క్షేత్రస్థాయిలో ‘అలసత్వ’ అడ్డంకులు - నిలిచిన గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పనులు
క్షేత్రస్థాయి అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో కుంటుపడుతున్న విజయవాడ-బెంగళూరు గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ప్రాజెక్టు పనులు - న్యాయపరమైన చిక్కులు తొలగి అనుమతులు వచ్చినా, కింది స్థాయి అధికారుల ఉదాసీనతతో ముందుకు కదలని దస్త్రాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 2:13 PM IST
Vijayawada Bengaluru Greenfield Expressway Land Acquisition Delay: విజయవాడ-బెంగళూరు గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ప్రాజెక్టు పనులు క్షేత్రస్థాయి అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో కుంటుపడుతున్నాయి. న్యాయపరమైన చిక్కులు తొలగి అనుమతులు వచ్చినా, కింది స్థాయి అధికారుల ఉదాసీనతతో దస్త్రాలు ముందుకు కదలడం లేదు. విచారణలు పూర్తై నెలలు గడుస్తున్నా అవార్డులు జారీ కాకపోవడంతో పరిహారం చెల్లింపులు నిలిచిపోయాయి. పరిహారం ఇవ్వనిదే పనులు చేపట్టవద్దంటూ భూయజమానులు అడ్డుకుంటున్నారు. దీంతో పలుచోట్ల పనులు ఆగిపోయాయి. ‘భూములు పోయాయి, సాగు లేదు, పరిహారమూ రాలేదు’ అంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్లెయిమ్ల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక డ్రైవ్లు చేపట్టాల్సిన అధికారులు కార్యాలయాలకే పరిమితమయ్యారు.
మూలుగుతున్న దస్త్రాలు: వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని చాపాడు మండలం పిచ్చపాడు వద్ద ప్యాకేజీ-6 పరిధిలో రూ.8.05 కోట్ల విలువైన 17.94 హెక్టార్ల భూసేకరణ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ ఎన్హెచ్- 40 వద్ద ప్రతిపాదించిన ‘డబుల్-ట్రాంపెట్ ఇంటర్ ఛేంజ్’కు వ్యతిరేకంగా రైతులు కోర్టుకు వెళ్లడంతో 2023 నుంచి స్టే ఉంది. ఫిబ్రవరి 24న హైకోర్టు ఎన్హెచ్ఏఐకి అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. మార్చి 7న 3జీ అవార్డు ఆమోదాన్ని భూసేకరణ అధికారికి పంపినా, మూడు నెలలుగా చాపాడు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో దస్త్రాలు కదలడం లేదు. దీంతో పనులకు అంతరాయం కలుగుతోంది.
చొరవ కొరవడిన యంత్రాంగం: వేముల మండలం వేల్పుల గ్రామ పరిధిలో ప్యాకేజీ- 4,5 కింద 32.66 హెక్టార్ల భూమిని సేకరించాలి. ఏప్రిల్ 7న విచారణ పూర్తయినా 3జీ అవార్డు సాధనలో అధికారులు చొరవ చూపడం లేదు. ప్యాకేజీ- 5 పరిధిలోని తిప్పలూరులో 6.92 హెక్టార్లకు 3ఈ నోటీసులు ఇచ్చి వదిలేశారు.
పరిహారంలోనూ జాప్యం: పోరుమామిళ్ల మండల పరిధిలో ప్యాకేజీ- 8 కింద నిర్మించనున్న డబుల్ - ట్రాంపెట్ ఇంటర్ ఛేంజ్ వద్ద భూసేకరణ ఆగింది. క్లెయిమ్ల సేకరణ, పరిహారం చెల్లింపులో అధికా రులు తీవ్ర నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు. బొప్పాపురంలో 25, చెన్నారెడ్డిపేటలో 91 క్లెయిమ్లు నెలల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
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