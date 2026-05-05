వీడు మాములోడు కాదు! - "యువతులతో లోన్లు తీయిస్తాడు - బెట్టింగ్లో డబ్బులు పెట్టిస్తాడు"
అమ్మాయిలకు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టి నైస్గా మాట్లాడుతాడు - వీడిని నమ్మితే అంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 4:41 PM IST
Vijayawada Police Arrest Addanki Man : బెట్టింగ్ సరదాగా మొదలెడితే వ్యసనంగా మారుతుంది. ఒక్కసారి అలవాటైతే ఇక కథ కంచికి చేరడం ఖాయం. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వందలతో మొదలై లక్షల వరకూ ఉంటోంది. పందేల మోజులో కొందరు కుటుంబాలను ఛిన్నాభిన్నం చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు ఇందులో నష్టపోయిన యువకులు మోసాలకు పాల్పడి జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు.
తాజాగా ఓ యువకుడు మంచి జీతంతో కంపెనీలో ఉద్యోగం సంపాదించాడు. క్రమంగా క్రికెట్ బెట్టింగ్కు బానిసయ్యాడు. ఉన్న డబ్బంతా ఖర్చు చేశాడు. ఇక చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేని పరిస్థితి నెలకొంది. వ్యసనాలకు డబ్బుల కోసం అనేక అడ్డదారులు తొక్కాడు.
ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకికి చెందిన యువకుడు హైదరాబాద్లోని ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో హెచ్ఆర్ విభాగంలో ఎగ్జిక్యూటివ్గా విధులు నిర్వహించేవాడు. ఎక్కువ శాతం డబ్బును క్రికెట్ బెట్టింగ్ల కోసం వెచ్చించేవాడు. ఇక చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేకపోవడంతో మోసాలు చేయడం ప్రారంభించాడు. మ్యాట్రిమోనియల్, డేటింగ్ సైట్లలో యువతులను పరిచయం చేసుకునేవాడు. వారికి మాయమాటలు చెప్పి వారి చేతే లోన్లు తీయించి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకునేవాడు. అంతేకాక ఉద్యోగాల పేరుతోనూ పలువురి వద్ద డబ్బులు వసూలు చేశాడు. ఆ సొమ్మంతా బెట్టింగ్లో పెట్టాడు. నిందితుడిపై 2018లో తొలి కేసు నమోదైంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ దాదాపు 12 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటివరకు దాదాపు రెండు కోట్ల వరకు మోసాలకు పాల్పడ్డాడు.
వ్యాపారం కోసమని నమ్మించి : బస్సులో పరిచయమైన యువతికి నిందితుడు మాయమాటలు చెప్పాడు. వ్యాపారం చేస్తున్నానని చెప్పి ఆమెతో లోన్ కోసం అప్లై చేయించి రూ.25 లక్షలు తీసుకున్నాడు. ఇది తెలిసిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ జాబ్ నుంచి తొలగించింది. వారి అంతర్గత విచారణలో కంపెనీలో చేరిన వారిలో పలువురి నుంచి ఉద్యోగాల పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు తేలింది. దీంతో ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు మాదాపూర్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదులు ఇప్పించి కేసు నమోదు చేయించారు.
నిందితుడు కేసులు నమోదైనా ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా మోసాలకు పాల్పడుతూనే ఉన్నాడు. డేటింగ్, మ్యాట్రిమోని సైట్లలో ఎంచుకున్న యువతులకు రిక్వెస్ట్లు పంపించి వారి నుంచి సమాధానం వచ్చిన తర్వాత మెల్లగా మాటలు కలిపేవాడు. తనకు అనేక వ్యాపారాలు ఉన్నాయని చెప్పేవాడు. పెట్టుబడికి నగదు అవసరమని చెప్పి వారితో లోన్లు తీయించి, ఆ సొమ్మును ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకునే వాడు. నౌకరీ.కామ్లోనూ పలువురి యువతుల ప్రొఫైల్స్ చూసి వారికి జాబ్స్, సర్టిఫికెట్లను ఇప్పిస్తానని గాలం వేసేవాడు. ఇలా ఏకంగా ఎస్ఏపీ సర్టిఫికెట్ల పేరుతోనే సుమారు 50 మంది నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశాడు.
ఈ సంవత్సరం మార్చిలో విజయవాడకు చెందిన యువతికి ఫోన్ చేసి ఎస్ఏపీ సర్టిఫికెట్ను ఇప్పిస్తానని చెప్పారు దీనికి డబ్బులు చెల్లించాలని ఫోన్లో సంప్రదించాడు. దీనిపై వారు గట్టిగా ప్రశ్నించేసరికి దుర్భాషలాడాడు. దీనిపై సైబర్ క్రైమ్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించి నిందితుడిని విజయవాడ సైబర్ పోలీసులు వలపన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిసింది.
సొమ్మంతా బెట్టింగ్ యాప్లకే : అన్ని మోసాల్లోనూ నిందితుడు ఎక్కడా తన బ్యాంకు ఖాతాను ఉపయోగించకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు. పలువురి నుంచి తీసుకున్న నగదును వారితో నేరుగా సంబంధిత బెట్టింగ్ యాప్కే బదిలీ చేయించేవాడు. ఇందుకోసం ఆ యాప్లోని యూపీఐ క్యూఆర్ కోడ్ను పంపించి దానిని స్కాన్ చేయమని చెప్పేవాడు. ఇలా ఎక్కడా తన ప్రమేయం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా చివరకు పోలీసులకు చిక్కాడు.
