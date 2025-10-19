ETV Bharat / state

రూ.700 కోట్ల ఎలివేటెడ్‌ వంతెన రద్దు - విజయవాడ వాసులకు NHAI షాక్​​

విజయవాడలో గతంలో రూ.700 కోట్లతో 7 కి.మీ. వంతెన మంజూరు - పశ్చిమ బైపాస్‌ రావడంతో ఇప్పుడు వద్దంటూ ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ నిర్ణయం

NHAI Cancels Vijayawada Elevated Flyover
NHAI Cancels Vijayawada Elevated Flyover (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 11:20 AM IST

NHAI Cancels Vijayawada Elevated Flyover : విజయవాడ మీదుగా వెళ్తున్న చెన్నై - కోల్‌కతా నేషనల్‌ హైవే (NH-16)లో ట్రాఫిక్‌ రద్దీని తగ్గించే ఉద్దేశంతో, మహానాడు జంక్షన్‌ నుంచి నిడమానూరు వరకు 7 కిలోమీటర్ల పొడవున ఎలివేటెడ్‌ వంతెన నిర్మించాలని ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ గతంలో నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ వ్యయం సుమారు రూ.700 కోట్లుగా అంచనా వేశారు.

వాహన రద్దీ కారణంగా ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో హైవేలో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మహానాడు జంక్షన్‌, రామవరప్పాడు రింగ్‌, ఎనికేపాడు, నిడమానూరు కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలివేటెడ్‌ బ్రిడ్జ్‌ నిర్మాణం ద్వారా మాత్రమే ట్రాఫిక్‌ భారం తగ్గుతుందని భావించగా, ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్‌ రద్దుతో నగర వాసుల్లో నిరాశ నెలకొంది.

విజయవాడ నగరానికి మెట్రోరైల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రతిపాదన ఉన్నందున, ఇదే హైవేపై డబుల్‌ డెక్కర్‌ వంతెనగా నిర్మించాలని గతంలో ఆలోచించారు. ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ, విజయవాడ మెట్రో అధికారులు కలిసి ఒకే నిర్మాణంలో రెండు సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో డిజైన్‌, డీపీఆర్‌ (Detailed Project Report) కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు.

అయితే, ఇటీవల విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్‌ అందుబాటులోకి వస్తుండటం, అలాగే అమరావతి ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌ (ORR) మంజూరు కావడంతో ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ అధికారులు తాజా సమీక్షలో ఈ వంతెన అవసరం లేదని తేల్చారు. భవిష్యత్తులో పశ్చిమ బైపాస్‌ ద్వారా హైవే వాహనాలను మళ్లిస్తామని, తద్వారా నగర ట్రాఫిక్‌ భారం తగ్గుతుందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.

ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు యథాతథం: ప్రస్తుతం విజయవాడ నగరంలోని ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్‌ ఒత్తిడి రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. చెన్నై-కోల్‌కతా హైవే నగర మధ్యగుండా వెళ్లడం వల్ల మహానాడు నుంచి గన్నవరం దాకా ప్రయాణం ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. ప్రతిరోజూ వేల సంఖ్యలో వాహనాలు ఈ మార్గంలో నడవటంతో ఇబ్బందులు మామూలైపోయాయి. ఎలివేటెడ్‌ వంతెన నిర్మాణం ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం అందిస్తుందని ప్రజలు ఆశించారు. కానీ ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ రద్దు నిర్ణయం కారణంగా ఆ ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్టైంది.

వన్‌టైమ్‌ ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌ - మరో ప్రత్యామ్నాయం: సాధారణంగా ఒక నగరం మీదుగా వెళ్లే నేషనల్‌ హైవేకి బైపాస్‌ నిర్మించినప్పుడు, పాత హైవేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పగిస్తారు. అప్పగించే ముందు వన్‌టైమ్‌ ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌ (One Time Improvement) కింద ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ పాత హైవేను అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఇప్పుడు విజయవాడ నగరానికి కూడా అదే వర్తించబోతోంది.

చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేలోని వాహనాలను త్వరలో కాజా నుంచి చిన్నఅవుటపల్లి వరకు నిర్మించిన విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్‌కు మళ్లించనున్నారు. దీంతో కాజా, మంగళగిరి, తాడేపల్లి, విజయవాడ, గన్నవరం మీదుగా చిన్నఅవుటపల్లి వరకు ఉన్న ప్రస్తుత హైవే భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వస్తుంది.

రాష్ట్రం చర్యలు తీసుకుంటేనే: వన్‌టైమ్‌ ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌ కింద మహానాడు జంక్షన్‌ నుంచి నిడమానూరు వరకు వంతెన నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్‌హెచ్‌ఏఐని కోరవచ్చు. ఇప్పటి నుంచే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపై దృష్టి సారించి, ఎన్‌హెచ్‌ఏఐతో చర్చలు జరిపి ఒత్తిడి తీసుకురావాలి అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే వంతెన నిర్మాణం మరోసారి చర్చకు రావచ్చు. లేకపోతే నగర ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు మరింత పెరగడం ఖాయం.

నగరానికి అవసరమైనది ఏమిటి?: విజయవాడ ఒక ప్రధాన వ్యాపార, పారిశ్రామిక, విద్యా కేంద్రం కావడంతో ప్రతిరోజూ వేల సంఖ్యలో వాహనాలు నగరంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. వాహన రద్దీ కారణంగా ఇంధన వ్యయం పెరగడం, కాలుష్యం అధికమవడం, ఎక్కువ సమయ ట్రాఫిక్​లోనే ఉండటం వంటి సమస్యలు నెలకొంటున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎలివేటెడ్‌ వంతెన ప్రాజెక్ట్‌ రద్దు నగర రవాణా వ్యవస్థకు పెద్ద దెబ్బే అని నగరవాసులు అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో పశ్చిమ బైపాస్‌, ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌ పూర్తి అయినప్పటికీ, నగర కేంద్రంలో ఎలివేటెడ్‌ రహదారి అవసరం తప్పదని ట్రాఫిక్‌ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

VIJAYAWADA TRAFFIC CONGESTION
VIJAYAWADA WEST BYPASS
VIJAYAWADA ELEVATED FLYOVER
NHAI PROJECT CANCELLATION
BREAK TO VIJAYAWADA ELEVATED BRIDGE

