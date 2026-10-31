ఏపీకే ఫైల్తో వాట్సాప్ హ్యాక్ - సంస్థ డైరెక్టర్ పేరుతో రూ.1.40 కోట్లు స్వాహా
Vijayawada Fake WhatsApp DP Scam: సైబర్ కేటుగాళ్లు రోజుకో కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఓ సంస్థ ఉద్యోగికి, ఆ సంస్థ డైరెక్ట్ర్ అని నమ్మించి రూ.1.40 కోట్లు స్వాహా చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:11 PM IST
సైబర్ నేరగాళ్లు యథేచ్ఛగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. రోజుకో కొత్త ఎత్తులు వేస్తూ జనాన్ని ఏమార్చుతున్నారు. ఓవైపు ఉద్యోగాలు, బహుమతులు అనే ఆశలను ఎరగా వేస్తున్నారు. మరోవైపు డిజిటల్ అరెస్ట్, కొరియర్, పార్సిల్స్, ఆన్లైన్ పెట్టుబడులు, నకిలీ వెబ్సైట్లు, కేవైసీ అప్డేట్, ఏపీకే ఫైల్స్ పేరుతో నిలువునా ప్రజలను ముంచుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ‘ఏపీకే’ మోసాలు మళ్లీ పెరిగాయి.
వివిధ కారణాలతో మొబైల్ ఫోన్లకు మాల్వేర్ లింక్లు, యాప్లను పంపిస్తూ ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. వాట్సప్ ద్వారా ఈ ఫైళ్లను పంపి, ఫోన్లలోని విలువైన సమాచారాన్ని తస్కరిస్తున్నారు. ఖాతాల్లోని సొమ్మును లూటీ చేస్తున్నారు. చాలామంది నిజమైనవని భావించి ఈ ఫైళ్లపై క్లిక్ చేస్తున్నారు. దీంతో మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్ సైబర్ నేరగాళ్ల నియంత్రణలోకి వెళ్లిపోతోంది. ఆ తర్వాత వారు కేటుగాళ్లు తమ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ప్రముఖుల సోషల్ మీడియా ఖాతాలతో పాటు సంస్థల అధికారులు, ఉద్యోగుల డీపీలు, డీఫ్ ఫేక్ ఉపయోగించి డబ్బులు కొల్లగొడుతున్నారు.
తాజాగా ఓ సైబర్ మోసగాడు తాను సంస్థ డైరెక్టర్ అని నమ్మించేలా వాట్సప్లో డీపీ పెట్టుకుని ఆటోమొబైల్ విడిభాగాల షోరూమ్లో పనిచేసే ఉద్యోగికి వల వేశాడు. తన యజమాని అని భ్రమపడి ఆ మోసగాడు ఇచ్చిన రెండు ఖాతాలకు ఉద్యోగి రూ.1.40 కోట్లు బదిలీ చేశారు. నగదు పంపిన విషయాన్ని చెప్పేందుకు ఫోన్ చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. ఈ ఘటన విజయవాడలో చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
విజయవాడ శివారులోని ఓ కార్ల షోరూమ్లో అకౌంట్స్ మేనేజర్గా పనిచేసే వ్యక్తికి పది రోజుల కిందట వాట్సాప్కు ఏపీకే ఫైల్ లింక్ వచ్చింది. దీన్ని ఆయన ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేశారు. దీంతో వాట్సాప్ హ్యాక్ అయింది. ఆయన ఉద్యోగం, కార్యకలాపాలను గమనించిన మోసగాడు ఆ షోరూమ్కు సంబంధించిన లోగోను తన వాట్సాప్ డీపీగా పెట్టుకుని, తాను షోరూమ్ డైరెక్టర్ అని నమ్మించాడు. ఈ క్రమంలో గురువారం మధ్యాహ్నం అకౌంట్స్ మేనేజర్కు ఆ కేటుగాడు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టాడు.
