సాయికృష్ణ మృతి కేసు - సీఐ నాగరాజుకు 8 రోజుల పోలీస్ కస్టడీ
సాయికృష్ణ మృతి కేసులో నాగరాజుకు పోలీస్ కస్టడీ - నాగరాజును 8 రోజులపాటు పోలీస్ కస్టడీకి అప్పగిస్తూ కోర్టు ఉత్తర్వులు - ఈనెల 10 వరకు రాజమహేంద్రవరం జైలులో విచారించాలన్న కోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 10:29 PM IST
Sai Krishna Case Updates : విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన గాదె సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ డెత్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు, సస్పెండైన సీఐ నాగరాజు పోలీస్ కస్టడీ పిటిషన్పై విజయవాడ కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఈ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది. ఈ మేరకు సీఐ నాగరాజును 8 రోజుల పాటు పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
కోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం జులై 3 (శుక్రవారం) నుంచి జులై 10 వరకు మొత్తం ఎనిమిది రోజుల పాటు సిట్ అధికారులు నాగరాజును కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించనున్నారు. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైల్లో రిమాండ్లో ఉన్న నాగరాజును, అక్కడే ప్రత్యేకంగా విచారించాలని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. అదేవిధంగా ఇందుకు సంబంధించి పలు మార్గదర్శకాలతో పాటు నిబంధనలను విధించింది. ప్రతిరోజూ ఉదయం 10 గంటల నుంంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మాత్రమే విచారించాలని తెలిపింది.
అదేవిధంగా న్యాయవాది సమక్షంలో ఆడియో, వీడియో రికార్డుతో విచారణ జరపాలని కోర్టు పేర్కొంది. విచారణ అనంతరం రికార్డులను కోర్టుకు సమర్పించాలని ఆదేశించింది. విచారణలో భాగంగా సిట్ అధికారులు ప్రధానంగా సాయికృష్ణ మరణానికి దారితీసిన అసలు పరిస్థితులు ఏంటి? ఆధారాల నష్టానికి లేదా తారుమారుకు ఏమైనా ప్రయత్నాలు జరిగాయా? అనే కోణంలో ప్రశ్నించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందంటూ గత విచారణలో నాగరాజు ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో, కోర్టు ఆదేశాల మేరకు వీడియో రికార్డింగ్ నిబంధన విధించడం ఇప్పుడు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.