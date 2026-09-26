ETV Bharat / state

ఇబ్రహీంపట్నంలో మహిళ దారుణ హత్య కేసు - వీడిన మిస్టరీ

విజయవాడ యువతి హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఎన్టీటీపీఎస్‌ కూలింగ్‌ కాలువలో మహిళ శరీర భాగాల మిస్టరీ వీడింది. భవానీపురానికి చెందిన షఫి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్థారించారు.

Brutal Murder in Vijayawada
మృతురాలు కల్యాణి (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Brutal Murder in Vijayawada : విజయవాడ ఎన్టీటీపీఎస్‌ కూలింగ్‌ కాలువలో మహిళ శరీర భాగాలు లభ్యమైన కేసులో మిస్టరీ వీడింది. ఆమెను అతి కిరాతకంగా హత్య చేసి, శరీరాన్ని 10 ముక్కలు చేశారు. అయితే ఆమె చేతిపై ఉన్న టాటూ ఆధారంగా హతురాలి వివరాలు తెలిశాయి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోలీసులు పోస్టు చేసిన ఆధారాలను గుర్తించి పలువురు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో మృతురాలు కల్యాణి అలియాస్‌ దుర్గ (29)గా తేలింది.

ఇబ్రహీంపట్నంలో మహిళ దారుణ హత్య కేసులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భవానీపురానికి చెందిన షఫి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్థారించారు. మృతురాలు కల్యాణితో షఫికి వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొన్నాళ్ల క్రితం కల్యాణి తన కుమారుడిని షఫికి ఇచ్చినట్లు సమాచారం. కొంతకాలంగా కుమారుడి విషయంలో ఇద్దరికీ విబేధాలు తలెత్తాయి. తన కుమారుడిని అప్పగించాలని పదే పదే ఒత్తిడి చేయడంతో కల్యాణిని షఫి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 10 రోజుల క్రితం అతి కిరాతకంగా హత్య చేసి మృతదేహాన్ని ముక్కులుగా చేసి కెనాల్‌లో పడేశాడు. సోషల్ మీడియాలో సంబంధిత ఫొటోలు వైరల్‌ కావడంతో మృతురాలి సోదరుడు గుర్తించారు.

ఈనెల 17న అదృశ్యం: కల్యాణి స్వస్థలం ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చినతాడినాడ. బాల్యంలోనే తల్లి మరణించింది. తండ్రి గ్రామంలోనే పనులు చేసుకునేవాడు. కల్యాణికి సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు. ఇద్దరినీ గన్నవరం సమీపంలోని ఓ అనాథాశ్రమంలో చేర్చారు. వీరు మేజర్లు అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చారు. కల్యాణి మంగళగిరిలో వివాహం చేసుకుని అక్కడే స్థిరపడింది. భర్తతో విభేదాల కారణంగా గత కొంతకాలంగా వేరుగా ఉంటోంది. అక్కడే హోటల్‌లో సప్లయర్‌గా పనిచేస్తోంది. ఆమె సోదరుడు పనులు చేసుకుంటూ విజయవాడలో ఉంటున్నాడు. ఈనెల 17న ఆమె హత్యకు గురైంది. అదే రోజు ఇబ్రహీంపట్నంలో చన్నీళ్ల కాలువలో శరీర భాగాలు కనిపించడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

ఇన్‌స్టాలో చూసి గుర్తించిన సోదరుడు: పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినప్పటికీ, పరిసర ప్రాంతాల్లోని 200 పైగా సీసీటీవీ కెమెరాల్లోని దృశ్యాలు పరిశీలించినా హత్యకు సంబంధించి ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదు. చేతిపై ఉన్న టాటూ, దుస్తులు, చెవి రింగులు, కాలి పట్టీలు తదితర ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా పోలీసులు ప్రచారం చేశారు. ఇన్‌స్టాలో వీటిని చూసిన ఆమె సోదరుడు, మంగళగిరిలో ఆమె ఉండే ఇంటి దగ్గరి వారు పోలీసులను సంప్రదించారు. ఇలా ఆమె వివరాలు వెలుగు చూశాయి. కల్యాణిని మంగళగిరిలోనే హత్య చేసి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అన్ని కోణాల్లోనూ పరిశీలన: పోలీసులు ఆమె సోదరుడిని ప్రశ్నించడం ద్వారా పలు వివరాలు రాబట్టారు. అతడి నుంచి సేకరించిన వివరాల ఆధారంగా ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. కల్యాణి ఇంటి ముందు ఉన్న జ్యూస్‌ షాప్​ వద్ద విచారణ చేశారు. ఆమెను చివరిసారిగా 17న చూసినట్లు షాపు యాజమని తెలిపారు. హత్యకు ఆర్థికపరమైన కారణమా? వివాహేతర సంబంధాలా? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు సాగుతోంది. అలాగే విచారణలో భాగంగా ఆమె కాల్‌ డేటాను పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు. కల్యాణి చివరి కాల్‌ ఎవరికి చేసింది? ఎవరితో తరచుగా మాట్లాడారు అనే విషయాలను తెలుసుకోవడానికి కాల్​ డేటాని పరిశీలిస్తున్నారు. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇబ్రహీంపట్నం సీఐ సుబ్రహ్మణ్యం నేతృత్వంలోని బృందం దర్యాప్తు చేస్తోంది.

సహజీవనం చేస్తూ ప్రియుడిని ఇనుపరాడ్డుతో కొట్టి చంపిన మహిళ

జైల్లో స్నేహం అందరూ పాత నేరస్థులే - స్నేహితుడి భార్యను దూషించినందుకు దారుణ హత్య!

TAGGED:

VIJAYAWADA MURDER CASE
WOMAN BRUTAL MURDER
BRUTAL MURDER IN AP
DECEASED IDENTIFIED THROUGH TATTOO
KALYANI MURDER IN VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.