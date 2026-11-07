పచ్చని ప్రకృతిలో వెయ్యి దీపాల కాంతులు - విజయవాడలో పర్యావరణహిత దీపావళి
Vijayawada eco friendly Diwali: కాలుష్యరహిత దీపావళికి విజయవాడకు చెందిన సాంబశివరావు కుటుంబం ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. గత 20 ఏళ్లుగా టపాసులు కాల్చకుండా, మొక్కల మధ్య వెయ్యి దీపాలతో ఐదు రోజులపాటు పండుగ జరుపుకుంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:29 PM IST
వెలుగులు నింపే పండుగకు తమసోమా జ్యోతిర్గమయ అంటోంది ఉపనిషత్తు. అంటే అజ్ఞానపు చీకట్లను తొలగించి, జ్ఞానమనే వెలుగుల వైపు పయనించమని అర్థం. కానీ నేడు భూమి ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద చీకటి కాలుష్యం, ఎల్నినో సృష్టించే విలయాలు, అంతులేని తుపానులే. వాతావరణం భయపెడుతున్న ఈ విపత్కర కాలంలో శబ్ద కాలుష్యాన్ని, విషపూరిత పొగను సృష్టించే టపాసులను కాదని ప్రకృతి ఒడిలో పచ్చదనాన్ని కాపాడుతూ, ఏకంగా ఐదు రోజుల పాటు వెయ్యి దీపాలతో పర్యావరణహిత దీపావళిని జరుపుకుంటోంది ఓ కుటుంబం. విజయవాడలోని గూడవల్లిలో పోట్లూరి సాంబశివరావు దంపతుల ఇంట ఆధ్యాత్మికత, పర్యావరణ స్పృహతో దీపావళి వెలుగులు విరజిమ్ముతున్నాయి. ఈ గ్రీన్ క్లైమేట్ వేడుకలపై కథనం.
ప్రస్తుతం వాతావరణం తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ప్రకృతిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతీ ఒక్కరిపై ఉంది. కానీ పండుగల పేరుతో టపాసులు కాల్చి గాలిలో విషాన్ని నింపితే ఎలా? సాంబశివరావు దంపతులు ఈ విషయంలో ఎంతో ముందున్నారు. వీరి ఇల్లొక చిన్నపాటి ఆక్సిజన్ హబ్. రకరకాల పూల మొక్కలతో పాటు ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లను సైతం ఎంతో శ్రద్ధగా సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేస్తూ పచ్చదనం మధ్యలో దీపావళి వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. పచ్చని ఆలోచనతో దీపావళి వేడుకల్లోనూ అదే స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
వెయ్యి దీపాలు : దీపాల వెలుగుల మధ్య లక్ష్మీదేవి ఆరాధనతో ఈ వేడుకలకు పరిపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మిక శోభ వస్తుంది. పురోహితులను సాదరంగా ఆహ్వానించి వేదమంత్రాల నడుమ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఒక్కరోజుతో పండుగ అయిపోకుండా ఏకంగా ఐదు రోజుల పాటు ఈ దీపోత్సవం సాగుతుంది. ఇంటి మెట్లపై నీటి దీపాలు, మొక్కల మధ్య మట్టి ప్రమిదలు, అరుదైన తాటాకులతో తయారుచేసిన ఉమ్మెత్త దీపాలు, ఇలా పర్యావరణానికి ఏమాత్రం హాని చేయని సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతో వెయ్యి దీపాలను వెలిగిస్తున్నారు. వాతావరణ మార్పులు హెచ్చరిస్తున్న ఈ కాలంలో సరిగ్గా రెండు దశాబ్దాలుగా ఈ గ్రీన్ ఆనవాయితీని ఏమాత్రం తగ్గకుండా కొనసాగిస్తున్నారు.
ప్రకృతిపై తమకున్న ఈ ప్రేమే దీపావళి వేడుకల్లో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు గత 20 ఏళ్లలో ఈ ఇంట్లో ఒక్క బాణసంచా కూడా పేలలేదు. చెవులను హోరెత్తించే టపాసుల మోతలు లేవు, గాలిని కలుషితం చేసే పొగ లేదు. చుట్టుపక్కల వారు, బంధుమిత్రులు అంతా ఒకచోట చేరి కేవలం నవ్వులు, ఆప్యాయతలు, సంతోషాల నడుమ సాగే ఈ పండుగను ఆస్వాదిస్తున్నారు. అమ్మవారి కృప కోసం భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు ముగిశాక అందరూ కలిసి మాట్లాడుకుంటూ, ప్రసాదాలు పంచుకుంటూ ఈ పండుగను ఎంతో ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తారు. ఇంటికి వచ్చే అతిథులకు తాంబూలమే కాకుండా, తమ ఇంటి పెరటిలోని కూరగాయలు, పండ్లు ఇస్తున్నారు.
కాలుష్య ముప్పు ముంచుకొస్తున్న ఈ తరుణంలో టపాసుల వెలుగుల కంటే, పర్యావరణాన్ని కాపాడే ప్రమిదల కాంతులే మిన్న అని నిరూపిస్తున్నారు ఈ దంపతులు. వెయ్యి దీపాల వెలుగుల్లో లక్ష్మీదేవి కృపను కోరుకుంటూ పండుగకు నిజమైన అర్థాన్ని ఇస్తున్నారు. టపాసుల మోతలతో కాలుష్యాన్ని పెంచకండి, మొక్కలతో ప్రాణవాయువును పంచండి అనే గొప్ప సందేశాన్ని ఈ దీపావళి వేళ సమాజానికి చాటిచెబుతున్నారు.
"గత 20 ఏళ్లుగా మా ఇంట్లో ఒక్క టపాసు కూడా కాల్చలేదు. పర్యావరణానికి హాని చేయని మట్టి, ఉమ్మెత్త, నీటి దీపాలతో ఐదు రోజుల పాటు పండుగ జరుపుకుంటాం. ఇంటికి వచ్చే అతిథులకు తాంబూలంతో పాటు మా పెరటిలోని కూరగాయలు, పండ్లు ఇస్తాం. టపాసుల మోతలతో కాలుష్యాన్ని పెంచకండి, మొక్కలతో ప్రాణవాయువును పంచండి అని అందరికీ తెలియజేయాలన్నదే మా ఉద్దేశం." -పోట్లూరి సాంబశివరావు, గూడవల్లి నివాసి
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