వాట్సాప్ కాంటాక్ట్లో షోరూమ్ లోగో ఉండడంతో డైరెక్టరే అని అకౌంట్స్ మేనేజర్ నమ్మారు. అంతకుముందు 15 నిమిషాల క్రితమే బాస్తో మాట్లాడాడు. దీంతో ఆయనకు ఎక్కడా అనుమానం రాలేదు. ఈ క్రమంలో ఆ మోసగాడు బ్యాంకు ఖాతాలో ఎంత డబ్బు ఉందని అకౌంట్స్ మేనేజర్కు మెసేజ్ పెట్టాడు. రూ.1.40 కోట్లు ఉందని ఉద్యోగి చెప్పడంతో అది స్క్రీన్షాట్ పెట్టమని కేటుగాడు కోరాడు. దీంతో ఆయన వాట్సాప్లో స్క్రీన్షాట్ పెట్టారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆ కేటుగాడు రెండు ఖాతా నంబర్లు పంపించి, ఆ సొమ్మును వాటికి బదిలీ చేయమని చెప్పాడు. వెంటనే సదరు అకౌంట్స్ మేనేజర్ ఐడీఎఫ్సీ ఖాతాకు రూ.50 లక్షలు, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతాకు రూ.90 లక్షలు బదిలీ చేశారు. ఆ తర్వాత సదరు మేనేజర్, డైరెక్టర్కు ఫోన్ చేసి ‘మీరు సూచించిన ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేశాను’ అని చెప్పారు. తాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయమనలేదని డైరెక్టర్ చెప్పడంతో వాట్సాప్ నంబర్ను అకౌంట్స్ మేనేజర్ చెక్ చేసుకుంటే అసలు విషయం బయటపడింది.
వెంటనే వారు సైబర్క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు త్వరితగతిన స్పందించి సంబంధిత బ్యాంకులను సంప్రదించారు. సొమ్ము ఫ్రీజ్ చేసేందుకు లేఖలు ఇచ్చి ఖాతాలను స్తంభింపజేశారు. అప్పటికే కేవలం రూ. 5 లక్షలు మాత్రమే మోసగాడు డ్రా చేశాడు. మిగిలిన సొమ్ము ఫ్రీజ్ అయింది. ఇవి కూడా యూపీలోని సహ్రాన్పూర్లోని ఐడీఎఫ్సీ శాఖ, బీహార్లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సహర్స శాఖలోని ఖాతాలకు వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. ఈ ఖాతాదారుల వివరాలు తీసుకుని పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు. మరోవైపు ఏపీకై ఫైల్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. పొరపాటున ఏపీకై ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే వెంటనే కొన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
తక్షణం చేయాల్సిన చర్యలు :
- మొదట ఇంటర్నెట్ డేటా ఆఫ్ చేసి, సెట్టింగ్స్లోని యాప్స్లోకి వెళ్లి సదరు ఏపీకే యాప్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి.
- యాంటీ వైరస్ యాప్తో ఫోన్ని ఫుల్స్కాన్ చేయాలి.
- బ్యాంకింగ్ యాప్లు, సామాజిక మాధ్యమాల ఎకౌంట్లు, ఈ-మెయిల్ ఎకౌంట్ పాస్వర్డులు వెంటనే మార్చాలి.
- మెసేజ్లు, కాల్లాగ్, బ్యాంకు లావాదేవీలు, ఈ-మెయిల్ లాగిన్లలో అనుమానాస్పద యాక్టివిటీ ఉందేమో పరిశీలించాలి.
- ఒకవేళ మాల్వేర్ యాప్ అన్ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే, ఫోన్ని సేఫ్ మోడ్లో రీస్టార్ట్ చేసి అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి.
- ఫోన్లో ఇంకా అనుమానాస్పద యాక్టివిటీ కనిపిస్తే డేటా బ్యాకప్ తీసుకొని ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేయడం మంచిది.
- ఏదైనా మోసపోయినట్లు గ్రహిస్తే వెంటనే బ్యాంకు ఖాతా స్తంభింపజేయాలి. 1930కి ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.
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