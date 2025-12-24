ETV Bharat / state

విజయవాడ-గూడూరు సెమీ హైస్పీడ్‌ ప్రాజెక్టు - నాలుగో రైల్వేలైన్‌ నిర్మాణానికి సన్నాహాలు

సరకు రవాణాతో పాటు ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని సెమీ హైస్పీడ్‌ ప్రాజెక్టు - త్వరలో అందుబాటులోకి మూడో రైల్వేలైన్​ - 293 కి.మీ. మేర నాలుగో రైల్వేలైను నిర్మాణానికి రైల్వేశాఖ డీపీఆర్‌

Vijayawada-Gudur Fourth Railway Line
Vijayawada-Gudur Fourth Railway Line (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 24, 2025

December 24, 2025

Vijayawada-Gudur Fourth Railway Line : సరకు రవాణా దానితో పాటు ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని విజయవాడ-గూడూరు మధ్య సెమీ హైస్పీడ్‌ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నాలుగో రైల్వేలైన్‌ నిర్మాణానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. గూడ్స్‌ రవాణాలో విజయవాడ డివిజన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే ప్యాసింజర్‌ రైళ్లతో కలిపి రోజుకు సగటున 170 వరకు ఈ మార్గంలో రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పటికే విజయవాడ నుంచి గూడూరు మధ్య రూ.6,238 కోట్లతో 280 కి.మీ. మూడో రైల్వేలైను నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో 260 కి.మీ. పూర్తయ్యింది. త్వరలోనే వినియోగంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

సెమీ హైస్పీడ్‌ ప్రాజెక్టులో భాగంగా డీపీఆర్‌ : తీరం వెంబడి సరకు రవాణాను మరింతగా పెంచడం కోసం ఇప్పటికే కేంద్రం పారిశ్రామిక కారిడార్లకు రూపకల్పన చేసింది. వీటన్నిటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని నాలుగో రైల్వేలైను నిర్మాణానికి సెమీ హైస్పీడ్‌ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రైల్వేశాఖ డీపీఆర్‌ను సిద్ధం చేస్తోంది. రానున్న బడ్జెట్‌లో కేంద్రం దీనికి నిధులు కేటాయించే అవకాశం ఉంది. వందేభారత్‌ వంటి హైస్పీడ్‌ రైళ్లు కూడా పెరగనున్నాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని విజయవాడ నుంచి గూడూరు మధ్య మూడో లైన్‌ వెంబడి 293 కి.మీ. మేర కొత్తగా నాలుగో లైన్‌ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.

ఇక ప్రయాణం సులభతరం : మూడు, నాలుగు లైన్ల నిర్మాణం పూర్తయితే విజయవాడ-గూడూరు మధ్య ప్రయాణ సమయం మరింతగా తగ్గుతుంది. గూడ్స్‌ రైళ్లు సాఫీగా వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. హైస్పీడ్‌ రైళ్లు గంటకు 200 కి.మీ. వేగంతో పరుగులు తీయనున్నాయి. ప్రస్తుతం మూడోలైను పక్కనే నాలుగో లై​ను అవసరాలకు అనుగుణంగా వంతెనలను, ఆర్వోబీలను నిర్మిస్తున్నారు. దీంతో నాలుగోలైన్‌ పూర్తిగా కార్యరూపం దాల్చితే ట్రాక్‌ పనులు వేగంగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

300 ఎకరాలు భూసేకరణ : అమరావతి మీదుగా ఎర్రుపాలెం-నంబూరు స్టేషన్ల మధ్య నిర్మిస్తున్న బ్రాడ్‌గేజ్‌ రైల్వే లైన్‌ కోసం మరో 300 ఎకరాల భూసేకరణకు రైల్వేశాఖ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలోని వీరులపాడు, కంచికచర్ల మండలాల్లోని 8 గ్రామాల్లో 495 సర్వే నంబర్ల పరిధిలోని భూములను సేకరించాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ, ఎసైన్డ్‌ భూములున్నాయి. పరిటాల గ్రామ పరిధిలో ఒక చోట 2.942 ఎకరాల గెస్ట్‌హౌస్‌ సైట్‌కు సంబంధించి హైకోర్టులో 3 పిటిషన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు తెలిపింది.

ఈ భూముల సేకరణకు 2024 డిసెంబర్‌ 21న ప్రకటన ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన అభ్యంతరాలను పరిశీలించి సంబంధిత అధీకృత అధికారి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించారని, వాటన్నింటినీ పరిశీలించిన తర్వాత ఈ రైల్వే లైన్‌ నిర్మాణం కోసం ఈ భూములను సేకరించాలని నిర్ణయించినట్లు పేర్కొంది. ఇందులో పేర్కొన్న భూములన్నీ ఇక మీదట కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందుతాయని స్పష్టం చేసింది.

December 24, 2025

