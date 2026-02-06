ETV Bharat / state

మార్చి నాటికి విజయవాడ బైపాస్ నిర్మాణం పూర్తి - కేంద్రమంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ వెల్లడి

చినఆవుటపల్లి-గొల్లపూడి మధ్య 30 కిలోమీటర్ల మేర - ఆరు లైన్లుగా విజయవాడ బైపాస్‌ రోడ్డు నిర్మాణం - ఇప్పటివరకు 29.57 కిలోమీటర్లు పూర్తయినట్లు వెల్లడి

Vijayawada Bypass Project Will be Completed by March
Vijayawada Bypass Project Will be Completed by March (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 11:53 AM IST

Construction of China Avutapalli to Gollapudi bypass to be completed by March : నేషనల్ హైవే-16లోని విజయవాడ-గుండుగొలను సెక్షన్​లో భాగంగా చినఆవుటపల్లి-గొల్లపూడి మధ్య 30 కిలోమీటర్ల మేర తలపెట్టిన 6 లైన్ల విజయవాడ బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని మార్చి 31 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కేంద్ర రహదారి, రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. గురువారం (05-02-26) లోక్​సభలో జనసేన ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి అడిగిన ప్రశ్నకు ఈమేరకు ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు.

మార్చి కల్లా పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం : ఆరు వరుసల విజయవాడ బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని రూ.1,148.40 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టారు. ఈ రహదారి పనులను 2021 ఫిబ్రవరి 18 నుంచి మొదలు అయ్యాయని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు 29.57 కిలోమీటర్లు పూర్తి అయినట్లు వెల్లడించారు. మిగిలిన 0.43 కి.మీ. పనులను మార్చి 31 కల్లా పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

డిస్కంల నష్టాలు రూ.29 వేల కోట్లు : ఏపీలోని 3 డిస్కంలకు 2025 మార్చి 31 నాటికి రూ.29,420 కోట్ల నష్టాలు ఉన్నట్లు కేంద్ర విద్యుత్తుశాఖ సహాయమంత్రి శ్రీపాద యశోనాయక్‌ తెలిపారు. అప్పటికి డిస్కంల అప్పులు రూ.77,583 కోట్ల మేర ఉన్నట్లు చెప్పారు. లోక్​సభలో అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు ఈ మేరకు ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు.

దేశవ్యాప్తంగా స్మార్ట్ మీటర్లు ఏర్పాటు : రాష్ట్రంలోని డిస్కంల సగటు సరఫరా, వాణిజ్య నష్టాలు 7.87 శాతం ఉన్నట్లు చెప్పారు. 2021 జులైలో రీవ్యాంప్డ్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సెక్టార్‌ స్కీం (RDSS)ని ప్రారంభించారు. దీన్ని అనుసరించి 28 రాష్ట్రాల్లోని 45 డిస్కంలకు స్మార్ట్‌ మీటరింగ్‌ పనులు మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ ఏడాది జనవరి 1 నాటికి దేశ వ్యాప్తంగా 4.19 కోట్ల స్మార్ట్‌ మీటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. ఏపీలో 56,08,846 మీటర్లకు గాను 22,88,414 మీటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

1,629 బస్సు ప్రమాదాలు : రాష్ట్రంలో 2020-2024 మధ్య కాలంలో 1,629 బస్సు ప్రమాదాలు జరిగినట్లు కేంద్ర రహదారి, రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ తెలిపారు. ప్రైవేట్‌ బస్సు ప్రమాదాల పై ఏలూరు లోక్‌సభ సభ్యుడు పుట్టా మహేష్‌కుమార్‌ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన బదులు ఇచ్చారు. ఇదే సమయంలో దేశ వ్యాప్తంగా 58,987 ప్రమాదాలు జరిగినట్లు చెప్పారు.

ఏపీలో గత 6 ఏళ్లలో 3,443 కిలోమీటర్ల నేషనల్ హైవేల నిర్మాణం జరిగిందని మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ తెలిపారు. ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలో కొత్తగా 34 టోల్‌ ప్లాజాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు జాతీయ రహదారి విస్తరణ మొదట ప్రతిపాదనల ప్రకారం మల్కాపురం నుంచి విజయవాడ శివారులోని గొల్లపూడి దగ్గర పశ్చిమ బైపాస్‌ వరకు ఇప్పుడు ఉన్న 226 కిలోమీటర్లు 4 లైన్ల నుంచి 6 లైన్లుగా విస్తరించాలి. దీనికి రూ.8 వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేసి, డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గొల్లపూడి వరకు కాకుండా అమరావతి అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు క్రాస్‌ అయ్యే కంచికచర్ల వరకే విస్తరించే ప్రతిపాదనను హైవే అథారిటీ అధికారులు లేవనెత్తారు. దీంతో విస్తరణ 226 కిలో మీటర్ల నుంచి 198 కి.మీ. తగ్గిపోయింది. ఈ ఆలోచనను ఎంపీ శివనాథ్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించి, సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సీఎం సైతం గొల్లపూడి వరకు 6 లైన్లు చేయాలని కేంద్రమంత్రికి లేఖ రాశారు. ఫలితంగా ప్రస్తుతం ఈ రహదారి విస్తరణకు సాకారమైంది.

