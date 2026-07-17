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పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు - విజయవాడ జీజీహెచ్​లో ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 12 కొవిడ్ కేసులు నమోదు- కొవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్న క్రమంలో వైద్యశాఖ అప్రమత్తం - కొన్ని ఆసుపత్రుల్లో కొవిడ్ వార్డులు - వైద్య సదుపాయం, మందులు, ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్లు ఏర్పాటు

Vijayawada GGH Superintendent On Covid Precaution
Vijayawada GGH Superintendent On Covid Precaution (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:15 PM IST

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Vijayawada GGH Superintendent On Covid Precautions : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12 కొవిడ్‌ కేసులు నమోదయ్యాయని వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. జూన్‌ 26 నుంచి జులై 16 వరకు 4 జిల్లాల్లో 12 కొవిడ్‌ కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపింది. కొవిడ్‌ పాజిటివ్‌ వచ్చిన వారిలో నలుగురు మృతి చెందినట్లు పేర్కొంది. అయితే మరణించిన వారికి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయని వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 67మంది నమూనాలు పరీక్షించగా 11 మందికి పాజిటివ్‌ నిర్థరణ అయినట్టు తెలిపింది. కాకినాడ జిల్లా వాసికి తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని వేలూరు సీఎంసీలో కొవిడ్‌ నిర్ధరణ అయినట్లు పేర్కొంది. కొవిడ్‌ లక్షణాలు కనిపించిన ఐదుగురి నమూనాలను పుణె ల్యాబ్‌కు పరీక్షల కోసం పంపినట్లు తెలిపింది. స్వీయగృహ నిర్బంధంలో ముగ్గురు, ఆస్పత్రుల్లో ఇద్దరికి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

మరో ముగ్గురు కోలుకొని డిశ్చార్జ్‌ అయినట్లు తెలిపింది. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, ముందు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సూచించింది. కొన్ని ప్రధాన ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక కొవిడ్ వార్డులను ఏర్పాటు చేసింది. వార్డుల్లో అత్యవసర వైద్య సదుపాయాలు, మందులు, టెస్టింగ్ కిట్లు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంచారు. జనరల్ మెడిసిన్, నెఫ్రాలజీ, పల్మనాలజీ విభాగాలకు చెందిన నిపుణుల బృందం వార్డులను పర్యవేక్షిస్తోంది. కొవిడ్ సోకకుండా ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తూ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రజలు కొవిడ్​ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై విజయవాడ జీజీహెచ్​ సూపరింటెండెంట్​ డా. రఘునందన్​ స్పష్టం చేశారు.

విజయవాడ జీజీహెచ్​లో ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు (ETV Bharat)

ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు- ఆసుపత్రి ఏర్పాట్లు : ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ ఆదేశాల మేరకు విజయవాడ జీజీహెచ్‌లో ప్రత్యేక కొవిడ్ వార్డు ఏర్పాటు చేశారు. 15 బెడ్‌లు కలిగిన వార్డులో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వైద్యం అందించడానికి అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఆసుపత్రి నుంచి 47 శాంపిల్స్​ మెడికల్ కాలేజీలకు పంపించారు, కానీ ఇప్పటివరకు పాజిటివ్ కేసులు రాలేదు. మందులు, ఫ్లూయిడ్స్, పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ కిట్స్ (PPE), శానిటైజర్లు అందుబాటులో ఉంచారు. రెసిస్టెంట్ పేషంట్స్ కోసం ప్రత్యేక వైద్యులు, నర్సులు ఏర్పాటు చేశారు.

వెంటిలేటర్లు, మానిటర్లు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, ఎమర్జెన్సీ చర్యలు తీసుకున్నారు. కొవిడ్ డాక్టర్లు, నర్సులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు.ఐసోలేషన్ కోసం 6 బెడ్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. COVID వార్డులో మొత్తం 10 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 5 జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్లు,ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ, మిగతా వారు క్యాజువాలిటీ మెడికల్ డాక్టర్లు, RTPCR, RATH కిట్‌లు స్టాక్‌లో ఉన్నట్లు ​సూపరింటెండెంట్​ డా.రఘునందన్​ స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా ప్రజలు కొవిడ్​కు భయపడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుందని కూడా హెచ్చరించారు.

