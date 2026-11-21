విజయవాడలో గ్రిండర్ యాప్తో నయా దోపిడీ - కత్తితో బెదిరించి నగదు లూటీ
Vijayawada Grindr Robber విజయవాడలో గ్రిండర్ డేటింగ్ యాప్ పేరుతో నయా దోపిడీ జరిగింది. హోమో సెక్సువల్స్ ఉపయోగించే ఈ యాప్ ద్వారా పరిచయం చేసుకుని బాధితుడిని కత్తితో బెదిరించి నగదు లాక్కెళ్లారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 4:45 PM IST
విజయవాడలో ఈజీ మనీకి అలవాటుపడి సరికొత్త దోపిడీకి పాల్పడుతున్న ముఠా గుట్టు రట్టైంది. గ్రిండర్ యాప్ ద్వారా యువకులతో పరిచయాలు పెంచుకొని ఆపై బ్లాక్మెయిల్ చేసి, దోపిడీకి పాల్పడుతున్న వారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. హోమో సెక్సువల్స్ ఉపయోగించే ఈ యాప్ ద్వారా పరిచయం చేసుకుని ఇంటికి వచ్చిన షేక్ మున్నా, శ్రీనివాస్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు బాధితుడిని కత్తితో బెదిరించి నగదు లాక్కెళ్లారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి నిందితులు షేక్ మున్నా, మహంకాళి శ్రీనివాస్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు : ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న కృష్ణలంకకు చెందిన పాత నేరస్థుడు షేక్ మున్నాపై గతంలోనే వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో 14 కేసులున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. నిందితుల ఆరెస్టు వివరాలను సెంట్రల్ జోన్ ఏసీపీ దామోదర్, పటమట సీఐ పవన్ కిశోర్ వెల్లడించారు. తనపై హత్య కేసులు ఉన్నాయని బాధితుడిని భయపెట్టి నిందితుడు షేక్ మున్నా డబ్బులు లాక్కెళ్లినట్లు ఏసీపీ వెల్లడించారు. బాధితుడు ఓ దశలో డబ్బులు లేవు అనడంతో తన చేతిని తానే కోసుకుని బాధితుడిని నిందితుడు భయపెట్టినట్లు ఏసీపీ దామోదర్ తెలిపారు.
ఇటీవల గ్రిండర్ డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తులను కొందరు పటమట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో డబ్బులు డిమాండ్ చేశారు.షేక్ మున్నా, శ్రీనివాస్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు బాధితుడిని కత్తితో బెదిరించి నగదు లాక్కెళ్లారు. గ్రిండర్ యాప్ అనేది ఫ్రీగా అందుబాటులో ఉంది. మనీ యాప్ కూడా ఉంది. ఇది యూరప్ యాప్. హోమో సెక్సువల్కి అలావాటు పడిన వారు ఈ యాప్ ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ యాప్ ద్వారా కొందరు సెక్సువల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మరి కొందరు డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. - దామోదర్, విజయవాడ సెంట్రల్ జోన్ ఏసీపీ
ఆన్లైన్ డేటింగ్ యాప్లలో పరిచయమైన అపరిచిత వ్యక్తులను గుడ్డిగా నమ్మవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత వివరాలు, ప్రైవేట్ ఫొటోలు, వీడియోలని ఎట్టిపరిస్థితుల్లో పరిచితులతో పంచుకోవద్దని వివరించారు. మోసాలకు గురైతే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని తెలిపారు.
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