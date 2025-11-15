పద్మవ్యూహంగా విజయవాడ ట్రాఫిక్ - దశాబ్దాలుగా విస్తరణకు నోచుకోని ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లు
విపరీతంగా పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి - ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో రోడ్లపై బారులు తీరుతున్న వాహనాలు
Traffic Problems in Vijayawada: ఏళ్ల తరబడి ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లు విస్తరణకు నోచుకోకవడంతో విజయవాడ నగరంపై రోజురోజుకు ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తీవ్రంగా పెరుగుతోంది. నగర ట్రాఫిక్ను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడే పలు ప్రత్యామ్నాయ రహదారులు ఉన్నా పోలీసులు దృష్టి సారించడం లేదు. దీంతో రద్దీ సమయాల్లో ముఖ్య కూడళ్లు పద్మవ్యూహాన్ని తలపిస్తున్నాయి. వాహనదారులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై అవగాహన కల్పించడం లేదు. తూతూమంత్రంగా సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి వదిలేశారు. దీంతో సమస్య అపరిష్కృతంగానే ఉంటోంది. నగరపాలిక, సీఆర్డీఏ, ట్రాఫిక్ పోలీసుల మధ్య సమన్వయలేమే ఇందుకు కారణమని చెప్పవచ్చు. ఉమ్మడిగా సర్వే చేసి, పరిష్కార మార్గాలు వెతికితేనే ఫలితం ఉంటుంది. వీటి అభివృద్ధి కోసం ఇటీవల సీఆర్డీఏ టెండర్లు పిలిచినా హఠాత్తుగా రద్దు చేయడంతో ఈ సమస్య మళ్లీ మొదటికే వచ్చింది. అవసరాలకు తగ్గట్లుగా రోడ్లు లేక వాహనదారులకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
సహనానికి పరీక్ష మహానాడు జంక్షన్: నోవాటెల్ హోటల్ వద్ద ఫ్లై ఓవర్ ముగుస్తోంది. దీంతో ఫకీరుగూడెం వద్ద వంతెన ఎక్కుతున్న వాహనాలు మహానాడు జంక్షన్ వద్ద బారులు తీరుతున్నాయి. వెరసి నాలుగు వైపులా వాహనాలు పెద్ద ఎత్తున ఆగిపోతున్నాయి. తద్వారా ఈ జంక్షన్ దాటాలంటే కనీసం 15 నిమిషాలు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. ఉదయం, సాయంత్రం రద్దీ వేళల్లో సహనానికి పరీక్షే. మహానాడు సర్కిల్పై ఒత్తిడి తగ్గించే ప్రత్యామ్నాయ దారులు ?ఉన్నాయి. వాటిపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు అవగాహన కల్పించి, అటు వాహనాలను మళ్లిస్తేనే ఉపశమనం. ఇక్కడి నుంచి ఎనికేపాడు వరకు మరో వంతెన ప్రతిపాదన ఉన్నప్పటికీ ఎన్హెచ్ఏఐ ఉపసంహరించుకుంది. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టి సారించాల్సిందే.
అమ్మ కల్యాణ మండపం నుంచి ఈఎస్ఐ మీదుగా గుణదల వరకు సువిశాల దారి ఉంది. దీనిని రెండు వరుసలుగా విస్తరించారు. ఈ మార్గాన్ని వాడే వారు తక్కువే. ఈ రోడ్డులో వస్తే నేరుగా గుణదల మీదుగా రామవరప్పాడు కూడలి వద్ద ఫ్రీలెఫ్ట్ తీసుకుని నేషనల్ హైవే ఎక్కే వీలుంది.
నిర్లక్ష్యమేల: నగర శివారులో రహదారుల విస్తరణను సీఆర్డీఏ ప్రారంభించాలి. అప్పటి వరకు జాతీయ రహదారికి ఇరువైపులా విశాలమైన రోడ్లను గరిష్ఠంగా వినియోగించుకోవాలి. తద్వారా మహానాడు జంక్షన్కి వాహనాలు రాకుండా నేరుగా వెళ్లే వీలుంది. నగరంలో అంతర్గత దారుల నుంచి గన్నవరం వైపు, బెంజి సర్కిల్ వైపు వచ్చి వెళ్లే వారికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
అనుసంధానిస్తే ఎంతో మేలు: పటమట నుంచి వెళ్లే వారు బెంజిసర్కిల్ వచ్చి జాతీయ రహదారి పైకి వెళ్లకుండా ప్రత్యామ్నాయంగా హైటెన్షన్ రోడ్డు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది పూర్తి విస్తరణకు నోచుకోలేదు. ఇక్కడి నుంచి బల్లెంవారి వీధి వరకు రోడ్డును పూర్తి చేసి అనుసంధానిస్తే మేలు. ఇవి పూర్తి అయితే బెంజి సర్కిల్ నుంచి రామవరప్పాడు వరకూ ప్రత్యామ్నాయమే.
నగరానికి నిత్యం వాహన తాకిడి ఇలా:
- హైదరాబాద్ 8,500
- గుంటూరు 14,000
- ఏలూరు 12,000
- మచిలీపట్నం 7,500