లక్షణాలు - అధిక ప్రమాదంలో ఉన్న వారు

  • లక్షణాలు: దగ్గు, జలుబు, జ్వరము, డైరీయా, వాసన తెలియకపోవడం – వెంటనే ఐసోలేషన్ అవసరం.
  • అధిక ప్రమాదం ఉన్న వారు: 60 ఏళ్లు దాటిన వారు,దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు (షుగర్, బీపీ, కిడ్నీ రాళ్లు, లివర్ డ్యామేజ్),కొవిడ్ రెండుసార్లు లేదా మూడు సార్లు వచ్చి ఉన్న వారు, నడవడంలో ఇబ్బంది, తల తిరగడం, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు ఉన్న వారు వెంటనే కొవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి.

ప్రజలకు జాగ్రత్తలు

  • భారీ జనసంచారం ఉన్న చోట్లకు వెళ్లకుండా ఉండండి.
  • వెళ్లాల్సి ఉంటే ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
  • మీ చుట్టూ లక్షణాలు ఉన్న వారిని టెస్ట్ చేయించండి.

కొవిడ్ పాజిటివ్‌ వారికి చికిత్స మార్గాలు

  • రెండు మార్గాలు:
  • హౌస్ ఐసోలేషన్: తక్కువ లక్షణాలు ఉన్న వారికి.
  • హాస్పటల్ చికిత్స: ఎక్కువ లక్షణాలు ఉన్న వారికి.

కొవిడ్ నివారణ చర్యలు

  • జనసంచారం ఉన్న చోటలా రెండు పొరల మాస్క్ తప్పనిసరి.
  • లేకపోతే ముక్కుపై కర్ఛీఫ్ పెట్టుకోవాలి.
  • బయట గాలి తేలికగానే వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
  • సామాజిక దూరం పాటించండి.
  • వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించండి.
  • చేతులను తరచుగా శుభ్రం చేసుకోండి.
  • పోషకాహారాలు తినాలి, జంక్ ఫుడ్ తీసుకోకూడదు.
  • నీళ్లు తాగి శరీరాన్ని హైడ్రేట్ చేసుకోండి.
  • వ్యాధి సోకకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి.

వయసు ఎక్కువవారి కోసం ప్రత్యేక సూచనలు

  • ఎక్కువ వయసున్నవారు ఎక్కువగా ఇంట్లో ఉండాలి.
  • వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, సక్రమమైన ఆహారం, హైడ్రేషన్ పాటించాలి.
  • అవసరమైతే ప్యారాసెటమాల్ తీసుకోవచ్చు.
  • భయాందోళనకు గురికాకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

ఇంట్లో తీసుకోవలసిన మందులు - సహాయక చిట్కాలు

  • సాధారణ మందు: ప్యారాసెటమాల్.
  • ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉంటే:
  • న్యూట్రిలైన్ సపోర్ట్
  • విటమిన్ B కాంప్లెక్స్
  • విటమిన్ C మాత్రలు
  • డాక్సిసైక్లిన్ (డాక్టర్ సలహా పై)
  • ఈ మందులు ఇంట్లో తీసుకోవాలి.

ఏపీలో 12 కరోనా కేసులు - ఆందోళన అవసరం లేదన్న వైద్యారోగ్యశాఖ

19ఏళ్లకే నెలకు కోటి! - కొవిడ్ నేర్పిన జీవిత పాఠంతో పైపైకి!

TAGGED:

కొవిడ్​ రాకుండా జాగ్రత్తలు
COVID SYMPTONS AND SAFETY MEASURES
VIJAYAWADA GGH FOR COVID
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