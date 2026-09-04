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పాత సిమ్ వాడట్లేదా? అయితే మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ అయినట్లే - 'రీసైకిల్' నంబర్లతో పొంచి ఉన్న సైబర్ ముప్పు

వాడని సిమ్ కార్డులతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం - పాత నంబర్లను రద్దు చేసి, ఇతరులకు విక్రయిస్తున్న టెలికాం సంస్థలు - ఆ నంబర్లతో బ్యాంక్ అకౌంట్లు, వాట్సాప్‌లు హ్యాక్ చేస్తున్న కేటుగాళ్లు

Recycled SIM Card Bank fraud in Vijayawada
వాడని సిమ్ కార్డులతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 12:05 PM IST

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Recycled SIM Card Bank fraud in Vijayawada : మొబైల్ నంబర్ వాడట్లేదు కదా అని పక్కన పడేశారా? రీఛార్జ్ చేయకుండా నెలల తరబడి అలాగే వదిలేశారా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడినట్లే. మీ ప్రమేయం లేకుండానే మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ అయిపోవచ్చు. లేదా కొత్తగా ఎవరైనా సిమ్ కార్డు తీసుకుంటే, వారి పేరుతో సైబర్ నేరాలు జరగొచ్చు. తాజాగా విజయవాడలో జరిగిన రెండు వేర్వేరు ఘటనలు ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. 'రీసైకిల్ సిమ్'లతో జరుగుతున్న ఈ మోసాలు సైబర్ భద్రతపై కొత్త సవాళ్లు విసురుతున్నాయి.

విజయవాడకు చెందిన మాజీ మేయర్‌ దంపతులు ఓ సెల్ ఫోన్ నంబరును చాలా కాలంగా ఉపయోగించారు. అయితే, కొంతకాలం పాటు ఆ నంబరుకు వారు రీఛార్జి చేసుకోలేదు. నిబంధనల ప్రకారం టెలికం కంపెనీ ఆ సిమ్ కార్డును రద్దు చేసింది. అదే నంబరును 'రీసైకిల్' చేసి వేరే వ్యక్తికి కేటాయించింది. కొత్తగా ఆ సిమ్ తీసుకున్న వ్యక్తికి మాజీ మేయర్ దంపతుల బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి మెసేజ్‌లు రావడం మొదలయ్యాయి. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న ఆ కేటుగాడు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సులువుగా తెలుసుకున్నాడు. విడతల వారీగా రూ. 20 లక్షలు కొల్లగొట్టాడు. తీరా ఖాతా ఖాళీ అయ్యాక అసలు విషయం తెలుసుకున్న బాధిత దంపతులు లబోదిబోమన్నారు.

సిమ్ కార్డు రీసైకిల్ వ్యవహారంలో నగరంలోనే మరో ఘటన జరిగింది. విజయవాడకు చెందిన ఓ విద్యార్థిని మార్కెట్లో కొత్త సిమ్‌ తీసుకుంది. దాన్ని తన ఫోన్‌లో వేసుకుని, 'ఇది నా కొత్త నంబర్‌' అంటూ స్నేహితులకు సాధారణ ఎస్ఎంఎస్ పంపింది. అయితే, కొద్దిసేపటికే ఆమె స్నేహితురాలికి అదే నంబర్ నుంచి ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అసభ్యకరమైన మెసేజ్‌ పెట్టాడు.

అసలేం జరిగిందంటే : విద్యార్థిని తీసుకున్నది రీసైకిల్ నంబర్. టెలికాం సంస్థ ఆ నంబరును పాత వ్యక్తికి రద్దు చేసినా, అతడు అప్పటికే అదే నంబరుతో తన ఫోన్‌లో వాట్సాప్‌ వాడుతున్నాడు. విద్యార్థిని ఇంకా తన ఫోన్‌లో వాట్సాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోలేదు. ఆమె పంపిన కాంటాక్ట్స్ సమాచారం అతని వాట్సాప్‌కి చేరడంతో అతడు ఈ వికృత చేష్టలకు పాల్పడ్డాడు.

ఈ రెండు ఘటనలు వేర్వేరు అయినా ఒకే తరహా సాంకేతిక లోపానికి అద్దం పడుతున్నాయి. వాడకుండా పక్కనపెట్టిన సిమ్ కార్డులను కంపెనీలు రద్దు చేసినప్పుడు, ఆ నంబర్‌పై ఉన్న సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలు, బ్యాంక్ అకౌంట్లు, డిజిటల్‌ వాలెట్లు రద్దు కావడం లేదు. అవి అలాగే పాత వినియోగదారుడి ఫోన్‌లో యాక్టివ్‌గానే ఉంటున్నాయి. ఈ కారణంగా కొత్తగా ఆ సిమ్ తీసుకున్న వారికి, లేదా పాత నంబర్ వదిలేసుకున్న వారికి ఊహించని సైబర్ ముప్పు ఎదురవుతోంది. సిమ్‌ రద్దు అయినప్పుడే ఆ నంబరుతో లింక్ అయిన అన్ని ఖాతాలు దానంతట అవే రద్దు అయితేనే భరోసా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పరిష్కారం ఏంటి? : మీరు ఎప్పుడైనా కొత్త సిమ్ కార్డు తీసుకున్నప్పుడు, అది 'రీసైకిల్‌' చేసినది అని తేలితే అస్సలు కంగారు పడొద్దు. సైబర్ నిపుణులు సూచిస్తున్న ఈ కింది జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ డేటా సురక్షితంగా ఉంటుంది. కొత్త సిమ్‌ను ఫోన్‌లో వేసుకోగానే వెంటనే వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్‌ లాంటి సోషల్ మీడియా యాప్స్‌ను యాక్టివేట్‌ చేసుకోండి. అప్పుడు మీ మొబైల్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని ఉపయోగించి మీరు ఖాతా తెరవగానే ఆటోమేటిక్‌గా వేరే ఫోన్‌లో ఆ నంబరుతో ఉన్న పాత ఖాతాలన్నీ లాగ్ అవుట్ అయిపోతాయి. ఇక పాత నంబర్లు వాడటం మానేసే వారు ఆ సిమ్ పడేసే ముందే బ్యాంకు ఖాతాలు, ఆధార్ అనుసంధానం, ఇతర సోషల్ మీడియా ఖాతాల నుంచి ఆ నంబర్లను కచ్చితంగా తొలగించుకోవడం ఎంతో ఉత్తమం.

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