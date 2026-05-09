కంప్యూటర్‌ అప్లికేషన్స్‌లో మాస్టర్స్‌ డిగ్రీ - డేటిగ్​ సైట్లలో యువతులకు గాలం

ఇతరుల బయోమెట్రిక్​, ఆధారాతో సిమ్​ యాక్టివేషన్​ - 4 నెలల్లో దాదాపు 50 సిమ్​ కార్డుల వినియోగం - బ్యాంకు ఖాతాల్లేకుండానే లావాదేవీలు

Vijayawada Cyber Police Arrested Techie Who Cheating Woman
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 3:56 PM IST

Vijayawada Cyber Police Arrested Techie Who Cheating Women: కంప్యూటర్‌ అప్లికేషన్స్‌లో మాస్టర్స్‌ డిగ్రీ చేసిన నిందితుడు. పోలీసులకు తన ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా అనేక ఎత్తులు వేశాడు. సాంకేతికంగా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు. ఐనా చట్టానికి దొరికిపోయి, కటకటాలపాలయ్యాడు. ఉద్యోగ, వివాహ, డేటింగ్‌ సైట్లలో యువతులకు గాలం వేసి డబ్బులు వసూలు చేసిన నిందితుడు శ్రీనివాస కిరణ్‌ బాబు నేరాల శైలి ఇది. నిందితుడిని విజయవాడ సైబర్‌ పోలీసులు కోర్టులో హాజరుపర్చగా ఈనెల 22వ తేదీ వరకు న్యాయస్థానం రిమాండ్‌ విధించింది. విజయవాడలోని ఓ దుకాణంలో ఎటువంటి ఆధారాలు ఇవ్వకుండానే నిందితుడు కిరణ్‌బాబు సిమ్‌కార్డులు తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ గత నాలుగు నెలల్లో దాదాపు 50 వరకు తీసుకున్నట్లు గుర్తించారు. వీటి యాక్టివేషన్‌ విషయంలో కాకినాడకు చెందిన వర్మ అనే సిమ్‌కార్డుల విక్రేత సాయం చేసేవాడు.

ఖాళీ సిమ్‌ల ఫొటోలు తీసి అక్కడకు పంపించేవాడు. కాకినాడలో అతని దుకాణానికి వచ్చే దరఖాస్తుదారుల ఫొటోలను రెండు సార్లు తీసుకునేవాడు. ఒక ఫొటోతో దరఖాస్తుదారుడి సిమ్‌ యాక్టివేట్‌ చేసి మరొక ఫొటోతో వారి పేరు, బయోమెట్రిక్‌ ఉపయోగించి కిరణ్‌ బాబు పంపించిన సిమ్‌ను యాక్టివేట్‌ చేసేవాడు. ఇలా సాయం చేసినందుకు వర్మకు నిందితుడు తరచూ డబ్బులు పంపించేవాడు. కిరణ్‌ నేరాల గురించి తేలిసే సహకరించాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. దీంతో అతడిని కూడా ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చే అవకాశం ఉంది. తరచూ సిమ్‌లు, మొబైళ్లు మారుస్తూ తప్పించుకు తిరుగుతున్న శ్రీనివాస కిరణ్‌ బాబు ఒకే నెట్‌వర్క్‌ సిమ్‌లు ఉపయోగించేవాడు.

ఇళ్లు లేదు-నిరంతరం ప్రయాణాలే: ఫిర్యాదుదారును రెండు నెంబర్ల నుంచి ఫోన్లు, మెసేజ్‌లు పంపి బెదిరించాడు. ఈ నెంబర్లు ఒకే నెట్‌వర్క్‌కు చెందినవిగా గుర్తించారు. వీటిపై క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులకు కస్టమర్ల పేర్లు ఇతరులవి వచ్చాయి. ఈ సిమ్‌ల యాక్టివేషన్‌ సమాచారం తీసుకుని పరిశీలించగా అన్నీ కాకినాడలోనే చేసినట్లు తేలింది. షాపు నిర్వాహకుడు వర్మను ప్రశ్నించగా అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. దీంతో నిందితుడిని అరెస్టు చేయగలిగారు. ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, దిల్లీ, పుదుచ్చేరి, తదితర రాష్ట్రాలు తరచూ తిరుగుతుంటాడు. నిందితుడికి ఎక్కడా ఇల్లు లేకపోవడంతో నిరంతరం ప్రయాణాల్లోనే ఉంటాడు. రాత్రి సమయాల్లో హోటళ్లలో బస చేసేవాడు. విజయవాడ వస్తే రెండు హోటళ్లలోనే ఉండేవాడని గుర్తించారు.

10 కేసులు: అతను వాడుతున్న ఫోన్‌ నెంబరు లొకేషన్‌ ఆధారంగా బీసెంట్‌ రోడ్డులోని హోటల్‌కు వెళ్లి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బస కోసం అక్కడ ఓటర్‌ కార్డు ఇచ్చాడు. హోటల్‌లో ఓటరు కార్డు ఇచ్చింది అతనొక్కడే కావడంతో సులువుగా దిరికాడు. నిందితుడిపై ఇప్పటికే పలు చోట్ల 10 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఇంకా చాలా మోసాలు ఫిర్యాదుల వరకు వెళ్లలేదు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అతని బాధితుడు సుమారు 150 మంది వరకు ఉంటారని పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. 2017లో అరెస్టు అయిన తర్వాత ఆధార్‌లో పేరును సంక్షిప్తంగా మార్చాడు. గతంలో వలె పూర్తి పేరు కాకుండా పీఎస్‌కే బాబు పేరుతో ఆధార్‌లో అప్‌డేట్‌ చేసుకున్నాడు. చిరునామా కూడా తప్పుగా నమోదు చేయించాడు. సొంత ఊరు ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి. కానీ తూర్పు గోదావరి జిల్లా జగ్గంపేటగా మార్పించుకున్నాడు.

కీలక ఆధారాలు మాయం: 2021 నుంచి బ్యాంకు ఖాతాలను ఉపయోగించడం లేదు. అంతకు ముందు 3 ఖాతాలు ఉండేవి. అప్పట్లో అరెస్టు అయిన సమయంలో పోలీసులు ఫ్రీజ్‌ చేశారు. నాటి నుంచి ఎకౌంట్స్‌ లేకుండా లావాదేవీలు చేస్తున్నాడు. పోలీసులకు ఆధారాలు దొరక్కుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాడు. మోసం చేసి వసూలు చేసిన తీసుకున్న సొమ్మును నేరుగా బెట్టింగ్‌ యాప్‌లకు బదిలీ చేయించేవాడు. వాటిలో గెలిస్తే డబ్బులు తీసుకునేందుకు మరొకరి ఖాతాను ఇచ్చేవాడు. దీనికి గాను ఆ వ్యక్తికి కమీషన్‌ ఇచ్చేవాడు. నిందితుడి మొబైల్‌లో తప్పనిసరిగా మూడు యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకుని ఉపయోగించేవాడు. ఉద్యోగాల పేరుతో మోసాలు చేసేందుకు నౌకరీ, భోజనాలు అర్డర్‌ పెట్టేందుకు స్విగ్గీ, ఒకచోట నుంచి మరొకచోటుకు వెళ్లేందుకు ర్యాపిడో యాప్‌లను వాడేవాడని గుర్తించారు. వాట్సాప్‌లో ఛాట్స్‌ 24 గంటల తర్వాత కనిపించకుండా సెట్టింగ్స్‌ మార్చుకున్నాడు. నిందితుడి నుంచి ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నా అందులో కీలక ఆధారాలేవీ లభించలేదు.

