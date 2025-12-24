ఏడాదిన్నరలో చేతులు మారిన 28 మంది పిల్లలు - ఉత్తరాది నుంచి తెచ్చి బెజవాడలో విక్రయం!
రూ.లక్షల్లో డబ్బులు తీసుకుని అమానుషంగా శిశు విక్రయాలు - ఈ వ్యవహారాల్లో ఆరితేరిన సరోజిని - ఈ ముఠాపై పలు కేసులు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 11:35 AM IST
Vijayawada Baby Trafficking Gang Case Updates: నిరుపేద కుటుంబాలు, ఎక్కువమంది పిల్లలు ఉండి పోషించలేని స్థితిలో ఉంటారు. ఓ ముఠా అలాంటి వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. పక్క ప్రణాళికతో ఉత్తరాది శిశు విక్రయ ముఠా వారికి వల వేస్తోంది. వారికి పదో పరకో డబ్బులు ఆశ చూపి, పిల్లల్ని కొనుగోలు చేసి విజయవాడకు తీసుకువచ్చి అమ్ముతున్నారు. వారితో ప్రధాన నిందితురాలు బలగం సరోజిని ఒప్పందం కుదుర్చుకుని విజయవాడ, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏజెంట్లను నియమించుకుని వారి ద్వారా పిల్లలు లేని దంపతులను గుర్తిస్తారు. ఈ దంపతులు వారి నుంచి రూ.లక్షల్లో డబ్బులు తీసుకుని పిల్లల్ని వారికి అప్పగిస్తారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ఉత్తరాది ముఠా సహా మొత్తం 12 మందిని విజయవాడ పోలీసులు తాజాగా అరెస్టు చేశారు.
ఏడాదిన్నరలో 28 మంది పిల్లలను: గుజరాత్, దిల్లీ, ముంబై ప్రాంతాలకు చెందిన ముఠాలతో మాట్లాడుకుని సరోజిని పిల్లలను విజయవాడకు తెప్పించుకుంటారు. విజయవాడ, హైదరాబాద్లలో నమోదైన కేసుల్లో అరెస్టయి, నెల కిందటే సరోజని జైలు నుంచి విడుదల అయ్యారు. విడుదలైన వెంటనే ఆమె మళ్లీ శిశు విక్రయాలను ప్రారంభించారు.
ఈ ముఠా ఏడాదిన్నరలో 28 మంది పిల్లలను విక్రయించింది. ముఠా సభ్యులు ముందుగా గర్భిణులు, బాలింతలతో మాట్లాడతారు. పేదరికం కారణంగా పిల్లల్ని పోషించలేని వారిని గుర్తించి వారికి ఫోన్ నంబర్లు ఇస్తారు. తమ బంధువులకు పిల్లలు లేరని, పెంచుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని సరోజిని నమ్మిస్తారు. వీరి నుంచి పిల్లల్ని తీసుకుంటారు. అవసరం ఉన్న వారికి విక్రయిస్తారు. దిల్లీలో కిరణ్శర్మ, ముంబై నుంచి కవిత తమ మనుషుల ద్వారా విజయవాడకు పంపిస్తారు. వీరి పైన ఆగ్రా, ముంబైలో మరికొంతమంది ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
పిల్లలను అమ్మాకే డబ్బులు: పిల్లలను విక్రయించే వరకు కూడా అన్ని స్థాయిల్లో వారికి ఎంతో కొంత కమీషన్ దక్కుతుంది. ఉత్తరాది ముఠా నుంచి సరోజినికి పిల్లల్ని అప్పగించి వెళ్తారు. పిల్లలను అమ్మిన తర్వాతే ఆ ముఠా సభ్యులకు డబ్బులు ముడతాయి.
బేరం మాట్లాడిన వారికి వేలల్లో: ఒక్కో శిశువును రూ.3.50 నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు విక్రయిస్తారు. ఇందులో సరోజిని రూ.50 వేలు తీసుకుని, మిగతా రూ.2.50 లక్షలు ఉత్తరాది ముఠాకు పంపుతారు. పిల్లలను కొన్నాళ్లు పోషించిన వారికి రూ.5,000 నుంచి రూ.10,000 వరకు బేరం మాట్లాడిన వారికి రూ.20 వేలు చొప్పున ఇస్తారు.
పలు కేసులు నమోదు: ప్రధాన నిందితురాలు శిశు విక్రయాలతో పాటు పలు సంతానసాఫల్య కేంద్రాలకు ఏజెంటుగా పని చేస్తున్నారు. ఈ ముఠా అండాల దాతలు, సరోగసీకి అంగీకరించే వారిని తీసుకుని సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలకు తీసుకెళ్తారు. వారి నుంచి కమీషన్లు తీసుకుంటారు. సరోగసీ, అండాల దాతలతో మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత డాక్టర్ నమ్రత వద్దకు తీసుకెళ్లేవారని విచారణలో తెలిపారు.
గతంలో సరోజినిపై విజయవాడలోని నున్న, హైదరాబాద్లోని మేడిపల్లి, గోపాలపురం స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు అయ్యాయి. విజయలక్ష్మిపై మంగళగిరి, ఏలూరు, కోదాడ, జనగామ, సూర్యాపేట స్టేషన్లలో మరో 5 కేసులు ఉన్నాయి. ఫరీనాపై నున్నతో పాటు హైదరాబాద్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున 2 కేసులు, అలాగే నందిని పై హైదరాబాద్లో ఒక కేసు ఉన్నాయి.
వాట్సప్లో చిన్నారుల ఫొటోలు పెట్టి: ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన పిల్లల ఫొటోలను పిల్లలు కావల్సిన వారికి వాట్సప్ ద్వారా పంపుతారు. వాళ్లు సరే చెప్పడం ఆలస్యం అంతే వెంటనే బేరం మొదలువుతుంది. బేరం కుదిరాక వారికి శిశువును అప్పగిస్తారు. వారి వద్ద నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటారు. అమ్మే వరకు కూడా పిల్లలను విజయవాడ, సత్తెనపల్లిలో ఏజెంట్ల వద్ద ఉంచుతారు. బేరం కుదిరిన తర్వాతే తెప్పిస్తారు. శిశువులను అడిగిన వారికి ఇస్తారు. అవతలి వ్యక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని నిర్ధరించుకున్న తర్వాతే శిశువులను తీసుకెళ్తారు.
శిశువులను ఎత్తుకెళ్లి విక్రయిస్తున్న ముఠా అరెస్ట్
రూ.లక్షకు కొని రూ.5 లక్షలకు అమ్మకం - పిల్లలను విక్రయిస్తున్న ముఠా అరెస్టు