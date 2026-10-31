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ఏపీకే ఫైల్​తో వాట్సాప్‌ హ్యాక్‌ - సంస్థ డైరెక్టర్​ పేరుతో రూ.1.40 కోట్లు స్వాహా

Vijayawada Fake WhatsApp DP Scam: సైబర్ కేటుగాళ్లు రోజుకో కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఓ సంస్థ ఉద్యోగికి, ఆ సంస్థ డైరెక్ట్​ర్ అని నమ్మించి రూ.1.40 కోట్లు స్వాహా చేశారు.

Vijayawada Fake WhatsApp DP Scam
విజయవాడలో ఏపీకై ఫైల్​తో సైబర్​ మోసం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2026 at 3:11 PM IST

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సైబర్‌ నేరగాళ్లు యథేచ్ఛగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. రోజుకో కొత్త ఎత్తులు వేస్తూ జనాన్ని ఏమార్చుతున్నారు. ఓవైపు ఉద్యోగాలు, బహుమతులు అనే ఆశలను ఎరగా వేస్తున్నారు. మరోవైపు డిజిటల్ అరెస్ట్​, కొరియర్, పార్సిల్స్​​, ఆన్‌లైన్‌ పెట్టుబడులు, నకిలీ వెబ్​సైట్లు, కేవైసీ అప్​డేట్​, ఏపీకే ఫైల్స్​ పేరుతో నిలువునా ప్రజలను ముంచుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ‘ఏపీకే’ మోసాలు మళ్లీ పెరిగాయి.

వివిధ కారణాలతో మొబైల్‌ ఫోన్లకు మాల్‌వేర్‌ లింక్‌లు, యాప్‌లను పంపిస్తూ ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. వాట్సప్‌ ద్వారా ఈ ఫైళ్లను పంపి, ఫోన్లలోని విలువైన సమాచారాన్ని తస్కరిస్తున్నారు. ఖాతాల్లోని సొమ్మును లూటీ చేస్తున్నారు. చాలామంది నిజమైనవని భావించి ఈ ఫైళ్లపై క్లిక్‌ చేస్తున్నారు. దీంతో మొబైల్‌ లేదా ల్యాప్​టాప్​ సైబర్‌ నేరగాళ్ల నియంత్రణలోకి వెళ్లిపోతోంది. ఆ తర్వాత వారు కేటుగాళ్లు తమ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ప్రముఖుల సోషల్ మీడియా ఖాతాలతో పాటు సంస్థల అధికారులు, ఉద్యోగుల డీపీలు, డీఫ్ ఫేక్​ ఉపయోగించి డబ్బులు కొల్లగొడుతున్నారు.

తాజాగా ఓ సైబర్‌ మోసగాడు తాను సంస్థ డైరెక్టర్‌ అని నమ్మించేలా వాట్సప్‌లో డీపీ పెట్టుకుని ఆటోమొబైల్‌ విడిభాగాల షోరూమ్‌లో పనిచేసే ఉద్యోగికి వల వేశాడు. తన యజమాని అని భ్రమపడి ఆ మోసగాడు ఇచ్చిన రెండు ఖాతాలకు ఉద్యోగి రూ.1.40 కోట్లు బదిలీ చేశారు. నగదు పంపిన విషయాన్ని చెప్పేందుకు ఫోన్‌ చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. ఈ ఘటన విజయవాడలో చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

విజయవాడ శివారులోని ఓ కార్ల షోరూమ్‌లో అకౌంట్స్‌ మేనేజర్‌గా పనిచేసే వ్యక్తికి పది రోజుల కిందట వాట్సాప్‌కు ఏపీకే ఫైల్‌ లింక్‌ వచ్చింది. దీన్ని ఆయన ల్యాప్‌టాప్‌లో ఓపెన్‌ చేసి క్లిక్‌ చేశారు. దీంతో వాట్సాప్‌ హ్యాక్‌ అయింది. ఆయన ఉద్యోగం, కార్యకలాపాలను గమనించిన మోసగాడు ఆ షోరూమ్‌కు సంబంధించిన లోగోను తన వాట్సాప్‌ డీపీగా పెట్టుకుని, తాను షోరూమ్‌ డైరెక్టర్‌ అని నమ్మించాడు. ఈ క్రమంలో గురువారం మధ్యాహ్నం అకౌంట్స్‌ మేనేజర్‌కు ఆ కేటుగాడు వాట్సాప్‌లో మెసేజ్‌ పెట్టాడు.

