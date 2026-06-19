200 రకాలకు చెందిన 800 అరుదైన మొక్కలు - పరిశోధనల నిలయం చతుర్ధ ఔషధ వనం
డాక్టర్ నోరి రామశాస్త్రి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాలకు 104 ఏళ్ల చరిత్ర - అరుదైన వన జాతులతో ప్రత్యేక ఔషధ వనం ఏర్పాటు - 200 రకాలకు చెందిన 800 అరుదైన మొక్కలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 8:27 PM IST
Herbal Garden In Vijayawada Ayurvedic College : విజయవాడలోని డాక్టర్ నోరి రామశాస్త్రి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాల అరుదైన వనమూలికల నిలయంగా మారింది. ప్రకృతిలో పెరిగే పిచ్చిమొక్కల మధ్య దాగున్న వైద్య గుణాలు కలిగిన సంజీవని లాంటి మొక్కలను గుర్తించడం ఎంతో నైపుణ్యంతో కూడుకున్న పని. ఈ నేపథ్యంలో ఆయుర్వేద మొక్కల గుర్తింపుపై ఆసక్తి ఉన్నవారి కోసం ఈ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఔషధ తోటను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ తోటలో సుమారు 200 రకాలకు చెందిన 800 అరుదైన మొక్కలను ఇక్కడి యాజమాన్యం పెంచుతుంది. సాధారణ మొక్కలకు, ఔషధ విలువలున్న మొక్కలకు గల వ్యత్యాసాలను తెలుసుకుంటూ, ఏయే వ్యాధులకు ఎలాంటి వనమూలికలతో చికిత్స అందించవచ్చనే కీలకమైన అంశాలపై ఇక్కడి ఆయుర్వేద విద్యార్థులు నిరంతరం పరిశోధనలు సాగిస్తున్నారు.
విజయవాడలోని డాక్టర్ నోరి రామశాస్త్రి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాలకు 104 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. 1968లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ ఆచంట లక్ష్మీపతి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి ఏర్పాటైంది. ఈ ఆసుపత్రి 40 పడకలతో ప్రారంభమై ప్రస్తుతం 100 వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 8 విభాగాల్లో రోగులకు ఆసుపత్రిలో సేవలు అందిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఈ కళాశాల పరిశోధనలకు పెట్టింది పేరు. ప్రకృతిలో లభించే ఔషధ మొక్కల భాగాలు, దినుసులు, కాయలతో ఆయుర్వేద ఔషధాలు తయారు చేస్తారు. తయారు చేసి వైద్యం కోసం వచ్చే ఎందరో రోగులకు అందిస్తారు.
డాక్టర్ నోరి రామశాస్త్రి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద కళాశాలలో యూజీ కోర్సులకు సంబంధించి 14 విభాగాలు, పీజీకి సంబంధించి నాలుగు విభాగాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 200 రకాల ఔషధ మొక్కలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ కళాశాల ప్రాంగణంలో చతుర్ధ ఔషధ వనమ్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ వనంలో అరుదైన వన జాతులున్నాయి. రుద్రాక్ష, రక్త చందన, శ్వేత చందన, మల్టీ విటమిన్ ప్లాంట్, రణపాల ఆకు, పుత్రంజీవ, భూ తులసి, సబ్జా తులసి, తమలపాకు, తెల్లమిరియాలు, మింట్ తులసి, అంజీర వంటి అరుదైన మొక్కలు మనకు కన్పిస్తాయి. ఈ అరుదైన ఔషధ వనం తమకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని వైద్య విద్యార్థులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"మేము ఈ కళాశాలలో అనేక రకాల అరుదైన మొక్కలను సాగు చేస్తున్నాం. మేము ప్రతి మొక్క గురించి అధ్యయనం చేసి, సమగ్రమైన వివరాలను సేకరిస్తాం. ఇక్కడ, మేము ప్రత్యేకంగా మొక్కల లక్షణాల గురించి, వాటిని ఎలా గుర్తించాలో, వాటిని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్చుకుంటాం. ఈ మొక్కల తోట ఉండటం చికిత్స సంబంధిత అనువర్తనాలకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది". -డాక్టర్ నిఖిత, ఫైనలియర్ పీజీ స్కాలర్.
ఈ ఔషధ వనంలో హిమాలయాలు, ఉత్తరాఖండ్ నుంచి అరుదైన మొక్కలు తెచ్చి సంరక్షిస్తున్నారు. వాతావరణ పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా సంరక్షిస్తూ వాటిని పెంచుతున్నారు. పాత గార్డెన్ తోపాటు కొత్తగా రెండు వనాలు అభివృద్ధి చేశారు. ఈ మొక్కల్లో ఎలాంటి ఫైటో రసాయనాలున్నాయి, ఇవి ఏఏ రోగాల నివారణకు ఉపయోగపడతాయో విద్యార్థులకు వివరిస్తున్నారు. CCRS నుంచి కళాశాలకు ఒక ప్రాజెక్టు మంజూరైంది. ఆయా మొక్కలకు క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ అరుదైన ఔషధ వనానికి జియో ట్యాగింగ్ చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు.ఈ దిశగా ఇప్పటికే అధికారులు కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నారు.
"మేము ఈ మొక్కలలోని రసాయన ఘటకాల గురించి, వ్యాధులపై వాటి చికిత్సా ప్రభావాల గురించి, ప్రాచీన ఆయుర్వేద గ్రంథాలలో లభించే అంతర్దృష్టుల గురించి బోధన అందిస్తాం. ఈ సాంప్రదాయ జ్ఞానాన్ని ఆధునిక సాంకేతికతతో ఎలా అనుసంధానించాలో కూడా మేము బోధిస్తాం. CCRS బృందం ప్రస్తుతం ప్రతి మొక్కకు ఒక QR కోడ్ను రూపొందిస్తోంది". -డాక్టర్ యామినీ దివాకర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్
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