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విద్యార్థులకు శిక్షణతో పాటు ఉపాధి - 'పీఎం-సేతు'లోకి విజయవాడ ఐటీఐ

విజయవాడ ఐటీఐలో విద్యార్థులకు ఆధునిక నైపుణ్య శిక్షణ - ఉద్యోగావకాశాలకు మరింత ఊతం - ఆధునిక ప్రయోగశాలల్లో డిజిటల్ శిక్షణ

National Recognition For Vijayawada Government ITI
National Recognition For Vijayawada Government ITI (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:51 AM IST

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National Recognition For Vijayawada Government ITI : పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలున్న మానవ వనరులను తయారు చేయడంలో పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలు (ఐటీఐలు) కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. సాంకేతిక విద్యలో మార్కుల కంటే నైపుణ్యాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఉండటంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు శిక్షణా ప్రమాణాల మెరుగుదలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పీఎం-సేతు' పథకం కింద దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన 1000 ఐటీఐల్లో విజయవాడ ప్రభుత్వ ఐటీఐకి చోటు దక్కడం విశేషం. ఈ పథకం ద్వారా కళాశాలలో మౌలిక సదుపాయాలు, ఆధునిక ప్రయోగశాలలు, పరిశ్రమలకు అనుగుణమైన శిక్షణా విధానాలు మరింత బలోపేతం కానున్నాయి.

మూడు వర్గాల నుంచి నిధుల సమీకరణ : పీఎం-సేతు పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం 50 శాతం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 33 శాతం, పరిశ్రమలు 17 శాతం చొప్పున నిధులు సమకూర్చనున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ పథకం అమలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. పరిశ్రమల భాగస్వామ్యంతో విద్యార్థులకు అవసరమైన ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై శిక్షణ అందించేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.

ఆధునిక ప్రయోగశాలల్లో డిజిటల్ శిక్షణ : విజయవాడ ప్రభుత్వ ఐటీఐలో ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా కౌన్సెలింగ్ ఆధారంగా సీట్లను కేటాయిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏఐ, రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్, సుజలాన్, సీమెన్స్ సంస్థల సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన ఆధునిక ప్రయోగశాలలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. అలాగే ఆటోమొబైల్ సిమ్యులేటర్, మారుతి సుజుకీ, హుండాయ్, వి-గార్డ్ సంస్థల డిజిటల్ క్లాస్‌రూమ్‌లు విద్యార్థులకు పరిశ్రమల స్థాయి శిక్షణను అందిస్తున్నాయి.

ఈ ట్రేడ్లకు అధిక డిమాండ్ : రెండేళ్ల కోర్సుల్లో ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిట్టర్, మోటార్ మెకానిక్ ట్రేడ్లకు ఎక్కువ ఆదరణ ఉంది. ఏడాది వ్యవధి కోర్సుల్లో డీజిల్ మెకానిక్, వెల్డర్, కట్టర్, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ట్రేడ్లకు మంచి డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. జిల్లాలోని ఒక ప్రభుత్వ, 10 ప్రైవేటు ఐటీఐల్లో మొత్తం 15 ట్రేడ్లలో సుమారు 1,500 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ - కీలక తేదీలు : అభ్యర్థులు జూన్ 30లోగా ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అనంతరం ఒరిజినల్ విద్యార్హత ధ్రువపత్రాలను జులై 2వ తేదీలోగా సంబంధిత ఐటీఐల్లో ధ్రువీకరించాలి. కొన్ని ట్రేడ్లకు పదో తరగతి, మరికొన్నింటికి ఎనిమిదో తరగతి ఉత్తీర్ణతను అర్హతగా నిర్ణయించారు. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఐటీఐ ఇప్పటికే ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది.

విద్యార్థులకు కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు :

  • ఉచితంగా నాణ్యమైన సాంకేతిక విద్య పొందే అవకాశం.
  • పరిశ్రమల భాగస్వామ్యంతో ఆధునిక శిక్షణ అందుబాటులోకి రావడం.
  • అత్యాధునిక ప్రయోగశాలలు, డిజిటల్ క్లాస్‌రూమ్‌లలో ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి.
  • పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా శిక్షణ పొందడంతో ఉద్యోగావకాశాలు పెరగడం.
  • ప్రముఖ సంస్థలతో అనుసంధానం వల్ల క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్‌లు, అప్రెంటిస్‌షిప్ అవకాశాలు మెరుగుపడే అవకాశం.

" ప్రతి మూడు నెలలకొకసారి కళాశాలలో నిర్వహించే ఉద్యోగ మేళాకు వివిధ కంపెనీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు వచ్చి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. గత విద్యా సంవత్సరంలో దాదాపు 576 మందికి ఉపాధి లభించగా, 60 మంది అప్రెంటీస్‌ సాధించారు. విద్యార్థులకు హాస్టల్‌ సదుపాయం ఉంటే మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. " - కనకారావు, ప్రిన్సిపల్, ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల, విజయవాడ

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