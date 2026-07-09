దసరా నాటికి విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్ కొత్త టెర్మినల్ - త్వరలో దుబాయ్, శ్రీలంకకు డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్
అక్టోబర్ నాటికి అందుబాటులోకి నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ భవనం - విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అడ్వైజరీ కమిటీలో కీలక తీర్మానాలు - కొచ్చి, వారణాసి, గోవా, ముంబయికి మరిన్ని దేశీయ సర్వీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 8:20 PM IST
Vijayawada Airport Upgrades : "రానున్న దసరా నాటికి గన్నవరం విమానాశ్రయంలో నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. అలాగే ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం త్వరలోనే దుబాయ్, శ్రీలంకకు నేరుగా విమాన సర్వీసులు నడిపేలా కృషి చేస్తున్నాం" అని విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అడ్వైజరీ కమిటీ స్పష్టం చేసింది. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఆధ్వర్యంలో కొత్త విమాన సర్వీసులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నామని సభ్యులు చెప్పారు. విమానాశ్రయ అభివృద్ధి, ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాల కల్పన, సర్వీసుల విస్తరణ తదితర అంశాలపై ఎయిర్పోర్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
గన్నవరం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం డైరెక్టర్ కార్యాలయంలోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశం జరిగింది. కమిటీ చైర్మన్, మచిలీపట్నం ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి ఈ భేటీకి అధ్యక్షత వహించారు. కో-చైర్మన్, విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని), వైస్ చైర్మన్, గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు, ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి, ఆర్డీవో సుబ్రహ్మణ్యం, కృష్ణాజిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
టెర్మినల్ పనుల వేగవంతం : ఎన్నాళ్లుగానో పెండింగ్లో ఉన్న కొత్త టెర్మినల్ భవనం నిర్మాణ పనులపై కమిటీ సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త గుత్తేదారును నియమించిన నేపథ్యంలో పనులు సాగుతున్న తీరును సమీక్షించింది. దసరా నాటికి లేదా గరిష్టంగా నవంబర్ నాటికి టెర్మినల్ను పూర్తి చేసి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది.
దేశీయ, అంతర్జాతీయ సర్వీసుల విస్తరణ : ప్రస్తుతం విజయవాడ నుంచి షార్జా, సింగపూర్కు అంతర్జాతీయ సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. వీటికి అదనంగా శ్రీలంకకు నేరుగా విమాన సర్వీస్ ప్రారంభించాలని కమిటీ ప్రతిపాదించింది. దుబాయ్కు ఎమిరేట్స్ సర్వీస్ తీసుకువస్తే, అక్కడినుంచి అమెరికా, యూరప్, ఆఫ్రికా తదితర దేశాలకు ప్రపంచ స్థాయి కనెక్టివిటీ లభిస్తుందని పేర్కొంది. ఈ అంశాన్ని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు ఎంపీ బాలశౌరి వెల్లడించారు. అలాగే దేశీయంగా వారణాసి, కోల్కతా, కొచ్చిన్, గోవా నగరాలకు కొత్త సర్వీసులు తీసుకురావాలని కోరింది. ముంబయికి ఉదయం, సాయంత్రం రెండు విమానాలు నడిపేలా తీర్మానించింది.
"డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఆధ్వర్యంలో గన్నవరం ఎయిర్పోర్టుకు కొత్త విమాన సర్వీసులు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నాం. ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి, త్వరలోనే ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. అయ్యప్ప భక్తుల సౌకర్యార్థం కొచ్చికి ప్రత్యేక విమాన సర్వీసును నడపాలని కోరాం. అలాగే దుబాయ్ ఎమిరేట్స్ సర్వీస్ వస్తే మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం." -కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని), విజయవాడ ఎంపీ
కొత్త బైపాస్, సమయం ఆదా : విమానాశ్రయానికి రోడ్డు కనెక్టివిటీ పెంచే అంశంపైనా కమిటీ దృష్టి సారించింది. గన్నవరం ఎయిర్పోర్టు నుంచి హెచ్సీఎల్ మీదుగా విజయవాడ వెస్ట్ బైపాస్ వరకు సుమారు 7 కిలోమీటర్ల మేర నాలుగు లేన్ల రహదారిని నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం రూ.37.70 కోట్లతో డీపీఆర్ సిద్ధమవుతోందని తెలిపింది. ఈ రహదారితో అమరావతి, గుంటూరు, హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులకు సమయం ఆదా అవుతుంది. ఈ ప్రతిపాదనను కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు. మరోవైపు ఎయిర్ పోర్టు నుంచి రామవరప్పాడు వరకు 45 వేల చదరపు మీటర్లలో గ్రీనరీ అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి నిధులు మంజూరు చేసినా పనులు మొదలుకాకపోవడంపై అధికారులను కమిటీ ప్రశ్నించింది. త్వరగా పనులు పూర్తి చేయాలని సూచించింది.
"రానున్న అక్టోబర్ నాటికి కొత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ భవనం అందుబాటులోకి రానుంది. అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల కోసం షార్జా, సింగపూర్తో పాటు శ్రీలంకకు ప్రత్యేక విమానం, దుబాయ్ ఎమిరేట్స్ సర్వీస్ను తీసుకొచ్చేందుకు ముమ్మరంగా ప్రయత్నిస్తున్నాం. దేశీయంగా వారణాసి, కలకత్తా, కొచ్చిలకు సర్వీసులు రానున్నాయి. ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ కోసం వెస్ట్ బైపాస్ నుంచి 4 లైన్ల జాతీయ రహదారి నిర్మాణానికి కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీతో చర్చించనున్నాం." -వల్లభనేని బాలశౌరి, మచిలీపట్నం ఎంపీ
నిర్వాసితుల సమస్యల పరిష్కారం : విమానాశ్రయ విస్తరణ కోసం 12 సంవత్సరాల క్రితం భూములు ఇచ్చిన నిర్వాసితుల సమస్యలపైనా చర్చించారు. చాలా మంది సమస్యలు పరిష్కారమైనా, మైక్రో కెనాల్, కవులు, మరో రెండు వెంచర్లకు సంబంధించిన బాధితుల సమస్యలు ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయని ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు కమిటీ దృష్టికి తెచ్చారు. వీటికి తక్షణమే పరిష్కారం చూపాలని కోరారు. దేవుని మాన్యాన్ని సైతం కబ్జా చేసిన అప్పటి తహసీల్దార్పై చర్యలు తీసుకోకపోవడాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు.
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