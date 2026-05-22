స్కేటింగ్‌లో సత్తా చాటుతున్న చైత్రదీపిక - జాతీయ, అంతర్జాతీయస్థాయిలో పతకాలు

ఇప్పటివరకు 61 పతకాలు సాధించిన యువతి - చదువుతూనే క్రీడలో ప్రతిభ చూపిన చైత్రదీపిక - ప్రపంచ క్రీడల్లో రాణించడమే లక్ష్యమంటోన్న యువతి

Vijayawada Girl Chaithradeepika Shines in Roller Skating With 61 Medals
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 3:42 PM IST

Vijayawada Girl Chaithradeepika Shines in Roller Skating With 61 Medals: రింకులో ఆమె అడుగుపెడితే గాలిలో తేలుతున్నట్టే ఉంటుంది. బొంగరంలా తిరుగుతూ, పాదరసంలా కదులుతూ చేసే విన్యాసాలు చూస్తుంటే కళ్లు తిప్పుకోలేం. ఒకవైపు పదో తరగతి చదువు మరోవైపు రోజుకు 8 గంటల కఠోర శ్రమను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ.. ఇప్పటివరకు 61 పతకాలు తన ఖాతాలో వేసుకుంది. చిన్న వయస్సులోనే జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్ సత్తా చాటుతున్న విజయవాడ అమ్మాయి చైత్రదీపిక గురించి ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

ఐదేళ్ల వయసులో: చైత్రదీపికది అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం. తల్లితండ్రులు పెదిరెడ్ల సతీష్, లలితాదేవి. తండ్రి ఉద్యోగ రీత్యా ప్రస్తుతం ఈ కుటుంబం విజయవాడలో ఉంటోంది. ఐదేళ్ల వయసులో విశాఖపట్నం శివాజీ పార్కులో యాదృచ్ఛికంగా చూసిన స్కేటింగ్ పోటీ ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఆమెలోని ఆసక్తిని గమనించిన తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించగా కోచ్ సత్యనారాయణ శిక్షణలో రాటు దేలింది. 2018లో వీరి కుటుంబం విజయవాడకు మారినా చైత్రదీపిక స్కేటింగ్ మాత్రం ఆపలేదు.

పెయిర్​ స్కేటింగ్‌లో పసిడి పతకం: చైత్రదీపిక ప్రదర్శనలో వేగం ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. ఈమె స్కేటింగ్​లో ఆశ్చర్యపరిచే బ్యాలెన్సింగ్‌ కూడా ఉంటుంది. 2026 ఏప్రిల్‌లో తైవాన్ వేదికగా జరిగిన ఆర్టిస్టిక్ రోలర్ స్కేటింగ్ ఓపెన్ కాంపిటీషన్స్‌లో భారత్ తరపున పాల్గొని రజత, కాంస్య పతకాలతో మెరిసింది. అంతకుముందు 2025లో ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన వరల్డ్ స్కేట్ పసిఫిక్ కప్‌లో ఏకంగా మూడు విభాగాల్లో బంగారు పతకాలు గెలిచింది. 2023లో బీజింగ్-చైనాలో జరిగిన 19వ ఏషియన్​ రోలర్​ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో పెయిర్​ స్కేటింగ్‌లో పసిడి పతకాన్ని ముద్దాడింది. అంతర్జాతీయంగా వరుసగా నాలుగోసారి సత్తా చాటింది.

సాధారణంగా క్రీడల్లో రాణించే వారు చదువులో వెనుకబడతారని అంటుంటారు. కానీ చైత్రదీపిక మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. విజయవాడ పటమటలోని ఎస్ఎస్ఎం పబ్లిక్ స్కూల్‌లో చదువుతూ ఈ ఏడాది 10వ తరగతిలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించింది. రోజుకు 8 గంటల పాటు కఠినమైన ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇప్పటివరకు 61 పతకాలు తన ఖాతాల్లో వేసుకుంది. అందులో 19 పసిడి పతకాలు ఉండటం విశేషం.

'2015లో స్కేటింగ్​లోకి దిగాను. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకూ ఎన్నో అంతర్జాతీయ వేదికలపై స్కేటింగ్​ పోటీల్లో పాల్గొన్నాను. ఎన్నో పథకాలు సాధించాను. రోజుకు ఎనిమిది గంటలు కష్టపడి ప్రాక్టీస్​ చేసేదాన్ని. ఈ ప్రయాణంలో మా తల్లిదండ్రులు, కోచ్​లు ఎంతగానో సాయం చేశారు. వారి ప్రోత్సాహంతోనే అటు చదువు ఇటు స్కేటింగ్​లో రాణించగలుగుతున్నాను.' -చైత్రదీపిక, రోలర్ స్కేటింగ్ క్రీడాకారిణి

చైత్రదీపిక పట్టుదల, ఏకాగ్రత వల్ల స్కేటింగు రింకులో విజయాలు సాధిస్తుందని, ఆమె విజయాలు తమకెంతో గర్వకారణమని తల్లి లలితదేవి చెబుతున్నారు. రాష్ట్రస్థాయిలోనే కాకుండా భవిష్యత్తులో ఆసియన్ గేమ్స్, వరల్డ్ గేమ్స్ వంటి మెగా ఈవెంట్లలో పాల్గొని మరిన్ని పతకాలు సాధించాలనేదే చైత్రదీపిక లక్ష్యం. ఆమె ఆశయం నెరవేరాలని మనమూ కోరుకుందాం.

