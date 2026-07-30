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ఆపరేషన్​ చేస్తే చూపు వస్తుంది - చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక తల్లడిల్లుతున్న తల్లిదండ్రులు

ఇద్దరు పిల్లలకు అరుదైన కంటి వ్యాధి - తెలంగాణ నుంచి వలస వచ్చిన దంపతులు - రోజూ పనికెళ్తే కానీ పూట గడవని వైనం - ఆపరేషన్‌ చేయకపోతే చూపు పోతుందన్న వైద్యులు

2 Kids Seeks Financial Aid for Treatment
2 Kids Seeks Financial Aid for Treatment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 3:25 PM IST

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2 Kids Seeks Financial Aid for Treatment : చిన్న ఇల్లు. నిరుపేద కుటుంబం. పని కోసం పక్క రాష్ట్రం నుంచి వలస వచ్చారు. రోజూ కూలికి వెళ్తేనే ఇల్లు గడుస్తుంది. పని లేకపోతే పస్తులు ఉండాల్సిందే. అయినా ఏదో ఉన్నంతలో బతుకు బండిని నెట్టుకొస్తున్నారు. ముత్యాల్లాంటి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారని ఆ దంపతులు సంతోషంగానే ఉన్నారు. కానీ ఆ ఆనందం వారికి ఎంతో కాలం నిలవలేదు. అందులో ఓ ఇద్దరు చిన్నారులకు అరుదైన కంటి వ్యాధి వచ్చింది. దీంతో చూపు పోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిసి ఆ తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోతున్నారు.

దీంతో తోటి పిల్లలతో కలిసి ఆనందంగా ఆడుకోవాల్సిన ఆ చిన్నారులు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. పిల్లలకు ఆపరేషన్‌ చేస్తే చూపు వస్తుందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. కానీ చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు. పక్క రాష్ట్రం కావడం వల్ల ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించట్లేదు. వారికి వైద్యం చేయించడానికి ఆ కుటుంబం తల్లడిల్లుతోంది. ప్రభుత్వమో, దాతలో స్పందించి తమ పిల్లలకు కంటిచూపు ప్రసాదించాలని ఆ తల్లిదండ్రులు ఆవేదనతో వేడుకుంటున్నారు.

ఇద్దరు పిల్లలకు అరుదైన కంటి వ్యాధి (ETV)

Vijayawada Kids Looking For Donor Help : తెలంగాణ పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన చిండాలియ రాజు ఏడు సంవత్సరాల క్రితం బతుకుదెరువు కోసం విజయవాడకు వలస వచ్చారు. భార్య దీపిక, ముగ్గురు పిల్లలతో ఇక్కడే ఉంటున్నారు. ఓ ప్రైవేట్ హాస్టల్‌లో పనిచేస్తే వచ్చే 17 వేల రూపాయలతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. అయితే మేనరికం వల్ల రెండో కుమారుడు సుధీర్‌ నాలుగేళ్లుగా కంటి వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. వ్యాధి తీవ్రమై ఇప్పటికే ఓ కంటి చూపు కోల్పోయాడు.

కుమార్తె ఆరోహికి కూడా ఇదే సమస్య మొదలైంది. ఇద్దరు పిల్లలకు వెంటనే ఆపరేషన్‌ చేయాలని వైద్యులు చెప్పారు. లేదంటే చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు. వలస కార్మికులు కావడం వల్ల ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేదు. దీంతో పిల్లల కంటిచూపు పోతుందేమోనని దంపతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూలీనాలీ చేసుకుని బతికే తమ కుటుంబానికి ఇప్పుడు పిల్లల ఆరోగ్య సంరక్షణ భారంగా మారిందని తల్లిదండ్రులు బాధపడుతున్నారు. పూట గడవడమే కష్టంగా ఉన్న ఈ దంపతులకు పిల్లలకు ఆపరేషన్‌ చేయించడం చాలా కష్టమని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం, దాతలు ముందుకొచ్చి ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.

"బాబుకు, పాపకు కన్నుపైన తెల్లని పువ్వు లాగా వచ్చింది. దీంతో కన్ను కనిపించడం లేదు. బాబుకు పుట్టిన రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సమస్య వచ్చింది. పాపకు ఆరు నెలల నుంచి ఈ సమస్య వచ్చింది. వైద్యులకు చూపిస్తే మీరు కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి లెటర్ తీసుకొస్తే చికిత్స చేస్తామని చెప్పారు. లేదా మీ ఎమ్మెల్యే దగ్గర లేదా మీ ఎంపీ దగ్గర లెటర్ తేవాలని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వమే మమల్ని ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం." - రాజు, చిన్నారుల తండ్రి

"బాబుకు పువ్వులాగా వచ్చి ఓ కన్ను పోయింది. ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేదు కాబట్టి మేము ఏం చేయలేమని వైద్యులు అంటున్నారు. మీరు ఎమ్మెల్యే లేదా ఎంపీ దగ్గర నుంచి లెటర్ తీసుకొస్తే మేము చికిత్స చేస్తామని చెబుతున్నారు. మాకు పూట గడవడమే కష్టంగా ఉంది. ప్రభుత్వమో, దాతలో స్పందించి మా పిల్లలను కాపాడాలని కోరుతున్నాం." - దీపిక, చిన్నారుల తల్లి

అరుదైన వ్యాధితో బుజ్జాయి యుద్ధం- సాయం కోసం తల్లిదండ్రుల ఎదురుచూపులు

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