'ఫొటో ఓటర్ స్లిప్పులు ఓటు వేయడానికి తప్పనిసరి కాదు' - రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు దిశానిర్దేశం
POLITICAL PARTIES MEETING : ఫొటో ఓటర్ స్లిప్పు కలిగి ఉండటం ఓటు వేయడానికి తప్పనిసరి కాదని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధుల సమావేశంలో తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:44 PM IST
VMC COMMISSIONER WITH POLITICAL PARTIES : ఫొటో ఓటర్ స్లిప్పు కలిగి ఉండటం ఓటు వేయడానికి తప్పనిసరి కాదని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధుల సమావేశంలో తెలిపారు. నగరపాలక సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయంలోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ప్రకారం, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఓటర్లకు ఫొటో ఓటర్ స్లిప్పుల ముద్రణ, పంపిణీకి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను కమిషనర్ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు వివరించారు.
ఓటర్లకు సంబంధిత పోలింగ్ కేంద్రం నంబరు, ఓటరు జాబితాలోని క్రమ సంఖ్య తెలుసుకునేందుకు ఫొటో ఓటర్ స్లిప్పులు ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. ఈ స్లిప్పులను ఎన్నికల సిబ్బంది ద్వారా నిబంధనల ప్రకారం పంపిణీ చేయాలని, పంపిణీలో పారదర్శకతతో పాటు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. ఫొటో ఓటర్ స్లిప్పు కలిగి ఉండటం ఓటు వేయడానికి తప్పనిసరి కాదని, స్లిప్పు లేని కారణంగా ఏ ఒక్కరినీ ఓటు వేయడానికి అనర్హుడిగా పరిగణించరాదని స్పష్టం చేశారు. ఓటు వేసేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆమోదించిన ఓటరు గుర్తింపు కార్డు లేదా ప్రత్యామ్నాయ గుర్తింపు పత్రాన్ని తప్పనిసరిగా చూపించాలని వివరించారు.
అభ్యర్థుల గుర్తులుండవు : మరోవైపు స్థానిక ఎన్నికల పోస్టల్ బ్యాలెట్లో గతంలో మాదిరిగానే పేర్లు మాత్రమే ఉంటాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం(ఎస్ఈసీ) స్పష్టం చేసింది. రాజకీయ పార్టీలు, స్వతంత్ర అభ్యర్థుల గుర్తులుండవని తెలిపింది. ముందుగా జాతీయపార్టీలు తర్వాత రాష్ట్ర పార్టీల అభ్యర్థుల పేర్ల ముద్రణ ఉంటుందని వెల్లడించింది. అనంతరం రిజిస్టర్డ్ పార్టీలు, స్వతంత్ర అభ్యర్థుల పేర్ల ముద్రణ ఉంటుందని తెలిపింది.
ఓటరు స్లిప్పుల ముద్రణ : పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ నిమిత్తం అధికారులు ఓటరు స్లిప్పుల ముద్రణ చేపట్టారు. దీనిపై ఓటరు పేరు, ఫొటో, వరుస సంఖ్య, పోలింగ్ కేంద్రం వివరాలు ఉంటాయి. పోలింగ్ ముందురోజు వీటిని ఓటర్లకు అందజేస్తారు. చాలాచోట్ల సగం వరకు ముద్రణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. తొలుత ప్రకటించిన విధంగా వీటిపై అక్టోబరు 28వ తేదీ ఉంది. ఇప్పుడు పోలింగ్ తేదీ మారడంతో వీటిని ఏం చేయాలన్న మీమాంస నెలకొంది. నవంబరు 1న పోలింగ్ తేదీతో కొత్తవాటిని ముద్రించాలా, ఇప్పటికే ముద్రించిన స్లిప్పులపై తేదీని కొట్టేసి ఓటర్లకు పంపిణీ చేయాలా అని అధికారులు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు.
నవంబరు 1న పోలింగ్ : రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సవరించిన షెడ్యూల్ను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే విడుదల చేసింది. తాజా షెడ్యూలు ప్రకారం 13 నగరపాలక సంస్థలు, 87 పురపాలక సంఘాలు/ నగర పంచాయతీలకు నవంబరు 1న పోలింగ్ జరగనుంది. అవసరమైన చోట్ల 2న రీపోలింగ్ నిర్వహించి 3న ఓట్లు లెక్కించనున్నారు.
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