విదేశీ సిగరెట్ల దందాకు అడ్డాగా విజయవాడ - రూ.1.75 కోట్ల సరకు స్వాధీనం
విజయవాడకు భారీగా వచ్చేస్తోన్న విదేశీ సిగరెట్లు - పారిస్, గోల్డ్ స్టాగ్, గోల్డ్ లేబుల్ పేర్లతో ఉన్న రూ.1.75 కోట్ల విలువైన సరకు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 11:48 AM IST
Vijayawada Customs officials seize foreign cigarettes: పన్నులు చెల్లించని విదేశీ సిగరెట్లు విజయవాడ, సమీప ప్రాంతాలకు భారీగా వచ్చేస్తున్నాయి. పారిస్, గోల్డ్ స్టాగ్, గోల్డ్ లేబుల్ తదితర పేర్లతో ఉన్న రూ.1.75 కోట్ల విలువైన అక్రమ విదేశీ సిగరెట్లను తాజాగా వాణిజ్య పన్నులశాఖ సిబ్బంది పట్టుకున్నారు.
విజయవాడ డివిజన్లో 01 సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో భవానీపురం పార్శిల్ కార్యాలయం, గొల్లపూడిలో ఉన్న ఐదు ట్రాన్స్పోర్టు కార్యాలయాల్లో స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వన్టౌన్ అట్కిన్సన్ పాఠశాల సమీపంలోని ఓ ట్రాన్స్పోర్టు కార్యాలయంలో ఏకంగా 23 పెద్ద కార్టన్లను పట్టుకున్నారు. మూడో డివిజన్లో మచిలీపట్నం సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలోని దాడులు చేసి తోట్లవల్లూరు రోడ్డులోని గోదాముల్లో మరో 90 కార్టన్ల సరకును గుర్తించారు.
నేపాల్ సరిహద్దుల నుంచి దిగుమతి: నేపాల్, బిహార్ నుంచి ఈ సరకును రోడ్డు మార్గంలో కంటైనర్లు, లారీల్లో ఇక్కడికి తెచ్చినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. సరకు తమదేనని కొందరు యజమానులు వచ్చినట్లు సమాచారం. సిగరెట్ ప్యాకెట్ రూ.20 అనీ అయితే ఎమ్మార్పీ మాత్రం రూ.50 గా ముద్రించినట్లు చెబుతున్నట్టు తెలిసింది. ఈ సరకును వేలం వేయాలని నిర్ణయించారు. వీటిని తెచ్చిన కంటైనర్ అధికారుల ఆధీనంలోనే ఉంది.
చిక్కుతున్నది 4వ వంతు మాత్రమే: విజయవాడ పరిధిలోని డివిజన్ 01, 02 సహా అందరినీ వారి కార్యాలయ పరిధిలో కాకుండా పక్కనున్న ప్రాంతాలకు తనిఖీలకు పంపిస్తున్నారు. ఎవరి డివిజన్పై వాళ్లకే అవగాహన, పూర్తి పట్టు ఉంటుంది. పక్కనున్న డివిజన్ వాళ్లు ఇక్కడికొచ్చి తనిఖీలను చేస్తుంటే వీళ్లు సహకరించడం లేదు. అలాగే వీళ్లు వేరేచోటకు వెళ్లినా అదేతీరు. దీంతో అక్రమంగా దిగుమతి అయ్యే సరకులో అధికారులు పట్టుకుంటున్నది నాలుగో వంతు కూడా ఉండదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
సిగరెట్లపై 28 శాతం పన్ను చెల్లించాలి. అందుకే అక్రమార్కులు వక్రమార్గాల్లో పన్నులను చెల్లించకుండా విదేశీ బ్రాండ్ సిగరెట్లను దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా లభ్యమైన సరకులో ఒక్కో సిగరెట్ ప్యాకెట్పై రూ.50 ఎమ్మార్పీ ధరగా ఉంది.
సర్కారు ఖజానాకు రావాల్సింది రూ.కోటి: పంచనామా ద్వారా మొత్తం ప్యాకెట్లు రూ.1.75 కోట్ల సరకుగా అధికారులు తేల్చారు. పన్ను, దానికి సమానంగా జరిమానా చెల్లించాలి. ఈ లెక్కన చూస్తే 28 శాతం చొప్పున రూ.50 లక్షల పన్ను, మరో రూ.50 లక్షల జరిమానా కలిపి రూ.కోటి వరకూ సర్కారు ఖజానాకు రావాలి.
ఎవరి డివిజన్ పరిధిలో వాళ్లు విధులు నిర్వహించకపోవడంతో అక్రమార్కులకు వరంగా మారుతోంది. ఎవరి డివిజన్పై వాళ్లకే అవగాహన, పూర్తిస్థాయి పట్టు ఉంటుంది. పక్క డివిజన్ వాళ్లు ఇక్కడికి వచ్చి తనిఖీలను చేస్తుంటే వీళ్లు సహకరించడం లేదు. అలాగే వీళ్లు వేరేచోటికి వెళ్లినప్పుడూ అదే ఎదురవుతోంది. దీంతో అక్రమంగా దిగుమతి అవుతున్న సరకులో అధికారులు పట్టుకుంటున్నది నాలుగో వంతు కూడా ఉండదనే సర్వత్రా విమర్శలొస్తుండటం గమనార్హం.