వాట్సాప్‌ కాంటాక్ట్‌లో షోరూమ్‌ లోగో ఉండడంతో డైరెక్టరే అని అకౌంట్స్ మేనేజర్​ నమ్మారు. అంతకుముందు 15 నిమిషాల క్రితమే బాస్​తో మాట్లాడాడు. దీంతో ఆయనకు ఎక్కడా అనుమానం రాలేదు. ఈ క్రమంలో ఆ మోసగాడు బ్యాంకు ఖాతాలో ఎంత డబ్బు ఉందని అకౌంట్స్ మేనేజర్​కు మెసేజ్‌ పెట్టాడు. రూ.1.40 కోట్లు ఉందని ఉద్యోగి చెప్పడంతో అది స్క్రీన్‌షాట్‌ పెట్టమని కేటుగాడు కోరాడు. దీంతో ఆయన వాట్సాప్‌లో స్క్రీన్‌షాట్‌ పెట్టారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఆ కేటుగాడు రెండు ఖాతా నంబర్లు పంపించి, ఆ సొమ్మును వాటికి బదిలీ చేయమని చెప్పాడు. వెంటనే సదరు అకౌంట్స్ మేనేజర్​ ఐడీఎఫ్‌సీ ఖాతాకు రూ.50 లక్షలు, బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా ఖాతాకు రూ.90 లక్షలు బదిలీ చేశారు. ఆ తర్వాత సదరు మేనేజర్, డైరెక్టర్‌కు ఫోన్‌ చేసి ‘మీరు సూచించిన ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేశాను’ అని చెప్పారు. తాను ట్రాన్స్‌ఫర్‌ చేయమనలేదని డైరెక్టర్‌ చెప్పడంతో వాట్సాప్‌ నంబర్​ను అకౌంట్స్‌ మేనేజర్‌ చెక్‌ చేసుకుంటే అసలు విషయం బయటపడింది.

వెంటనే వారు సైబర్​క్రైమ్​ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు త్వరితగతిన స్పందించి సంబంధిత బ్యాంకులను సంప్రదించారు. సొమ్ము ఫ్రీజ్ చేసేందుకు లేఖలు ఇచ్చి ఖాతాలను స్తంభింపజేశారు. అప్పటికే కేవలం రూ. 5 లక్షలు మాత్రమే మోసగాడు డ్రా చేశాడు. మిగిలిన సొమ్ము ఫ్రీజ్ అయింది. ఇవి కూడా యూపీలోని సహ్రాన్పూర్లోని ఐడీఎఫ్​సీ శాఖ, బీహార్​లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సహర్స శాఖలోని ఖాతాలకు వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. ఈ ఖాతాదారుల వివరాలు తీసుకుని పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు. మరోవైపు ఏపీకై ఫైల్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. పొరపాటున ఏపీకై ఫైల్ ఇన్​స్టాల్ చేసి ఉంటే వెంటనే కొన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

తక్షణం చేయాల్సిన చర్యలు :

  • మొదట ఇంటర్‌నెట్‌ డేటా ఆఫ్‌ చేసి, సెట్టింగ్స్‌లోని యాప్స్‌లోకి వెళ్లి సదరు ఏపీకే యాప్‌ని అన్‌ఇన్‌స్టాల్‌ చేయాలి.
  • యాంటీ వైరస్‌ యాప్‌తో ఫోన్‌ని ఫుల్‌స్కాన్‌ చేయాలి.
  • బ్యాంకింగ్‌ యాప్‌లు, సామాజిక మాధ్యమాల ఎకౌంట్లు, ఈ-మెయిల్‌ ఎకౌంట్‌ పాస్‌వర్డులు వెంటనే మార్చాలి.
  • మెసేజ్‌లు, కాల్‌లాగ్, బ్యాంకు లావాదేవీలు, ఈ-మెయిల్‌ లాగిన్లలో అనుమానాస్పద యాక్టివిటీ ఉందేమో పరిశీలించాలి.
  • ఒకవేళ మాల్‌వేర్‌ యాప్‌ అన్‌ఇన్‌స్టాల్‌ అవ్వకపోతే, ఫోన్‌ని సేఫ్‌ మోడ్‌లో రీస్టార్ట్‌ చేసి అన్‌ఇన్‌స్టాల్‌ చేయాలి.
  • ఫోన్లో ఇంకా అనుమానాస్పద యాక్టివిటీ కనిపిస్తే డేటా బ్యాకప్‌ తీసుకొని ఫ్యాక్టరీ రీసెట్‌ చేయడం మంచిది.
  • ఏదైనా మోసపోయినట్లు గ్రహిస్తే వెంటనే బ్యాంకు ఖాతా స్తంభింపజేయాలి. 1930కి ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.

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