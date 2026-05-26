సైబర్ నేరాలపై పోలీసుల వినూత్న ప్రయోగం - 'ఖాకీ స్టూడియో’తో సొంతంగా లఘు చిత్రాలు
సైబర్ నేరాలపై ప్రజల్లో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించేందుకు సొంతంగా లఘు చిత్రాలు - ‘ఖాకీ స్టూడియో’ పేరుతో సొంత సైన్యం సిద్ధం - శ్రీకారం చుట్టిన విజయవాడ నగర పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 12:54 PM IST
Khaki Studio for Cyber Crimes in AP : సైబర్ నేరాలపై ప్రజల్లో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించేందుకు సొంతంగా లఘు చిత్రాల రూపకల్పనకు విజయవాడ నగర పోలీసులు శ్రీకారం చుట్టారు. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ‘ఖాకీ స్టూడియో’ పేరుతో సొంత సైన్యాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విస్తరించే కొద్దీ సైబర్ నేరాలు కూడా అదే స్థాయిలో తామరతుంపరలా పెరుగుతున్నాయి.
వీటి కారణంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలూ మోసపోతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మోడస్ ఆపరండితో నేరస్థులు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. నానాటికీ పెరిగిపోతున్న వీటిని అడ్డుకట్ట వేసేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు విజయవాడ పోలీసులు సన్నద్ధమయ్యారు. సామాజిక మాధ్యమాలు, ప్రదర్శనల ద్వారా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
ఏఐ ఆధారిత లఘు చిత్రాలు, పోస్టర్లు : సైబర్ మోసాలతో పాటు మహిళలు, చిన్నారులపై నేరాలు, ట్రాఫిక్పై అవగాహనపై ఇప్పటికే విజయవాడ నగర పోలీసులు ఏఐ ఆధారిత లఘు చిత్రాలు, పోస్టర్లను రూపొందించి ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆసక్తికరంగా రూపొందిస్తున్న ఈ వీడియోలు అందరిలో ఆలోచన రేకెత్తిస్తున్నాయి. వీటిని బయటి వ్యక్తుల సాయంతో తయారు చేస్తున్నారు. ఇకపై పూర్తిగా సిబ్బందితోనే తయారు చేయించేందుకు ‘ఖాకీ స్టూడియో’ పేరుతో ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకు ప్రతి స్టేషన్ నుంచి ఒకరు చొప్పున లా అండ్ ఆర్డర్, ట్రాఫిక్, టాస్క్ఫోర్స్, సీసీఎస్ విభాగాల నుంచి మొత్తం 45 మంది కానిస్టేబుళ్లు, హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ను ఎంపిక చేశారు.
ఐదు రోజుల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ : సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై పట్టు ఉండి, కంప్యూటర్పై అవగాహన ఉన్నవారిని తీసుకున్నారు. వీరికి శిక్షణను పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు సోమవారం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఐదు రోజుల పాటు సాగే శిక్షణలో కృత్రిమ మేథ టూల్స్ వినియోగం, వాటి ఆధారంగా వీడియోలు, పోస్టర్ల తయారీపై తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు. దీనికోసం విశాఖపట్నం నుంచి ప్రత్యేకంగా ఓ శిక్షకుడిని కూడా పిలిపించారు.
రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్న సైబర్ నేరాలు : మరోవైపు దేశంలో రోజురోజుకీ సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోయాయి. వీటిపై ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా జనాల్లో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలు చేసినా పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఈ నేరాలకు అడ్డుకట్టు పడటం లేదు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, బ్యాంక్ మేనేజర్లు, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ఉచ్చు, ఉద్యోగాల పేర్లతో యువతకు ఎర వేస్తున్నారు.
ఇలా రకరకాల పేర్లు చెప్పి బాధితుల నుంచి సైబర్ నేరస్తులు డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు. ఇలా కేటుగాళ్లు ప్రజలను ఈజీగా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. సామాన్యులే కాకుండే ప్రజాప్రతినిధులు సైతం ఈ సైబర్ నేరగాళ్ల మోసానికి బలయ్యారు. తాజాగా సైబర్ నేరాలపై ప్రజల్లో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించేందుకు సొంతంగా లఘు చిత్రాల రూపకల్పనకు విజయవాడ నగర పోలీసులు శ్రీకారం చుట్టడం విశేషం.
