంటాను. నేను ఎక్కువగా పిస్తా షెల్స్ (పొట్టు), ఖాళీ సిరప్ బాటిల్స్, పాత అట్టపెట్టెలతో బాగా కళాకృతులు చేశాను." -సౌందర్య, గృహిణి

పనికిరాని వస్తువులకు ప్రాణం - ఆకట్టుకున్న ఈ-వేస్ట్ క్రాఫ్ట్స్ ఎక్స్‌పో 2026

ప్లాస్టిక్​ వ్యర్థాలతో అలంకరణ వస్తువుల తయారీ- వందల మందికి శిక్షణ- 'ఆమె' ఎందరికో ఆదర్శం!

TAGGED:

​BEST OUT OF WASTE ART
RECYCLED CRAFTS TELUGU
​WASTE MATERIAL CRAFTS
​ART AND CRAFTS AP
​ART FROM WASTE VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.