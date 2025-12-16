పుస్తక జాతరకు అంతా సిద్ధం - దేశంలోని ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థల స్టాళ్లు ఏర్పాటు
విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవ సంఘం (వీబీఎఫ్) ఆధ్వర్యంలో - లక్షలు ధర చేసే పుస్తకాలు - ప్రతి పుస్తకంపై 10 శాతం రాయితీ - ప్రముఖుల పేర్లతో ప్రదర్శన వేదికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 2:56 PM IST
Conducting Book Festival At Vijayawada: సామాజిక మాధ్యమాల జోష్ ఎంత పెరుగుతున్నప్పటికి పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి ఏ మాత్రం తగ్గట్లేదు. ఆన్లైన్లో పుస్తకాలను ప్రచురిస్తున్నా అచ్చైనా పుస్తకాలను చదవటానికే జనాలు మొగ్గుచూపుతున్నారు. చక్కగా సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడో వారంతాల్లో ప్రశాంత వాతావరణంలో కూర్చొని చదవటానికో వీటిని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మరికొంతమంది ఫోన్లకు దూరంగా ఉండొచ్చన్న నెపంతో కూడా కొంటున్నారు. వీరి ఆసక్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి ,సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవ సంఘం (వీబీఎఫ్).
లక్షల విలువైన పుస్తకాలు: ప్రతి ఏటా సంక్రాంతికి ముందు విజయవాడలో దీనిని ఏర్పాటు చేస్తారు. అప్పుడు ఈ కార్యక్రమమంతా ఓ పండగ వాతావరణాన్ని తలపిస్తుంది. రకరకాల పుస్తకాలను కొనడానికి ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, ఏలూరు జిల్లాల నుంచి భారీగా పుస్తక ప్రియులు తరలివస్తారు. ఇక్కడే ప్రదర్శించే ప్రతి పుస్తకాన్ని చూసి వారికి నచ్చితే లక్ష రూపాయలు పెట్టడానికైనా వెనుకాడరు. పుస్తకాలకు ఉన్న విలువ అలాంటిది మరీ.
35 ఏళ్లుగా పుస్తక మహోత్సవం: ఎంతో అద్భుతంగా నిర్వహించే ఈ పుస్తక ప్రదర్శన కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేకంగా విద్యాసంస్థలు, గ్రంథాలయాలు నిధులను సిద్ధం చేసుకుంటాయి. దీనికోసం దేశంలోని ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థలన్నీ తరలివచ్చి స్టాళ్లను పెడుతాయి. దీని ద్వారా అక్కడ దొరకని పుస్తకమంటూ ఉండదు. చిన్నవి పెద్దవి అని తేడా లేకుండా భారీ గ్రంథాలు సైతం ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతే కాకుండా ప్రతి పుస్తకంపై 10 శాతం రాయితీ కూడా లభిస్తుంది. ఈ విధంగా విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవ సంఘం (వీబీఎఫ్) ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా దిగ్విజయంగా ప్రదర్శన జరుగుతోంది.
ప్రదర్శన వేదికలకు ప్రముఖుల పేర్లు: ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే ఈ ప్రదర్శనకి సాహితీ ప్రముఖులు, రచయితలు, ప్రచురణకర్తల పేర్లను పెడుతుంటారు. పుస్తక మహోత్సవ ప్రాంగణం, వేదికలకు వారి గుర్తుగా పేర్లను పెట్టి స్మరించుకుంటారు. దాంట్లో భాగంగానే ఈసారి ప్రాంగణానికి వడ్లమూడి విమాలాదేవి, అలాగే , ప్రధాన సాహిత్య వేదికకు ప్రముఖ రచయిత డాక్టర్ బి.వి.పట్టాభిరామ్, ప్రతిభా వేదికకు ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రవేత్త జయంత్ నార్లీకర్ పేర్లు పెట్టారు.
ప్రదర్శన తేదీలు: వందల మంది తరలివచ్చే ఈ పుస్తక మహోత్సవానికి ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో ముందస్తు ఏర్పాట్లన్ని సిద్ధం చేశారు. ఈ పుస్తక వేడుక జనవరి 2న మొదలై 11 న ముగుస్తుంది. ఆ రోజు సాయంత్రం దీనిని ప్రారంభించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 9 వరకు స్టాళ్లు నిత్యం తెరిచి ఉంటాయి. ప్రతి సంవత్సరంలాగే ఈ సారి ప్రధాన వేదికపై మండలి వెంకట కృష్ణారావు శతజయంతి సభ నిర్వహించనున్నారు. పోయిన ఏడాది మొత్తం 200 స్టాళ్లు పెట్టగా ఇప్పుడు 300 స్టాళ్లు ఏర్పాటవనున్నాయి.
వైవిధ్య నెలవుగా పుస్తక మహోత్సవం: ఈ స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేసే నిర్వాహకులంతా ఒకే రకమైన పుస్తకాలకు తావివ్వకుండా పలు రకాల పుస్తకాలకు చోటునిస్తారు. అలాగే ఈ ప్రదర్శనలో ఎక్కడ ఒక్క పాత పుస్తకం కూడా కనిపించదు. వీటిలో దేశంలోని ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థలు ముందంజలో ఉంటారు. వారి స్టాళ్లను నిర్వహించి తీరొక్క పుస్తకాలతో స్టాళ్లను నింపుతారు.
ఈసారి మరింత ఘనంగా: గత 35 సంవత్సరాలుగా ఈ పుస్తక మహోత్సవం ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ద్విగ్విజయంగా జరిగింది. ఈ సారి కూడా అందరూ మెచ్చేలా మరింత ఆకర్షనియంగా నిర్వహిస్తాం. దీని ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ హాజరుకానున్నారు. ప్రధాన వేదికపై అన్ని ప్రాంతాల సాహిత్యాలపై దృష్టి పెట్టి సదస్సులు నిర్వహిస్తాం. అనువాద, దృశ్య మాలిక, బాల సాహిత్యం వంటి అంశాలపై సదస్సులుంటాయని విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవ సంఘం (వీబీఎఫ్) అధ్యక్షుడు టి.మనోహర్నాయుడు తెలిపారు.
