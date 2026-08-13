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ఇంద్రకీలాద్రిపై రికార్డు స్థాయిలో ఆషాఢం సారె సమర్పణ

నెల రోజుల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఆరు లక్షల మందికి పైగా తరలివచ్చారు - భారీగా ఆషాఢం సారెను అమ్మవారికి సమర్పించిన భక్తులు

Vijayawada Durga Temple Sets Record With 6 Lakh Ashada Sare
Vijayawada Durga Temple Sets Record With 6 Lakh Ashada Sare (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 4:44 PM IST

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Vijayawada Durga Temple Sets Record With 6 Lakh Ashada Sare: విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువదీరిన అమ్మవారికి నెల రోజుల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఆరు లక్షల మందికి పైగా తరలివచ్చి ఆషాఢం సారెను సమర్పించారు. గత దశాబ్ద కాలంలో ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డు ఇది. ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశా, కర్ణాటక, 4 రాష్ట్రాల నుంచి ఈసారి సారెను సమర్పించేందుకు వందల భక్త బృందాలు తరలివచ్చాయి. భక్తుల రద్దీని ముందుగానే అంచనా వేసిన అధికారులు దానికి తగ్గట్లుగా పక్కాగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడంతో అత్యంత వైభవంగా సారె వేడుకలను నిర్వహించగలిగారు.

జులై 15 నుంచి ఆరంభమైన ఆషాఢం మాసం సారె సమర్పణ మహోత్సవాలు ఆగస్టు 12తో ముగిశాయి. భక్తులు భారీగా తరలిరావడంతో ఇంద్రకీలాద్రి క్షేత్రం భక్తజన ప్రవాహంతో నిండిపోయింది. చివరి రోజు బుధవారం దేవస్థానం సిబ్బంది తరఫున ముగింపు సారెను ఆలయ ఈవో వి.కె.శీనానాయక్, పాలక మండలి ఛైర్మన బొర్రా రాధాకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో సమర్పించారు.

తరలివచ్చిన భక్తులు: అమ్మవారికి సారెను సమర్పించడానికి ఈసారి భక్తులు పోటీపడ్డారు. గ్రామాలు, కాలనీలు, అపార్ట్‌మెంట్లు, కుల, ఉద్యోగ సంఘాలు, అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు ఇలా ఎవరికి వారు బృందాలుగా ఏర్పడి సారె తీసుకొచ్చారు. రోజూ కనీసం 20 నుంచి 30 బృందాలు ఆలయానికి వచ్చేవి. కొన్ని బృందాల్లో నాలుగైదు వేల మంది భక్తులు ఉన్నారు.

తొలిసారి రిజిస్ట్రేషన్‌ విధానం: సారె బృందాలకు రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియను తొలిసారి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం సత్ఫలితాలు ఇచ్చింది. సారె తీసుకొచ్చే బృందాలు ముందుగానే దేవస్థానం టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌కు ఫోన్‌ చేసి ఎంత మంది వస్తున్నారో చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునే వాళ్లు. అనంతరం వారికి ఏ సమయంలో రావాలో కచ్చితమైన టైమ్‌ స్లాట్‌ను దేవస్థానం కేటాయించింది. దీంతో వాళ్లు రాగానే సారెను సమర్పించడం, అమ్మవారి దర్శనం, ఆశీర్వచనం, అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు.

పక్కా నిర్వహణ: ముందుగానే ఎంతమంది వస్తున్నారనే సమాచారం తెలియడంతో వారిని ఏ మార్గంలో తీసుకెళ్లాలి, దర్శనం ఏర్పాట్లు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులను లిఫ్ట్‌లో తీసుకెళ్లడం ఇలా పక్కాగా నిర్వహణ విషయంలో ఏర్పాట్లు చేయడంతో విజయవంతంగా వేడుకలు ముగిశాయని ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి వి.కె.శీనానాయక్‌ వెల్లడించారు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢమాసం సారె మహోత్సవం పరిసమాప్తం

ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆధ్యాత్మిక శోభ - శాస్త్రోక్తంగా ఆషాఢ సారె మహోత్సవాలు ప్రారంభం

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