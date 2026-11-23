మళ్లీ సైబర్ నేరగాళ్ల పంజా - భయంతో మోసపోతున్న అమాయకులు
Cyber Fraud Andhra Pradesh: సైబర్ నేరగాళ్లు మళ్లీ విజృంభించారు. డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో వారం రోజుల వ్యవధిలోనే నలుగురిని బెదిరించి లక్షల రూపాయలు కొట్టేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 11:57 AM IST
విజయవాడలో సైబర్ నేరగాళ్లు మళ్లీ విజృంభించారు. డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో వారం రోజుల వ్యవధిలోనే నలుగురిని బెదిరించి లక్షల రూపాయలు కొట్టేశారు. వృద్ధులు, మహిళల అమాయకత్వాన్ని, భయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని పోలీసులు, ఆర్బీఐ, సీబీఐ పేర్లతో ఫోన్లు చేసి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.
- పెజ్జోనిపేటకు చెందిన వృద్ధుడి కుమారుడు విదేశాల్లో ఉంటారు. అతను ఇంటి నిర్మాణం కోసం తండ్రికి డబ్బులు పంపారు. అతని ఖాతాను హ్యాక్ చేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.24 లక్షలు కొట్టేశారు. కుమారుడికి సందేశాలు రాగా అప్రమత్తం అయ్యేలోగా డబ్బులు పోయాయి.
- మహిళల అసభ్య ఫొటోలు ప్రచారం చేశారని లబ్బీపేటకు చెందిన విశ్రాంత ఉద్యోగిని భయపెట్టారు. అరెస్టు చేస్తామంటూ రూ.4.57 లక్షలు కొట్టేశారు. ఇప్పటివరకు పురుషులే పోలీసు దుస్తుల్లో భయపెట్టగా ఈ కేసులో పోలీస్ డ్రెస్లో ఉన్న మహిళ భయపెట్టడం గమనార్హం.
ఒక్కసారిగా విజృంభణ : కొంతకాలం స్తబ్దుగా ఉన్న సైబర్ నేరగాళ్లు ఒక్కసారిగా విజృంభించారు. డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో వివిధ కారణాలు చూపి వారం వ్యవధిలో నలుగురిని మోసం చేశారు. ముఖ్యంగా అమాయకులైన వృద్ధులు, మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.
74 ఏళ్ల న్యాయవాదిని అరెస్టు చేస్తామని భయపెట్టి రూ.12 లక్షలు వసూలు చేశారు. కర్ణాటక ఎస్పీ పేరుతో కృష్ణలంకకు చెందిన ఒకరిని బెదిరించి డబ్బులు గుంజేశారు. తాజాగా సత్యనారాయణపురానికి చెందిన మహిళను ఆర్బీఐ పేరుతో మోసం చేసి రూ.2.10 లక్షలు కొట్టేశారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజల అమాయకత్వాన్ని, భయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ముందు నెమ్మదిగా తరువాత బెదిరిస్తూ ఒక్కోసారి బుజ్జగిస్తూ మాట్లాడుతున్నారు. ఎంతటి తెలివైన వారైనా ఒక్కోసారి వారి మాటలు నమ్మేస్తున్నారు. భయపడిపోతున్నారు. డబ్బులు కట్టేస్తున్నారు.
మోసపోతూనే ఉన్న ప్రజలు : డిజిటల్ అరెస్టు అనేదే లేదని పోలీసులు, సీబీఐ, కస్టమ్స్ వంటి పేర్లతో ఫోన్లు చేసి అరెస్టు చేస్తామని అధికారులు బెదిరించరని పోలీసులు చెబుతున్నా ప్రజలు మోసపోతూనే ఉన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఫోన్లు చేసి అరెస్టు చేస్తామంటే భయపడవద్దని సూచిస్తున్నారు. ప్రజల భయాన్ని తమ బలంగా మార్చుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు పోలీసులకు తలనొప్పిగా తయారయ్యారు.
డయల్ 112 ఎవరికైనా బెదిరింపు కాల్స్ వస్తే వెంటనే 112కు కాల్ చేయాలని, లేదంటే పోలీస్స్టేషన్ వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో ఎలా మోసం చేస్తున్నారో పోలీసులు విస్తృత ప్రచారం చేస్తే ప్రజలకు అవగాహన కలుగుతుందని, ఆ తరహా మోసాల బారిన పడకుండా ఉంటారని చెబుతున్నారు. పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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